Βορίζια: Φόβοι για νέο αιμοτοκύλισμα σήμερα στην κηδεία του 39χρονου

Έξι τα εμπλεκόμενα πρόσωπα – Αποκλεισμένο το χωριό

Σταμάτησαν προσωρινά σήμερα οι έρευνες της αστυνομίας για το μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου, ως ένδειξη σεβασμού στο πένθος της οικογένειας του 39χρονου, ο οποίος θα κηδευτεί σήμερα. 

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, έξι άτομα έχουν ταυτοποιηθεί ότι εμπλέκονται στο αιματοκύλισμα του Σαββάτου, ανάμεσά τους το θύμα, και οι δύο τραυματίες που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ. Αναζητούνται επίσης τρία άτομα, ηλικίας 19, 25 και 29 ετών. Η αστυνομία εκτιμά πως έχουν βρει καταφύγιο στα βουνά του Ηρακλείου.

Στα Βορίζια η σορός του 39χρονου - Θρήνος στο σπίτι του

Τα Βορίζια θυμίζουν φρούριο. Κανείς δεν μπορεί να μπει ή να βγει από το χωριό. Με απόφαση της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη τα σχολεία στο χωριό, αλλά και στον Ζαρό θα παραμείνου κλειστά, καθώς υπάρχει φόβος ότι σήμερα μπορεί να έχουμε νέο αιματοκύλισμα στην κηδεία του 39χρονου πατέρα πέντε παιδιών. 

Μακελειό Βορίζια 1

Οι δύο συλληφθέντες που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ είναι συγγενείς της 56χρονης που έπεσε νεκρή από τους πυροβολισμούς και αναμένονται να απολογηθούν την Πέμπτη. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή και από κοινού. 

Βορίζια: Ποινικές διώξεις σε βάρος δύο φρουρούμενων τραυματιών στο ΠΑΓΝΗ

Βορίζια: Η νεκροψία των 2 θυμάτων

Στην αρχή είχε ακουστεί πως η 56χρονη, η οποία είχε βρεθεί στο χωριό για το μνημόσυνο του πατέρα της, πέθανε από έμφραγμα. Όμως η ιατροδικαστική εξέταση  έδειξε πως σκοτώθηκε από τους πυροβολισμούς.

Μακελειό Βορίζια 2

Μακελειό Βορίζια: Από δύο όπλα δέχθηκε σφαίρες ο 39χρονος

Η μοιραία σφαίρα τρύπησε τα πνευμόνια της και στη συνέχεια σφηνώθηκε στην σπονδυλική της στήλη, με αποτέλεσμα τον θάνατό της.

Ο 39χρονος από την άλλη δέχθηκε τέσσερις σφαίρες από δύο διαφορετικά όπλα.

«Φρούριο» τα Βορίζια μετά το μακελειό - Μία σύλληψη και μία προσαγωγή

Βορίζια: «Ομερτά» για τους δράστες του μακελειου

Τα Βορίζια Ηρακλείου έχουν μετατραπεί σε φρούριο ώστε να μην χυθεί άλλο αίμα.

Μακελειό Βορίζια 3

Οι κάτοικοι του χωριού συνεχίζουν και κρατούν ερμητικά κλειστά τα στόματά τους υπό τον φόβο πως μπορεί να μπλέξουν. 

Τα στελέχη της ΕΛΑΣ αναζητούν πληροφορίες, πηγαίνουν από πόρτα σε πόρτα, αλλά κανείς δεν είναι διατεθειμένος να μιλήσει για το κακό που συνέβη. 

Βεντέτα Κρήτη: Τα θύματα της τραγωδίας από το αιματοκύλισμα στα Βορίζια

Κατά τις έρευνες στο χωριό, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, βρέθηκαν μέσα σε σπίτια, πολεμικό τυφέκιο με γεμιστήρα, δίκαννο, 2 καραμπίνες, από τις οποίες η μία χωρίς σειριακό αριθμό, 145 φυσίγγια και 9 μαχαίρια, τα οποία θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση.

Βοριζια: Η βεντέτα που οδήγησε στο αιματοκύλισμα

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, υπάρχουν τουλάχιστον δύο καταθέσεις που αναφέρουν ότι ο 39χρονος, ο οποίος σκοτώθηκε κατά την ανταλλαγή πυρών στα Βορίζια, είχε πυροβολήσει από το αυτοκίνητό του, κατά μελών της «αντίπαλης» οικογένειας.

Βεντέτα στην Κρήτη: «Αστακός» τα Βορίζια μετά το μακελειό

Άλλες καταθέσεις, φέρονται να κατονομάζουν τα δύο αδέλφια (που φέρεται πως έχουν διαφύγει στα βουνά), ότι εμπλέκονται στο «γάζωμα» σπιτιών της οικογένειας Καργάκη, αμέσως μετά την έκρηξη στο σπίτι του 27χρονο το βράδυ της Παρασκευής 30.10.2025, που άναψε το φυτίλι για να αναβιώσει η βεντέτα.

Μακελειό Βορίζια 4

Υπάρχουν, επιπλέον, καταθέσεις που φέρουν τον 25χρονο τραυματία να πυροβόλησε ακόμη και κατά αστυνομικών, στη διάρκεια της αυτοψίας που πραγματοποιούσε η ΕΛΑΣ στα σπίτια των Καργάκηδων.

Μακελειό στα Βορίζια με νεκρούς & τραυματίες -Έπεσαν πάνω από 2.000 σφαίρες

Βορίζια: Τα πρόσωπα που εμπλέκονται στο μακελειό

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των τριών καταζητούμενων, με συμμετοχή κλιμακίων των ΕΚΑΜ από Κρήτη και Αθήνα, της ΟΠΚΕ και του ελληνικού FBI. 

