Βορίζια: Ο «μεσίτης» του σασμού & η βάφτιση που θα έριχνε τους τόνους

Ο άνδρας που προσπάθησε μαζί με άλλα επτά άτομα να φέρει σασμό ανάμεσα στις δύο οικογένειες των Βοριζίων μιλάει για πρώτη φορά μετά το αιματηρό περιστατικό που συγκλόνισε τη χώρα. Αποκαλύπτει τα βήματα που έκανε τον τελευταίο χρόνο για να οικοδομήσει μια γέφυρα συμφιλίωσης, την ένταση που είχε προκαλέσει ένα επεισόδιο πριν από περίπου ένα χρόνο και την έκρηξη της βόμβας που οδήγησε στη θανάσιμη σύγκρουση.

Αστυνομία στα Βορίζια υπό τον φόβο αντιποίνων / Eurokinissi (Στέφανος Ραπάνης)

Βορίζια: Η παρεξήγηση από την οποία ξεκίνησαν όλα

Όπως εξηγεί, όλα ξεκίνησαν από μία παρεξήγηση ανάμεσα στα παιδιά των οικογενειών. Ένα παιδί του Φραγκιαδάκη είχε μαχαιρώσει ένα παιδί του Καργάκη, γεγονός που ποτέ δεν είχε γίνει ευρέως γνωστό. «Εκεί επεμβήκαμε εμείς και ασχοληθήκαμε τρεις μήνες για να τους τα βρούμε», λέει ο «μεσίτης», περιγράφοντας τις προσπάθειες για επαφές και συνεννόηση μεταξύ των δύο πλευρών. Παρά τις συζητήσεις και τις απαιτήσεις των οικογενειών, η συμφωνία που επιτεύχθηκε ήταν μερική: «Εμείς βάλαμε ένα μπάλωμα, δεν κλείσαμε τη δουλειά 100%», σημειώνει. Η αρχική συμφωνία προέβλεπε απομάκρυνση και ειρηνική συμβίωση, αλλά οι οικογένειες δεν τήρησαν τα συμφωνηθέντα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν εντάσεις.

Ο «μεσίτης» επισημαίνει ότι οι προσπάθειες είχαν αρχικά αποτέλεσμα. Την περασμένη χρονιά, πάνω από 50 φορές συγκέντρωσε τους συγγενείς και επιχειρούσε να επιτύχει τη συμφιλίωση, ωστόσο η έκρηξη της βόμβας ανέτρεψε τα πάντα. Δεν γνωρίζει ποιος την τοποθέτησε, αν πρόκειται για μέλος των οικογενειών ή για τρίτο πρόσωπο που ήθελε να κλιμακώσει τη βία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αν οι μεγαλύτεροι και πιο έμπειροι συγγενείς είχαν αναλάβει αποκλειστικά τη διαχείριση της υπόθεσης, η τραγωδία θα είχε αποφευχθεί. Τονίζει επίσης ότι το πρόβλημα πλέον προέρχεται από τους νέους, καθώς η εμπιστοσύνη έχει χαθεί: «Οι πιο παλιοί όταν έδιναν τον λόγο τους, ακόμα και αν υπήρχε ζημιά, δεν την ψάχνανε. Με τους νέους δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Αυτό που έγινε είναι το πιο ανησυχητικό».

Έγινε η κηδεία του 39χρονου στα Βορίζια / Eurokinissi (Στέφανος Ραπάνης)

Βορίζια: Η βάφτιση που θα έφερνε σασμό

Πριν από καιρό είχε γίνει προσπάθεια συμφιλίωσης μέσω κουμπαριάς, η οποία όμως απέτυχε, με αποτέλεσμα οι διαφορές να διογκωθούν. Ο «μεσίτης» δηλώνει συγκλονισμένος και κάνει την αυτοκριτική του, αναγνωρίζοντας ότι οι προσπάθειές του δεν ήταν αρκετές για να αποτρέψουν την τραγωδία που ακολούθησε.

«Το Σάββατο, την ημέρα που τον σκοτώσανε, εκείνη την ημέρα θα βάφτιζε τα παιδιά ο σκοτωμένος. Έσκασε η βόμβα και δεν ξέρουμε ποιος είναι. Είναι άνδρας, γυναίκα, κανείς δεν ξέρει. Μπορεί να είναι και τρίτο άτομο που να είπε, ‘τώρα είναι η ώρα να σκοτωθούνε’. Σε αυτές τις υποθέσεις δεν υπάρχουν χρήματα, το αίμα δεν πληρώνεται με χρήματα. Εκεί δεν μπορείς να δώσεις δίκιο ούτε στη μια πλευρά ούτε στην άλλη, εκεί το χειρίστηκαν λάθος και οι 2 οικογένειες και να τα αποτελέσματα».