Βεντέτα Κρήτη: Τα θύματα της τραγωδίας από το αιματοκύλισμα στα Βορίζια

Συγκλονισμένη είναι η κοινή γνώμη για την αιματηρή βεντέτα που ξέσπασε στην Κρήτη στο χωριό Βορίζια Ηρακλείου. Αποτέλεσμα δύο νεκροί και τέσσερις τραυματίες. Στην περιοχή έπεσαν χιλιάδες σφαίρες. Η «μάχη» ξεκίνησε στην πλατεία και συνεχίστηκε στο φαράγγι του χωριού με τους κατοίκους να προσεύχονται να μείνουν ζωντανοί.

Μακελειό Βορίζια: «Εμπόλεμη ζώνη» το χωριό

Βεντέτα μεταξύ δυο οικογενειών αιματοκύλησε τα Βορίζια της Κρήτης. Το χωριό μετατράπηκε σε εμπόλεμη ζώνη.

Οι πυροβολισμοί από καλάσνικοφ, καραμπίνες και πιστόλια που είχαν στην κατοχή τους τα μέλη των δυο οικογενειών, ήταν καταιγιστικοί. Οι ριπές ακούγονταν από χιλιόμετρα μακριά. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για χιλιάδες σφαίρες. Κάτοικοι του χωριού έτρεχαν να σωθούν.

Αφορμή για το μακελειό φέρεται να ήταν ο εκρηκτικός μηχανισμός που εξερράγη σε σπίτι που ανήκει στη μια οικογένεια. Το ωστικό κύμα κατέστρεψε τα πάντα.

Ο εμπρηστικός μηχανισμός που τοποθετήθηκε τα ξημερώματα φαίνεται πως αποτέλεσε αφορμή για αντεκδίκηση.

Οι συγκρούσεις εκτυλίχθηκαν τόσο μέσα στο χωριό όσο και σε κοντινό φαράγγι.

Μακελειό Βορίζια: Τα θύματα της τραγωδίας

Ο 39χρονος που έπεσε νεκρός, ήταν μέσα στο αυτοκίνητο του όταν δέχθηκε πυρά εν κινήσει. Γερανοφόρο όχημα της ΕΛΑΣ φορτώνει το γαζωμένο με σφαίρες αγροτικό του.

Σφαίρες καρφώθηκαν τόσο στην πίσω πόρτα του αγροτικού όσο και στο παρμπρίζ.

Βαπτίστηκαν τα παιδιά του 39χρονου πριν την κηδεία του

Σύμφωνα με τη Γωγώ Αποστολάκη, οι αστυνομικοί έκαναν έρευνα και στο σπίτι του 39χρονου, που ήταν πατέρας πέντε ανήλικων παιδιών, λίγων μηνών το μικρότερο.

Τα τρία παιδιά βαφτίστηκαν σήμερα σε άλλο χωριό, καθώς όπως απαιτεί το έθιμο στην Κρήτη, πριν μπει φέρετρο σε ένα σπίτι δεν πρέπει να υπάρχει αβάπτιστο παιδί, ανέφερε η δημοσιογράφος του Star.

Εκτός απο τον 39χρονο, τη ζωή της έχασε και μια γυναίκα 57 ετών. Φέρεται να έπαθε ανακοπή όταν βρέθηκε ανάμεσα στα πυρά.

Ήταν νοσηλεύτρια στο Νοσοκομείο Χανίων και είχε μεταβεί στο χωριό για το μνημόσυνο του πατέρα της. Η άτυχη γυναίκα, ήταν χήρα, μητέρα δύο ενήλικων παιδιών.

«Αστακός» τα δύο νοσοκομεία για τον φόβο επεισοδίων

Οι τραυματίες με εντολή των αστυνομικών μεταφέρθηκαν σε διαφορετικά νοσοκομεία. Στο ΠΑΓΝΗ τα μέλη της μιας οικογένειας, στο Βενιζέλειο της άλλης.

Τα νοσοκομεία φυλάσσονται απο διμοιρiες αστυνομικών για να μην υπάρξουν νέα επεισόδια. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ παραμένουν ενισχυμένες και σε αυξημένη ετοιμότητα, το ίδιο και η αστυνομία, καθως υπάρχει φόβος για «πόλεμο» των οικογενειών στα νοσοκομεία.

«Φρούριο» το χωριό - Έρευνα των αστυνομικών σε σπίτια και αποθήκες

Το χωριό έχει μετατραπεί σε «φρούριο» με πάνοπλους αστυνομικούς, ενώ σχεδόν κανείς δεν κυκλοφορεί στους δρόμους. Η αστυνομία προσπαθεί να πιάσει την άκρη του νήματος και να βρει τους δράστες.

Από τη στιγμή που η ισχυρή αστυνομική δύναμη μπήκε στο χωριό μέχρι αυτή την ώρα, είναι σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Γίνονται έφοδοι σε σπίτια και αποθήκες, καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι κάποιοι ένοπλοι δράστες δεν διέφυγαν και έχουν βρει κρυψώνα μέσα στο χωριό που παραμένει αποκλεισμένο στην είσοδό του και κανείς δεν μπαίνει χωρίς να πάρει άδεια.

Πόσοι είναι οι δράστες δεν έχουμε ακόμα μάθει καθώς οι αρχές δίνουν τις πληροφορίες με το σταγονόμετρο.

Στήνεται «στρατηγείο» της ΕΛ.ΑΣ. στο Ηράκλειο Κρήτης με εντολή Χρυσοχοϊδη

Ένα μικρό «στρατηγείο» θα στηθεί στο Ηράκλειο μετά το μακελειό στα Βορίζια καθώς υπάρχουν φόβοι για νέο κύκλο αίματος, όπως είπε η Κατερίνα Ρίστα στο δελτίο ειδήσεων του Star.

Άλλωστε γι' αυτό βαριά οπλισμένοι αστυνομικοί της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας θα «ζώσουν» το χωριό όλο το βράδυ αλλά και τις επόμενες μέρες για να αποτραπούν νεες εμπόλεμες εικόνες.

Με εντολή του Υπουργού Προστασίας Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, λίγο μετα τις 18.30 του Σαββάτου πέταξαν για το νησί έμπειρα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. μαζί με τον αρχηγό του Σώματος Δημήτριο Μάλλιο - και συγκεκριμένα ο επικεφαλής του «ελληνικού FBI», Φώτης Ντουίτσης μαζί με 10 επίλεκτα στελέχη της ομάδας του όπως και ο υποδιοικητής του Οργανωμένου Εγκλήματος, Σπύρος Τσαρδάκας.

Ουσιαστικά θα συνδράμουν στη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στο μακελειό γιατί μπορεί αυτόπτες μάρτυρες και μέλη των οικογενειών να υποστηρίζουν ότι αφορμή για τη βεντέτα που άναψε να ήταν ο εμπρηστικός μηχανισμός, ωστόσο, η αστυνομία διενεργεί ξεχωριστή προανάκριση για να απαντηθεί το «γιατί» της τραγωδίας.

Επίσης η ομάδα από την Αθήνα θα προχωρήσει σε εξονυχιστικές έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών αλλά και όλων των εμπλεκομένων.

