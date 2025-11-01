Βεντέτα Κρήτη: Τα θύματα της τραγωδίας από το αιματοκύλισμα στα Βορίζια

Βαπτίστηκαν τα παιδιά του 39χρονου πριν την κηδεία του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.11.25 , 22:03 Η πρώτη παρουσία της Κίμπερλι Γκιλφόιλ σε εκδήλωση στην Αθήνα
01.11.25 , 21:02 Τα «φαραωνικά» εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου στο Κάιρο
01.11.25 , 20:25 Βεντέτα Κρήτη: Τα θύματα της τραγωδίας από το αιματοκύλισμα στα Βορίζια
01.11.25 , 18:55 Δολοφονία στα Χανιά: Προσωρινά κρατούμενος ο 23χρονος δράστης
01.11.25 , 18:30 Σίσσυ Χρηστίδου: Η τρυφερή έκπληξη γενεθλίων που συγκίνησε τον αδερφό της!
01.11.25 , 18:17 Kia PV5 Cargo: Έκανε φορτωμένο 693,38 με μια φόρτιση
01.11.25 , 18:13 Η Ιωάννα Τούνη έβαλε… τα γλέντια μπροστά! Η πιο κεφάτη προετοιμασία νύφης
01.11.25 , 17:15 Δέσποινα Σωτηροπούλου: «Ένα πρωινό καλοκαιριού»
01.11.25 , 17:03 Βεντέτα στην Κρήτη: «Αστακός» τα Βορίζια μετά το μακελειό
01.11.25 , 16:53 Στέφανος Τσιτσιπάς: Στον αγώνα του αδελφού του, Παύλου
01.11.25 , 16:45 ΕΛΤΑ: Παράταση τριών μηνών για τα «λουκέτα» στην περιφέρεια
01.11.25 , 16:12 ΕΛΤΑ: Αλλάζει το πλάνο για το κλείσιμο των υποκαταστημάτων
01.11.25 , 15:45 Έφτασε στην Αθήνα η Κίμπερλι Γκιλφόιλ - Το πρόγραμμά της
01.11.25 , 15:39 Πενθεί η Βίκυ Λέανδρος – Πέθανε ο πατέρας της
01.11.25 , 14:59 Μακελειό στα Βορίζια με νεκρούς & τραυματίες -Έπεσαν πάνω από 2.000 σφαίρες
Δέσποινα Βανδή: Το νέο της επαγγελματικό βήμα και η συνεργασία με τη Μελίνα
Βεντέτα Κρήτη: Τα θύματα της τραγωδίας από το αιματοκύλισμα στα Βορίζια
Γιώργος Ζυγούρης: Το βιογραφικό, η σύντροφός του και οι Σέρρες
Η Ιωάννα Τούνη έβαλε… τα γλέντια μπροστά! Η πιο κεφάτη προετοιμασία νύφης
Ερωτευμένη η Δανάη Μπάρκα: Ο επιχειρηματίας που της «έκλεψε» την καρδιά
ΕΛΤΑ: Η λίστα με τα 204 καταστήματα που κλείνουν
Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out
Πληρώνεται το επίδομα των 250 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται
Η πρώτη παρουσία της Κίμπερλι Γκιλφόιλ σε εκδήλωση στην Αθήνα
Κηδεία Γιώργου Νιάρχου: Συντετριμμένες η Μάρα Θρασυβουλίδου και η κόρη του
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ: Γ. Αποστολάκη, Κ. Ρίστα, Ά. Σταματιάδου, Α. Λίτινα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συγκλονισμένη είναι η κοινή γνώμη για την αιματηρή βεντέτα που ξέσπασε στην Κρήτη στο χωριό Βορίζια Ηρακλείου. Αποτέλεσμα δύο νεκροί και τέσσερις τραυματίες. Στην περιοχή έπεσαν χιλιάδες σφαίρες. Η «μάχη» ξεκίνησε στην πλατεία και συνεχίστηκε στο φαράγγι του χωριού με τους κατοίκους να προσεύχονται να μείνουν ζωντανοί.

