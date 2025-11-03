Βορίζια: «Εδώ σε φάγανε!» - Θρήνος στην κηδεία του 39χρονου

Μοιρολόγια και ισχυρή αστυνομική δύναμη στο χωριό

Yπό ισχυρή αστυνομική δύναμη τελείται η κηδεία του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, που έχασε τη ζωή του στο αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, το περασμένο Σάββατο.

Βορίζια: «Έβλεπα το κακό να έρχεται, έπαιρνα την αστυνομία. Δεν το σήκωναν»

Η οικογένεια, τα παιδιά, συγγενείς και φίλοι του 39χρονου συνόδευσαν το φέρετρό του στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, όπου θα πραγματοποιηθεί η εξόδιος ακολουθία. 

Βορίζια: Φόβοι για νέο αιμοτοκύλισμα στην κηδεία του 39χρονου

Η πομπή πέρασε μέσα από το χωριό. Σύμφωνα με πληροφορίες του Γιώργου Σόμπολου στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα σταμάτησε σε δύο σήμεια. Το πρώτο ήταν εκεί που ο Καργάκης άφησε την τελευταία του πνοή. «Εδώ σε φάγανε», φώναξε μια νεαρή κοπέλα που ήταν στο πλήθος. Το δεύτερο σημείο ήταν έξω από σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, που εμπλέκεται στο επεισόδιο με τους πυροβολισμούς. 

Σε όλη τη διαδρομή ακούγονται μοιρολόγια από μια γυναίκα της που εκφράζει τον πόνο της οικογένειας, την ώρα που δεκάδες μαυροφορεμένοι άνδρες περιφρουρούν την κηδεία. 

Κηδεία 39χρονου στα Βορίζια

Βορίζια: Αστυνομική δύναμη στην κηδεία του 39χρονου

Η κηδεία της άτυχης 57χρονης θα γίνει την Τρίτη στα Χανιά, όπου ζούσε και εργαζόταν τα τελευταία χρόνια. Στα Βορίζια είχε πάει το Σαββατοκύριακο για το μνημόσυνο του πατέρα της.

Βορίζια: «Φρούριο» το χωριό μετά την ένοπλη επίθεση

Στην περιοχή επικρατεί έντονη αστυνομική παρουσία, καθώς έχουν αναπτυχθεί ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίες έχουν ενισχυθεί με ειδικές μονάδες που κατέφθασαν από την Αθήνα, για την αποφυγή εντάσεων και την προστασία των κατοίκων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, όσοι έφτασαν στα Βορίζια αφήνουν τα οχήματά τους έξω από το χωριό.

Τα σχολεία σε Βορίζια και Ζαρό, όπως αποφασίστηκε, θα μείνουν κλειστά σήμερα και αύριο, Τρίτη, ενώ στην περιοχή με εντολή της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη, αναμένεται να φτάσει ειδική ομάδα παιδοψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, προκειμένου να στηρίξει τη σχολική κοινότητα και κυρίως τους μαθητές.

 

