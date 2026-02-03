Πότε επιστρέφουν τα «Υπέροχα Πλάσματα;» Η αποκάλυψη της Φαίδρας Δρούκα

Σχεδόν 20 χρόνια μετά, οι ήρωες της σειράς «Υπέροχα Πλάσματα», τους οποίους ενσάρκωσαν με μεγάλη επιτυχία η Φαίδρα Δρούκα, η Μυρτώ Αλυκάκη και ο Γιώργος Πυρπασόπουλος, ξαναζωντανεύουν στην Αθήνα του σήμερα.

Μιλώντας στο Breakfast@Star και στην Κωνσταντίνα Γκρόσι, η τηλεοπτική Έλλη, Φαίδρα Δρούκα, αποκάλυψε την ημερομηνία του πολυαναμενόμενου reunion: «Ξεκινάμε, πρώτα ο Θεός, γυρίσματα τον Μάρτιο. Τον Οκτώβριο του '26 θα έχουμε και την προβολή για τα Υπέροχα Πλάσματα», δήλωσε η αγαπημένη ηθοποιός.

Στη δική της ζωή, ποιο είναι το «υπέροχο πλάσμα»; «Ε, το παιδί μου. Ο γιος μου. Είμαι περήφανη γι’ αυτόν, γιατί είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί», απάντησε με τρυφερότητα.

Η Φαίδρα Δρούκα μιλάει για τον γιο της και «λιώνει»

Η Φαίδρα Δρούκα υπηρετεί τον χώρο του θεάματος για πάνω από τρεις δεκαετίες. Σκέφτηκε ποτέ να τα παρατήσει; Η ίδια παραδέχεται:

«Πολλές φορές. Πολλές φορές σκέφτηκα. Νομίζω απλά ότι δεν θα μπορούσα. Είναι πολύ εύκολο, όταν κάνεις 33 χρόνια μια δουλειά, να βλέπεις πώς αλλάζουν τα στάδια, οι συνθήκες, οι τρόποι εργασίας και να πεις: “Εγώ δεν μπορώ μ’ αυτό”».

Μέσω του εθελοντισμού και της συνεργασίας της με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», έχει βοηθήσει πολλά παιδιά. Όπως περιγράφει η ίδια, η εμπειρία δεν είναι πάντα εύκολη: «Γενικά δεν είναι πολύ εύκολο, γιατί έχει να κάνει με το περιστατικό και με το σε τι φάση σε βρίσκει εσένα. Κάποιες φορές είναι πιο ανάλαφρα, κάποιες φορές είναι πολύ άσχημα μετά. Μου έχει τύχει ακόμη και στο αυτοκίνητο, να περάσω με κόκκινο. Δεν έβλεπα τα φανάρια, ή ήμουν αποσυντονισμένη πλήρως. Ήμουν πραγματικά πολύ διαλυμένη».

Τέλος, η Φαίδρα Δρούκα μίλησε για την παράσταση ΚΕΪΚ, στην οποία πρωταγωνιστεί και η οποία ανεβαίνει στο θέατρο Εμπορικόν, σε σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτη: «Μια πολύ τίμια δουλειά καταρχάς. Υπογραμμίζεται το στοιχείο του ρατσισμού και της μοναξιάς των ανθρώπων. Ακόμα κι αν θέλουμε να λέμε ότι δεν είμαστε ρατσιστές, και το 2026, θεωρώ ότι, σαν λαός, έχουμε πολλά χαρίσματα, αλλά πιστεύω ότι είμαστε ρατσιστές».

