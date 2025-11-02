«Φρούριο» τα Βορίζια μετά το μακελειό - Πώς ξεκίνησε το αιματοκύλισμα

Ανησυχία για νέο κύκλο αίματος

Υπήρξαν πολλά περιστατικά μεταξύ των δύο οικογενειών, σύμφωνα με όσα είπε η Κωνσταντίνα Δημογλίδου / Βίντεο Μega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα 24ωρο μετά το μακελειό με τους δυο νεκρούς και τους τέσσερις τραυματίες από πυροβολισμούς στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας παραμένουν στην περιοχή.

Η νύχτα που πέρασε ήταν νύχτα ανησυχίας, με ένα μεγάλο μέρος των κατοίκων των Βοριζίων να έχει μετακινηθεί και ολόκληρο το νησί να παρακολουθεί με έντονο προβληματισμό τις εξελίξεις.

Μακελειό στα Βορίζια με νεκρούς & τραυματίες -Έπεσαν πάνω από 2.000 σφαίρες

Όπως έγινε γνωστό, μέχρι αργά χθες το βράδυ πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη υπό τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο Δημήτρη Μάλλιο, που έφτασε στην Κρήτη με κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συμμετοχή του διευθυντή της ΔΑΟΕ και των επικεφαλής των τοπικών αστυνομικών δυνάμεων, προκειμένου να συζητηθούν με προσοχή, οι επόμενες κινήσεις των αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή, καθώς και η πορεία των ερευνών, για το μακελειό.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν και στα δυο νοσοκομεία του Ηρακλείου όπου μεταφέρθηκαν οι νεκροί και οι τραυματίες.

Boρίζια Κρήτης

Φωτογραφίες Eurokinissi (Στέφανος Ραπάνης)

Φρούριο τα Βορίζια μετά τη βεντέτα

Αστυνομικοί στην Κρήτη μετά την ένοπλη επίθεση

Σύμφωνα με την Αστυνομία, δυο από τους τραυματίες νοσηλεύονται φρουρούμενοι, καθώς εξετάζεται η συμμετοχή τους στο ένοπλο περιστατικό. Μιλώντας στο ΕΡΤNews η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε ότι σήμερα θα παραδοθεί η δικογραφία στον εισαγγελέα, ωστόσο η έρευνα από τους αστυνομικούς θα συνεχιστεί μέχρι να βρεθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι στο επεισόδιο και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.

Όπως είπε, έχουν γίνει κατ' οίκον έρευνες για να βρεθεί ο οπλισμός που χρησιμοποιήθηκε, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν εντοπιστεί ευρήματα. Τόνισε όμως ότι οι αξιωματικοί τόσο της Κρήτης όσο και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που συνδράμουν από χθες, είναι ιδιαίτερα έμπειροι και θα ξεκαθαρίσουν το θέμα. «Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου», κατέληξε η κ. Δημογλίδου.

Bορίζια: Πώς άνοιξε ξανά η βεντέτα - Το χρονικό του μακελειού

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, φαίνεται πως προκύπτουν μαρτυρίες για το πώς ξεκίνησε η αιματηρή ένοπλη συμπλοκή, μεταξύ των δύο οικογενειών που βρίσκονται σε διαμάχη στο χωριό.

Οι μαρτυρίες αυτές που εξετάζονται με προσοχή, αναφέρουν ότι την αρχή έκανε πιθανότατα ο 39χρονος, ο οποίος έπεσε νεκρός τελικά κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών, ενώ φέρονται ότι εμπλέκονται από την άλλη πλευρά οι δυο τραυματίες που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ. Επίσης αναζητούνται τουλάχιστον δύο άτομα από την ίδια οικογένεια.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν τα νέα στοιχεία, η κατάσταση ήταν έκρυθμη από την προηγούμενη μέρα και «έκλεισε» με την ισχυρή έκρηξη σε υπό κατασκευή οικία, που ανήκει στην αντίπαλη οικογένεια του 39χρονου που σκοτώθηκε.

Έκρηξη Βορίζια

Βορίζια Βεντέτα

Πυροβολισμοί με νεκρούς στα Βορίζια

Η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 22.30 το βράδυ της Παρασκευής και προξένησε σοβαρές ζημιές στο οίκημα, ενώ σήκωσε στο πόδι όλη την περιοχή. Σύμφωνα με την αστυνομία, στο σημείο μετέβη αμέσως περιπολικό, το οποίο παρέμεινε όλη τη νύχτα στον τόπο της έκρηξης.

Το πρωί του Σαββάτου μετέβη στο χωριό κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, για αυτοψία στον τόπο της έκρηξης. Σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, την ώρα της αυτοψίας ακούστηκαν πυροβολισμοί από την είσοδο του χωριού. Οι αστυνομικοί με το περιπολικό κάλεσαν αμέσως ενισχύσεις και κινήθηκαν προς το σημείο των πυροβολισμών, ενώ λίγο αργότερα έφτασαν στο χωριό ισχυρές δυνάμεις και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Ο 39χρονος που βρέθηκε στο σημείο μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Οι μαρτυρίες που συνέλεξαν οι αστυνομικοί αναφέρουν ότι ο 39χρονος, γύρω στις 10.30 το πρωί, ενώ έφτανε με το αυτοκίνητο του στην είσοδο του χωριού, έπεσε πάνω σε μέλη της άλλης οικογένειας, οι οποίοι ήταν εξαγριωμένοι λόγω της έκρηξης, και μόλις τους είδε πυροβόλησε εναντίον τους.

Αυτοί ανταπέδωσαν τους πυροβολισμούς, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο 39χρονος, ενώ από την πλευρά τους τραυματίστηκαν οι δύο άνδρες και μια γυναίκα έπεσε νεκρή, πιθανόν από ανακοπή καρδιάς λόγω του τρόμου που προκάλεσε η συμπλοκή. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε η αδελφή της, καθώς και μια 26χρονη.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν είναι κυνηγετικά και πυροβόλα των εννέα χιλιοστών, όπως προκύπτει από τους κάλυκες που βρέθηκαν στο σημείο.

Οι αστυνομικοί έκαναν έρευνες σε σπίτια σε αναζήτηση του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε κατά την αιματηρή συμπλοκή, αλλά τα όπλα δεν βρέθηκαν.

Από τους αρμόδιους αξιωματικούς συνεχίζεται η λήψη καταθέσεων και η συλλογή στοιχείων προκειμένου να πέσει άπλετο φως στις συνθήκες διαμάχης και της συμπλοκής, αλλά και της έκρηξης που αποτέλεσε την αφορμή για το αιματοκύλισμα.

Παράλληλα, όλη η περιοχή είναι υπό αυστηρή επιτήρηση, καθώς ισχυρές δυνάμεις βρίσκονται στο χωριό και στα δύο νοσοκομεία, ενώ από σήμερα θα εγκατασταθεί και η μονάδα ΕΚΑΜ που μετέβη από την Αθήνα.