Μακελειό Βορίζια: «Εμπόλεμη ζώνη» το χωριό

Βεντέτα μεταξύ δυο οικογενειών αιματοκύλησε τα Βορίζια της Κρήτης. Το χωριό μετατράπηκε σε εμπόλεμη ζώνη.

Μακελειό Βορίζια: «Εμπόλεμη ζώνη» το χωριό

Μακελειό στα Βορίζια με νεκρούς & τραυματίες -Έπεσαν πάνω από 2.000 σφαίρες

Οι πυροβολισμοί  από καλάσνικοφ, καραμπίνες και πιστόλια που είχαν στην κατοχή τους τα μέλη των δυο οικογενειών, ήταν καταιγιστικοί. Οι ριπές ακούγονταν από χιλιόμετρα μακριά. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για χιλιάδες σφαίρες. Κάτοικοι του χωριού έτρεχαν να σωθούν.

Αφορμή για το μακελειό φέρεται να ήταν ο εκρηκτικός μηχανισμός που εξερράγη σε σπίτι που ανήκει στη μια οικογένεια. Το ωστικό κύμα κατέστρεψε τα πάντα.

Ο εμπρηστικός μηχανισμός που τοποθετήθηκε τα ξημερώματα φαίνεται πως αποτέλεσε αφορμή για αντεκδίκηση.

Οι συγκρούσεις εκτυλίχθηκαν τόσο μέσα στο χωριό όσο και σε κοντινό φαράγγι.

Μακελειό Βορίζια: Τα θύματα της τραγωδίας

Βεντέτα Κρήτη: Τα θύματα της τραγωδίας από το αιματοκύλισμα στα Βορίζια

Ο 39χρονος που έπεσε νεκρός, ήταν μέσα στο αυτοκίνητο του όταν δέχθηκε πυρά εν κινήσει. Γερανοφόρο όχημα της ΕΛΑΣ φορτώνει το γαζωμένο με σφαίρες αγροτικό του.

Σφαίρες καρφώθηκαν τόσο στην πίσω πόρτα του αγροτικού όσο και στο παρμπρίζ. 

Συγκλονισμένη είναι η κοινή γνώμη για την αιματηρή βεντέτα που ξέσπασε στην Κρήτη στο χωριό Βορίζια Ηρακλείου

Βαπτίστηκαν τα παιδιά του 39χρονου πριν την κηδεία του

Σύμφωνα με τη Γωγώ Αποστολάκη, οι αστυνομικοί έκαναν έρευνα και στο σπίτι του 39χρονου, που ήταν πατέρας πέντε ανήλικων παιδιών, λίγων μηνών το μικρότερο.

Τα τρία παιδιά βαφτίστηκαν σήμερα σε άλλο χωριό, καθώς όπως απαιτεί το έθιμο στην Κρήτη, πριν μπει φέρετρο σε ένα σπίτι δεν πρέπει να υπάρχει αβάπτιστο παιδί, ανέφερε η δημοσιογράφος του Star.

Εκτός απο τον 39χρονο, τη ζωή της έχασε και μια γυναίκα 57 ετών. Φέρεται να έπαθε ανακοπή όταν βρέθηκε ανάμεσα στα πυρά.

Ήταν νοσηλεύτρια στο Νοσοκομείο Χανίων και είχε μεταβεί στο χωριό για το μνημόσυνο του πατέρα της. Η άτυχη γυναίκα, ήταν χήρα, μητέρα δύο ενήλικων παιδιών.

«Αστακός» τα δύο νοσοκομεία για τον φόβο επεισοδίων

Οι τραυματίες με εντολή των αστυνομικών μεταφέρθηκαν σε διαφορετικά νοσοκομεία. Στο ΠΑΓΝΗ τα μέλη της μιας οικογένειας, στο Βενιζέλειο της άλλης.

