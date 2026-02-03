Ο Γιώργος Ρήγας έδωσε την καλύτερη συνταγή για την Τσικνοπέμπτη

Φτιάξε μόνος/ η σου τα πιο νόστιμα σουβλάκια

Επιμέλεια STAR.GR
Συνταγες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αντίστροφα για την Τσικνοπέμπτη έχουμε αρχίσει να μετράμε κι αν ψάχνεις μία νόστιμη και εύκολη συνταγή για να φτιάξεις στα αγαπημένα σου πρόσωπα, δες αυτή που έδωσε το πρωί της Τρίτης στην εκπομπή Breakfast@Star ο Γιώργος Ρήγας.

Ο Γιώργος Ρήγας έδωσε την καλύτερη συνταγή για την Τσικνοπέμπτη

Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα, έφτιαξε σπιτικά σουβλάκια κοτομπέικον και έδειξε βήμα-βήμα τη διαδικασία. 

Ο Γιώργος Ρήγας έδωσε την καλύτερη συνταγή για την Τσικνοπέμπτη

Συνταγή για σπιτικά σουβλάκια κοτομπέικον

Υλικά της Συνταγής 

• 2 μεγάλα φιλέτα κοτόπουλο 
• 6–8 φέτες μπέικον
• Αλάτι
 • Φρεσκοτριμμένο πιπέρι
 • Πάπρικα
 

Ο Γιώργος Ρήγας έδωσε την καλύτερη συνταγή για την Τσικνοπέμπτη

 Εκτέλεση της Συνταγής

 1. Αν τα φιλέτα είναι χοντρά, άνοιξέ τα σαν πεταλούδα ή χτύπα ελαφρά να έχουν ομοιόμορφο πάχος. 2. Αλατοπιπέρωσε ελαφρά και πασπάλισε με πάπρικα και από τις δύο πλευρές. 3. Τύλιξε κάθε φιλέτο σφιχτά με 2–3 φέτες μπέικον. Αν χρειαστεί, στερέωσε με οδοντογλυφίδες. 4. Τοποθέτησε σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί. 5. Ψήσε σε προθερμασμένο φούρνο στους 190°C για 25–30 λεπτά. 6. Άνοιξε το γκριλ για 5 λεπτά στο τέλος, μέχρι να γίνει τραγανό το μπέικον. 7. Άφησέ το να ξεκουραστεί 2–3 λεπτά πριν το κόψεις.  Σοτέ μπρόκολο στο τηγάνι με λεμόνι & sweet chili Υλικά • 1 μπρόκολο, κομμένο σε μικρά μπουκετάκια • 2 κ.σ. ελαιόλαδο • Αλάτι • Φρεσκοτριμμένο πιπέρι Για το τελείωμα • Χυμός από ½ λεμόνι • 1–1½ κ.σ. sweet chili sauce • 2–3 κ.σ. νερό Εκτέλεση 1. Ζέστανε καλά το ελαιόλαδο σε φαρδύ τηγάνι. 2. Ρίξε το μπρόκολο ωμό, αλάτι & πιπέρι και σοτάρισε σε δυνατή φωτιά για 3–4 λεπτά να πάρει χρώμα. 3. Χαμήλωσε ελαφρά τη φωτιά, πρόσθεσε το νερό και σκέπασε το τηγάνι για 3–5 λεπτά ώστε να μαγειρευτεί στον ατμό. 4. Ξεσκέπασε, ανέβασε πάλι τη φωτιά και σβήσε με το λεμόνι. 5. Ρίξε τη sweet chili, ανακάτεψε 30–40 δευτερόλεπτα μέχρι να γυαλίσει και κατέβασε.

Δείτε την εκπομπή Breakfast@Star 
 

