Μακελειό στα Βορίζια: Ασκήθηκαν διώξεις σε βάρος δύο τραυματιών

Οι δύο άνδρες νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ

Μακελειό στα Βορίζια: Ασκήθηκαν διώξεις σε βάρος δύο τραυματιών
Πηγή: Φωτογραφίες Eurokinissi
Μακελειό στα Βορίζια: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε δύο τραυματίες / Το ρεπορτάζ της Γωγώς Αποστολάκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ασκήθηκαν οι πρώτες ποινικές διώξεις το απόγευμα της Κυριακής στην υπόθεση του μακελειού στα Βορίζια, από το οποίο έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι τέσσερις.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Γωγώς Αποστολάκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, η δικογραφία που έχει σχηματιστεί, χαρακτηρίζει ως φερόμενους δράστες πέντε άτομα που έχουν πολύ στενή συγγενική σχέση μεταξύ τους.

Οι δυο από αυτούς νοσηλεύονται φρουρούμενοι γι' αυτό και σήμερα ανακρίτρια και εισαγγελέας πήγαν στο ΠΑΓΝΗ και τους άσκησαν βαρύτατες διώξεις. Συγκεκριμένα τους ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του 39χρονου καθώς και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή από κοινού.  

Οι δυο τους ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της ερχόμενης Πέμπτης.

Την ίδια ώρα, άλλα τρία άτομα αναζητούνται από την αστυνομία που έχουν επίσης ταυτοποιηθεί ως δράστες. Θα έρθουν κι εκείνοι αντιμέτωποι με τις ίδιες κατηγορίες, ωστόσο δεν έχει εκδοθεί ακόμα ένταλμα σύλληψης εναντίον τους αφού δεν έχει λήξει το αυτόφωρο.

Όπως σημείωσε η Γωγώ Αποστολάκη, κανένας από όσους αναφέρονται στη δικογραφία δεν κατηγορείται για τον θάνατο της 56χρονης γυναίκας αφού δεν έχει ακόμα διαπιστωθεί από ποιο όπλο σκοτώθηκε η γυναίκα. Συνεπώς, δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες να συμπληρωθεί η δικογραφία με διώξεις εναντίον και άλλων προσώπων.

Στο μεταξύ, ένα 24ωρο μετά το μακελειό, τα Βορίζια ζουν υπό καθεστώς φόβου και ανησυχίας.

Η ατμόσφαιρα είναι βαριά, ενώ οι περισσότεροι κάτοικοι παραμένουν κλεισμένοι στα σπίτια τους, αδυνατώντας να πιστέψουν όσα συνέβησαν.

Οι αστυνομικές δυνάμεις συνεχίζουν τους επισταμένους ελέγχους στο χωριό για να εντοπίσουν ενδεχομένως όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο μακελειό, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται και στην ευρύτερη περιοχή.

Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δύο προσαγωγές, από τις οποίες η μία μετατράπηκε σε σύλληψη.

Νέα στοιχεία ήρθαν στο φως της δημοσιότητας για τον θάνατο του 39χρονου που έπεσε νεκρός στο μακελειό. Σύμφωνα με την νεκροψία - νεκροτομή πoυ διενεργήθηκε στη σορό του, προκύπτει ότι δέχθηκε τέσσερις πυροβολισμούς από δύο διαφορετικά όπλα. H κηδεία του θα πραγματοποιηθεί αύριο, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, στις 14:00, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

 Από σφαίρα προήλθε και ο θάνατος της 56χρονης, η οποία κατέληξε λόγω τραύματος από πυροβολισμό και όχι συνεπεία εμφράγματος όπως είχε αρχικά διαρρεύσει.

ΚΡΗΤΗ
 |
ΒΟΡΙΖΙΑ
 |
ΒΕΝΤΕΤΑ
 |
ΜΑΚΕΛΕΙΟ
 |
ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ
 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Back to Top