Τα νοσοκομεία φυλάσσονται απο διμοιρiες αστυνομικών για να μην υπάρξουν νέα επεισόδια. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ παραμένουν ενισχυμένες και σε αυξημένη ετοιμότητα, το ίδιο και η αστυνομία, καθως υπάρχει φόβος για «πόλεμο» των οικογενειών στα νοσοκομεία.

Βεντέτα στην Κρήτη: «Αστακός» τα Βορίζια μετά το μακελειό

 «Φρούριο» το χωριό - Έρευνα των αστυνομικών σε σπίτια και αποθήκες 

Βεντέτα Κρήτη: Τα θύματα της τραγωδίας από το αιματοκύλισμα στα Βορίζια

Το χωριό έχει μετατραπεί σε «φρούριο» με πάνοπλους αστυνομικούς, ενώ σχεδόν κανείς δεν κυκλοφορεί στους δρόμους. Η αστυνομία προσπαθεί να πιάσει την άκρη του νήματος και να βρει τους δράστες.

Από τη στιγμή που η ισχυρή αστυνομική δύναμη μπήκε στο χωριό μέχρι αυτή την ώρα, είναι σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.  

Γίνονται έφοδοι σε σπίτια και αποθήκες, καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι κάποιοι ένοπλοι δράστες δεν διέφυγαν και έχουν βρει κρυψώνα μέσα στο χωριό που παραμένει αποκλεισμένο στην είσοδό του και κανείς δεν μπαίνει χωρίς να πάρει άδεια.

Πόσοι είναι οι δράστες δεν έχουμε ακόμα μάθει καθώς οι αρχές δίνουν τις πληροφορίες με το σταγονόμετρο.

Στήνεται «στρατηγείο» της ΕΛ.ΑΣ. στο Ηράκλειο Κρήτης με εντολή Χρυσοχοϊδη

Βεντέτα Κρήτη: Τα θύματα της τραγωδίας από το αιματοκύλισμα στα Βορίζια

Ένα μικρό «στρατηγείο» θα στηθεί στο Ηράκλειο μετά το μακελειό στα Βορίζια καθώς υπάρχουν φόβοι για νέο κύκλο αίματος, όπως είπε η Κατερίνα Ρίστα στο δελτίο ειδήσεων του Star.

Άλλωστε γι' αυτό βαριά οπλισμένοι αστυνομικοί της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας θα «ζώσουν» το χωριό όλο το βράδυ αλλά και τις επόμενες μέρες για να αποτραπούν νεες εμπόλεμες εικόνες.

Με εντολή του Υπουργού Προστασίας Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, λίγο μετα τις 18.30 του Σαββάτου πέταξαν για το νησί έμπειρα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. μαζί με τον αρχηγό του Σώματος Δημήτριο Μάλλιο - και συγκεκριμένα  ο επικεφαλής του «ελληνικού FBI», Φώτης Ντουίτσης μαζί με 10 επίλεκτα στελέχη της ομάδας του όπως και ο υποδιοικητής του Οργανωμένου Εγκλήματος, Σπύρος Τσαρδάκας.

Ουσιαστικά θα συνδράμουν στη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στο μακελειό γιατί μπορεί αυτόπτες μάρτυρες και μέλη των οικογενειών να υποστηρίζουν ότι αφορμή για τη βεντέτα που άναψε να ήταν ο εμπρηστικός μηχανισμός, ωστόσο, η αστυνομία διενεργεί ξεχωριστή προανάκριση για να απαντηθεί το «γιατί» της τραγωδίας.

Επίσης η ομάδα από την Αθήνα θα προχωρήσει σε εξονυχιστικές έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών αλλά και όλων των εμπλεκομένων.

 

Δείτε ολόκληρο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

 

 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΡΗΤΗ
 |
ΒΟΡΙΖΙΑ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΒΕΝΤΕΤΑ
 |
ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ
 |
ΕΠΙΘΕΣΗ
 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top