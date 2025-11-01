Βεντέτα στην Κρήτη: «Αστακός» τα Βορίζια μετά το μακελειό

Με αίμα βάφτηκε το χωριό Βορίζια / Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του Star (1/11/'25)

Σοκ έχει προκαλέσει το αιματοκύλισμα στα Βορίζια του δήμου Φαιστού στο Ηράκλειο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική επιχείρηση, μετά την αιματηρή συμπλοκή που άρχισε το πρωί του Σαββάτου, μεταξύ ατόμων από δυο διαφορετικές οικογένειες της περιοχής.

Μέχρι στιγμής σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση υπάρχουν δύο νεκροί, ένας άνδρας και μια γυναίκα, και περισσότεροι από δέκα τραυματίες. Ο 39χρονος νεκρός και μια νεαρή γυναίκα τραυματισμένη (από την ίδια οικογένεια) μεταφέρθηκαν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, ενώ η δεύτερη νεκρή και τουλάχιστον δυο τραυματίες, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί (από την άλλη οικογένεια ) μεταφέρθηκαν στο ΠΑΓΝΗ. Και στα δυο νοσοκομεία βρίσκονται ισχυρότατες αστυνομικές δυνάμεις.

Το μακελειό ξεκίνησε το πρωί Σαββάτου με ανταλλαγή πυροβολισμών, που συνεχίστηκε και αφότου έφτασαν οι αστυνομικές δυνάμεις που έχουν ζώσει την περιοχή.

Η ένταση φαίνεται ότι είχε αρχή, την έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού χθες το βράδυ Παρασκευής, σε υπό κατασκευή οικία που φέρεται να ανήκε στη μια από τις δυο οικογένειες.

Βορίζια: Το σπίτι που προκάλεσε τη φονική κόντρα / Eurokinissi

Η υπό κατασκευή οικία μετά την έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού / Eurokinissi

Εργαζόμενη στο Νοσοκομείο Χανίων η 57χρονη νεκρή Χανιώτισσα στο μακελειό στην Κρήτη

Οδύνη στο Νοσοκομείο Χανίων, καθώς η νεκρή στο μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου, ήταν σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, νοσηλεύτρια στην Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 57χρονη είχε μεταβεί στο χωριό από τα Χανιά για το μνημόσυνο του πατέρα της. Η άτυχη γυναίκα, ήταν χήρα, μητέρα δύο ενήλικων παιδιών.

Μακελειό στα Βορίζια: Η στιγμή που απομακρύνεται το αυτοκίνητο του 39χρονου που έπεσε νεκρός

H περιοχή θύμιζε εμπόλεμη ζώνη καθώς εκτιμάται ότι έπεσαν περισσότερες από 2.000 σφαίρες.

Οι αστυνομικές δυνάμεις απομάκρυναν το αυτοκίνητο του 39χρονου άνδρα που έπεσε νεκρός.

H στιγμή που απομακρύνεται το αυτοκίνητο του 39χρονου που έπεσε νεκρός στο μακελειό / ΚΡΗΤΗTV

Το «γαζωμένο» αυτοκίνητο του 39χρονου / Eurokinissi

Το όχημα, που δέχθηκε «βροχή» από σφαίρες, μεταφέρθηκε εκτός χωριού, προκειμένου να εξεταστεί από ειδικούς πραγματογνώμονες της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας.

Βορίζια: Εκτάκτως στην Κρήτη ο αρχηγός της ΕΛΑΣ και ο διευθυντής του «ελληνικού FBI» με κλιμάκιο αξιωματικών και ΕΚΑΜ

Κλιμάκιο αστυνομικών από την Αθήνα και ΕΚΑΜ, με επικεφαλής τον αρχηγό του Σώματος, αντιστράτηγο Δημήτρη Μάλλιο και τον διευθυντή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), υποστράτηγο Φώτη Ντουϊτση, μεταβαίνει εκτάκτως στην Κρήτη, προκειμένου να συμμετάσχει στις ενέργειες για την αντιμετώπιση της εμπόλεμης αιματηρής κατάστασης που έχει ξεσπάσει στα Βορίζια Ηρακλείου, μεταξύ των δύο οικογενειών.

Στο κλιμάκιο των αστυνομικών συμμετέχει και ο υποδιοικητής της ΔΑΟΕ, ταξίαρχος Σπύρος Τσαρδάκας, με ειδική ομάδα 10 ατόμων του «ελληνικού FBI», οι οποίοι θα συνδράμουν τις τοπικές υπηρεσίες στη διερεύνηση των αιτίων που οδήγησαν στο μακελειό, καθώς και στον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών των ανθρωποκτονιών και τραυματισμών και όλων των εμπλεκομένων στο μακελειό, αλλά και την εξιχνίαση της χθεσινοβραδινής βομβιστικής επίθεσης, που αποτέλεσε την αφορμή για την ένοπλη σύγκρουση.

Ταυτόχρονα, μία ομάδα της ΕΚΑΜ που συμμετέχει στην αποστολή θα εγκατασταθεί μόνιμα στο χωριό, όπου ήδη βρίσκονται μονάδες των ΤΑΕ Κρήτης και ΟΠΚΕ, προκειμένου να μη συνεχιστεί ο «πόλεμος» και να διατηρήσουν την τάξη στην περιοχή, επεμβαίνοντας άμεσα όπου χρειαστεί.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για το μακελειό

«Πρωινές ώρες σήμερα (01-11-2025), η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου ενημερώθηκε από κατοίκους χωριού της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης για ένοπλο περιστατικό που είχε σημειωθεί νωρίτερα.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα ειδικές αστυνομικές δυνάμεις (Τ.Ε.Κ.Α.Μ. - Τ.Α.Ε. – Ο.Π.Κ.Ε.) καθώς και αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου. Επί τόπου βρέθηκε και ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, για τον συντονισμό της επιχείρησης.

Από το περιστατικό διαπιστώθηκε ο θανάσιμος τραυματισμός δύο ημεδαπών (39χρονου άνδρα και 56χρονης γυναίκας) καθώς και ο τραυματισμός δύο γυναικών, οι οποίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε και ο τραυματισμός δύο ανδρών, οι οποίοι νοσηλεύονται φρουρούμενοι και εξετάζεται η συμμετοχή τους στο ένοπλο περιστατικό.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ στην περιοχή μεταβαίνει και κλιμάκιο της Ε.Κ.Α.Μ.».

Ηράκλειο: Κλείνουν σχολεία σε Βορίζια και Ζαρό μετά το μακελειό

Μετά το σοκαριστικό μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης, μπαίνει λουκέτο σε σχολεία της περιοχής.

Ο Δήμος Φαιστού, με ανακοίνωση που εξέδωσε μετά το αιματηρό περιστατικό με τους πυροβολισμούς, ενημερώνει ότι την ερχόμενη Δευτέρα (03.11.2025) και Τρίτη (04.11.1015), τα ακόλουθα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά για προληπτικούς λόγους:

– Νηπιαγωγείο Βοριζίων

– Δημοτικό Σχολείο Βοριζίων

– Δημοτικό Σχολείο Ζαρού

– Γυμνάσιο Ζαρού

Η απόφαση ελήφθη για λόγους πρόληψης και ασφάλειας των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, κατόπιν σχετικής εισήγησης των αρμόδιων υπηρεσιών ενώ θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων.