Μακελειό Βορίζια: Τέσσερις σφαίρες από δύο όπλα δέχθηκε ο 39χρονος

Σε αστυνομικό κλοιό τα Βορίζια - Μία σύλληψη και μία προσαγωγή / Ρεπορτάζ της Γωγώς Αποστολάκη στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τον θάνατο του 39χρονου που έπεσε νεκρός στο μακελειό που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στα Βορίζια του δήμου Φαιστού.

Σύμφωνα με την νεκροψία - νεκροτομή πoυ διενεργήθηκε στη σορό του, προκύπτει ότι δέχθηκε τέσσερις πυροβολισμούς από δύο διαφορετικά όπλα.

Κατά πληροφορίες, το θύμα έφερε τραύματα από πυροβολισμούς στο αριστερό πόδι, διαμπερές τραύμα στον αριστερό ώμο, τραύμα στην αριστερή θωρακική χώρα και τραύμα στον κόκκυγα.

Υπό τους φόβους για νέο μακελειό, αναβλήθηκε η κηδεία του 39χρονου που θα γινόταν σήμερα Κυριακή. H κηδεία του θα πραγματοποιηθεί αύριο, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, στις 14:00, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

Βορίζια: Από σφαίρα ο θάνατος και της 56χρονης

Υπενθυμίζεται ότι το δεύτερο θύμα του μακελειού, η 56χρονη γυναίκα, κατέληξε λόγω τραύματος από πυροβολισμό και όχι συνεπεία εμφράγματος όπως είχε αρχικά διαρρεύσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεκροψία-νεκροτομή στη σορό της, έδειξε ότι η γυναίκα δέχθηκε σφαίρα που διαπέρασε τους πνεύμονες και εν συνεχεία έπληξε τη σπονδυλική της στήλη, με αποτέλεσμα τον θάνατό της.

Υπό ασφυκτικό αστυνομικό κλοιό τα Βορίζια - Μία σύλληψη και μία προσαγωγή

Υπό ασφυκτικό αστυνομικό κλοιό βρίσκονται μετά το μακελειό τα Βορίζια που θυμίζουν «φρούριο» με ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας να βρίσκονται στην περιοχή και να πραγματοποιούν εξονυχιστικούς ελέγχους.

Οι αρχές προχώρησαν σήμερα σε μια σύλληψη υπόπτου και μια προσαγωγή.

«Σήμερα ήδη έχουν πραγματοποιηθεί οκτώ έλεγχοι και έχουν προκύψει μία σύλληψη και μία προσαγωγή», σημείωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου, συμπληρώνοντας ότι η προανάκριση δεν έχει ολοκληρωθεί και πως «υπάρχουν ευρήματα σε δύο οικίες».

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ τόνισε πως οι έρευνες θα συνεχιστούν σήμερα και τις επόμενες μέρες, όχι μόνο στην περιοχή αλλά και σε κοντινά χωριά.

«Οι έρευνες θα συνεχιστούν όπου χρειαστεί, ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι στο περιστατικό να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη», είπε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, στο ΠΑΓΝΗ φρουρούμενοι εξακολουθούν να νοσηλεύονται δύο άνδρες που τραυματίστηκαν χθες και, ερευνάται η συμμετοχή τους στο μακελειό.

Βορίζια: Η στιγμή που αστυνομικοί βρίσκουν και κατάσχουν καραμπίνα στο χωριό

H στιγμή που αστυνομικοί εντοπίζουν και κατάσχουν καραμπίνα στα Βορίζια / MEGA

Στο μεταξύ, βίντεο του Mega κατέγραψε τη στιγμή που αστυνομικοί βρίσκουν και κατάσχουν καραμπίνα στο χωριό.

Κλειστά τα σχολεία τη Δευτέρα και την Τρίτη

Υπενθυμίζεται ότι αύριο και μεθαύριο, Δευτέρα 3 και Τρίτη 4 Νοεμβρίου, τα σχολεία σε Ζαρό και Βορίζια θα παραμείνουν κλειστά, ενώ στην περιοχή θα φτάσει αύριο ειδική ομάδα παιδοψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών για τη στήριξη της σχολικής κοινότητας και ειδικά των μαθητών.