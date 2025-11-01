Κρήτη: Μακελειό στα Βορίζια - 3 νεκροί και 15 τραυματίες από ένοπλη επίθεση

Συναγερμός σήμανε στα Βορίζια Ηρακλείου το πρωί του Σαββάτου, όταν άγνωστοι εισέβαλαν στο χωριό και άνοιξαν πυρ σε σπίτια και οχήματα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον δύο άνθρωποι.

Σύμφωνα με τπληροφορίες cretalive.gr πρόκειται για μια γυναίκα περίπου 50 ετών και έναν νεαρό άνδρα, ενώ αναφορές κάνουν λόγο για τρίτο θύμα. Όπως αναφέρει το τοπικό μέσο, 15 τραυματίες μεταφέρονται στα νοσοκομεία, ακόμα και με αγροτικά αυτοκίνητα, λόγω του χάους που επικρατεί στην περιοχή.

Το αιματηρό περιστατικό φαίνεται να συνδέεται με χθεσινή βομβιστική επίθεση σε υπό κατασκευή κατοικία. Μαρτυρίες κατοίκων περιέγραψαν σκηνές πανικού: οι δράστες πυροβολούσαν αδιακρίτως, χτυπώντας σπίτια, αυτοκίνητα και όποιον βρισκόταν στο διάβα τους.

Η αστυνομία βρίσκεται σε πλήρη συναγερμό, με δυνάμεις να σπεύδουν από όλη την Κρήτη για να σταθεροποιήσουν την κατάσταση. Σκηνές αναστάτωσης καταγράφονται και στο κοντινό Κέντρο Υγείας, όπου οι τραυματίες μεταφέρονται για τις πρώτες βοήθειες, ενώ δεκάδες ασθενοφόρα επιχειρούν να διαχειριστούν την κατάσταση.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τα κίνητρα των δραστών, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.