Στο χωριό βρίσκεται και η ανώτατη ηγεσία της ΕΛΑΣ, υπό τον αρχηγό της, αντιστράτηγο Δημήτρη Μάλλιο, που συντονίζει τις επιχειρήσεις.

Μακελειό Βορίζια 5

Σύμφωνα με τη δικογραφία που διαβιβάστηκε στη δικαιοσύνη, τα πρόσωπα που εμπλέκονται στο αιματοκύλισμα στα Βορίζια είναι τέσσερα αδέρφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη, ο 27χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού που εξερράγη η βόμβα, ο οποίος αναζητείται.

Συγκεκριμένα, ως κατηγορούμενοι αναφέρονται ο 25χρονος αδερφός του, ο οποίος νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ, ένας ακόμη τραυματίας 30 χρόνων που νοσηλεύεται και εκείνος στο ίδιο νοσοκομείο, και δύο ακόμα αδέρφια, 19 και 29 ετών, τα οποία επίσης αναζητούνται.

Στη δικογραφία ως δράστης αναφέρεται και ο δολοφονημένος 39χρονος.

Μακελειό Βορίζια 6

Ερωτήματα έχει προκαλέσει και η εξαφάνιση του 49χρονου αδερφού της 56χρονης, αλλά και του 32χρονου γιου της, που θεωρείται ότι έχουν βρει καταφύγιο στα βουνά.

Βορίζια:  «Είναι τρεις οι εμπλεκόμενες οικογένειες» 

Σύμφωνα με πληροφορίες του αστυνομικού συντάκτη των εφημερίδων «Το Βήμα» και «Τα Νέα», Βασίλη Λαμπρόπουλου, οι εμπλεκόμενες οικογένειες στο μακελειό του Σαββάτου είναι τρεις. 

«Είναι τρεις οι εμπλεκόμενες οικογένειες, έχει τραυματία και μία τρίτη οικογένεια, που εμπλέκεται ως σύμμαχος της μίας προς την άλλη οικογένεια. Είναι σύμμαχος της οικογένειας με το σπίτι που ανατινάχτηκε. Είναι σημαντικό να δούμε και ποια θα είναι η εξέλιξη των τραυματιών. Μερικά μέλη αυτής της τρίτης οικογένειας είναι γνωστά, όταν είχαν συμμετάσχει προ μερικών ετών σε κινητοποιήσεις στο κέντρο της Αθήνας για θέματα που αφορούσαν διεκδικήσεις κτηνοτρόφων».

Μακελειό Βορίζια 7

Όπως ανέφερε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, στο παρελθόν είχε γίνει προσπάθεια «σασμού», δηλαδή συμφιλίωσης, μεταξύ των δύο οικογενειών αλλά δεν πέτυχε, καθώς η άλλη πλευρά δεν δέχθηκε την αγορά του σπιτιού κι έτσι άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για το άγριο αιματοκύλισμα.

Βορίζια: Το σπίτι που αναβίωσε τη βεντέτα

Άτομα που γνωρίζουν τη διαμάχη, αλλά και το παρελθόν των δύο οικογενειών, η τελευταία αφορμή για να ξεσπάσει η πρωτόγνωρη μάχη στο χωριό ήταν το σπίτι που αποφάσισε να χτίσει το μέλος της μιας οικογένειας.

Μετά τη βεντέτα και το σασμό της δεκαετίας του 1950, οι δύο οικογένειες αποφάσισαν να οριοθετήσουν τους χώρους που θα έμεναν στο χωριό. Η μία από αυτές όμως από ότι φαίνεται “παραβίασε” τη συμφωνία, όταν αγόρασε το σπίτι από την πλευρά της άλλης οικογένειας. Σε αυτό το σπίτι τοποθετήθηκε εκρηκτικός μηχανισμός το βράδυ της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου και άναψε ξανά το φυτίλι της βεντέτας. 

Μακελειό Βορίζια 8

Πριν γίνει αυτό, ανεπιβεβαιώτες πληροφορίες αναφέρουν πως η οικογένεια που έμενε στο πάνω χωριό πρόσφερε οικονομικό αντάλλαγμα στην άλλη, ώστε να μην προχωρήσει στην αγορά του συγκεκριμένου σπιτιού. 

Η πρόταση δεν έγινε αποδεκτή κι έτσι η άλλη οικογένεια ανατίναξε το σπίτι ως αντίποινα. 

Βορίζια: Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στο σπίτι του 39χρονου

Η σορός του 39χρονου άνδρα, έφτασε χθες το βράδυ στο σπίτι που έμενε με την σύζυγό του και τα παιδιά του. Το μοιρολόι κράτησε όλο το βράδυ.

«Αγάπη μου σήκω. Πάμε σε γλέντι. Γιατί μου το έκανες αυτό; Γιατί είσαι νεκρός; Σήκω πάνω. Σήκω. Δεν αντέχω άλλο», φώναζε η χήρα του 39χρονου ενώ η μητέρα του και οι αδελφές του δεν σταμάτησαν να χτυπούν τα κεφάλια τους και το στέρνο τους από τον ανείπωτο πόνο.

Λίγες ώρες μετά τον θάνατο του 39χρονου, σε διπλανό χωριό τελέστηκε και η βάφτιση των τρία παιδιών του, κάτι που συνηθίζεται σε τέτοιες τραγικές περιπτώσεις στην Κρήτη. Μάλιστα το ένα από τα παιδιά που βαφτίστηκαν, έλαβε το όνομα του νεκρού πατέρα του.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
ΒΟΡΙΖΙΑ
 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
 |
ΒΕΝΤΕΤΑ
 |
ΜΕΚΕΛΕΙΟ
 |
ΑΙΜΑΤΟΚΥΛΙΣΜΑ
