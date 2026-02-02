MasterChef: Ποιοι είναι οι παίκτες της μπριγάδας 1 - Τα βιογραφικά τους

Το MasterChef 10 είναι γεγονός και οι fans του κορυφαίου διαγωνισμού μαγειρικής παρακολουθούν ανελλιπώς τα νέα επεισόδια, από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00, στη συχνότητα του Star.

Οι κριτές, Λεωνίδας Κουτσόπουλος, Σωτήρης Κοντιζάς και Πάνος Ιωαννίδης, έπειτα από αρκετές απαιτητικές δοκιμασίες, επέλεξαν τους παίκτες που ξεχώρισαν με τις γαστρονομικές δημιουργίες τους και σχημάτισαν δύο μπριγάδες. Ωστόσο, οι οποίες αγνοούν η μία την ύπαρξη της άλλης! Ένα είναι το σίγουρο, ότι το MasterChef 10 θα είναι γεμάτο ανατροπές και ο ανταγωνισμός θα είναι μεγαλύτερος από ποτέ!

Ας γνωρίσουμε τους 14 από τους 28 παίκτες που κατάφεραν να μπουν στο σπίτι του δημοφιλούς διαγωνισμού μαγειρικής και ανήκουν στην μπριγάδα 1.

MasterChef 10: Γνωρίζοντας τους παίκτες της μπριγάδας 1

Πάνος Τελάλης

Ο Πάνος είναι 29 χρόνων και έρχεται από το Άμστερνταμ, έχοντας ως απόλυτο στόχο να κερδίσει το φετινό MasterChef 10. Όπως αποκαλύπτει, από πολύ νεαρή ηλικία είχε μία ιδιαίτερη σχέση με τη μαγειρική, λόγω της δημιουργικότητας που τη χαρακτηρίζει, παρόλο που αυτή μπήκε τυχαία στη ζωή του μετέπειτα ως επάγγελμα, αφού αρχικά ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία ως barman.

Όπως αποκαλύπτει: «Ερωτεύτηκα τη μαγειρική, γιατί μ' αρέσει πολύ η πίεση μέσα στην κουζίνα». Ως άνθρωπος αναφέρει ότι είναι αληθινός και δεν κρύβει τα συναισθήματά του. Είναι δίκαιος, αγχώδης και πολλές φορές χαοτικός, όμως όταν ξεκίνησε να δουλεύει στις κουζίνες έμαθε να είναι πειθαρχημένος. Όπως εξομολογείται, η σύντροφός του, η οποία τον στηρίζει σε κάθε του προσπάθεια, είναι πάντα ειλικρινής και αυστηρή μαζί του και αυτό τον κάνει καλύτερο μάγειρα.

Ο Πάνος, στην πρώτη οντισιόν, η οποία και του χάρισε τη λευκή ποδιά και την είσοδό του στο παιχνίδι, μαγείρεψε για τους σεφ φιλέτο μπαρμπούνι, με ένα ραβιόλι-ντολμά και σάλτσα μπουγιαμπέσα. Όπως είπε ο σεφ Σωτήρης Κοντιζάς: «Είναι το καλύτερο πιάτο που έχουμε δοκιμάσει φέτος το διαγωνισμό».

Κωνσταντίνος Χαλουλάκος

Ο Κωνσταντίνος είναι 37 χρόνων και κατάγεται από το Γύθειο. Όπως αποκαλύπτει είναι αρκετά χρόνια στον χώρο της γαστρονομίας, ενώ βλέπει τον διαγωνισμό ως ένα μέσο που θα τον βοηθήσει να ανανεωθεί μαγειρικά, να μάθει νέα πράγματα και να δοκιμαστεί. Όπως δήλωσε, έρχεται στο MasterChef, για να κυνηγήσει τα όνειρά του και να κερδίσει το βραβείο του MasteChef 10. Αν και τα τελευταία χρόνια ασχολείται με τη μεξικάνικη γαστρονομία, αγαπημένη του κουζίνα είναι η ελληνική και το street food.

Στην πρώτη οντισιόν ο Κωνσταντίνος ήρθε με τη σύζυγό του και δύο πολύ καλούς του φίλους, με τους οποίους αποκάλυψε ότι μοιράζεται την ίδια κουζίνα. Στους τρεις σεφ έφτιαξε μία βελουτέ σούπα από καλαμπόκι, ένα τουίλ από τσένταρ αργής ωρίμανσης και καραβίδα, ένα πιάτο που του χάρισε μία λευκή ποδιά και την είσοδό του στον κορυφαίο ελληνικό διαγωνισμό μαγειρικής. Όπως σχολίασε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος: «Δε θα άλλαζα τίποτα. Δοκίμασα ένα εξαιρετικό πιάτο».

Μενεξιά Μαυροπούλου

Είναι 30 χρόνων με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη. Το βασικό της επάγγελμα είναι στυλίστρια, ενώ όπως αναφέρει η ίδια η μόδα και η μαγειρική έχουν αρκετά κοινά, αφού είναι και τα δύο δημιουργικά και χρειάζονται αγάπη, φαντασία και μεράκι. Έχοντας καταφέρει πολλά στον χώρο του styling, θέλει τώρα να δοκιμαστεί και στις κουζίνες.

Η Μενεξιά στην πρώτη οντισιόν μαγείρεψε και παρουσίασε τα dumblings του Πόντου, δημιουργώντας ένα πιάτο με μία μίξη ποντιακών και ασιατικών γεύσεων, παίρνοντας με ένα «όχι» και δύο «ναι» τη λευκή ποδιά που την έβαλε στο διαγωνισμό μαγειρικής.

Φίλιπ Βάκος

Ο Φίλιπ είναι 42 χρόνων. Ζει και εργάζεται στην Αυστραλία. Μεγάλωσε με τη γιαγιά και τον παππού του στην Τασμανία, από τους οποίους «κόλλησε» και το μικρόβιο της μαγειρικής. Από μικρός κουβαλάει μέσα του τις ελληνικές γεύσεις και παραδόσεις, που έμαθε δίπλα τους: «Οι ρίζες μου είναι ελληνικές και ήθελα να γυρίσω πίσω στην Ελλάδα και να μαγειρέψω», λέει ο παίκτης του MasterChef 10.

Ο Φίλιπ όταν ήταν 26 ετών συμμετείχε στη δεύτερη σεζόν του MasterChef Αυστραλίας, οπότε και δηλώνει έτοιμος να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του διαγωνισμού. Στην πρώτη οντισιόν ο Φίλιπ μαγείρεψε στους κριτές αρνάκι καρέ από φέτα και φυστίκια, με πουρέ καπνιστής μελιτζάνας, περνώντας έτσι στην επόμενη φάση του διαγωνισμού.

Ανδρέας Καλαντράνης

Ο Ανδρέας είναι 30 χρόνων και γεννήθηκε στην Ελβετία. Με την οικογένειά του διατηρούν ελληνικό εστιατόριο στις Ελβετικές Άλπεις και αυτό που λέει ότι τον χαρκατηρίζει ως άνθρωπο είναι το ότι είναι συνεπής εντός και εκτός κουζίνας! Αν και η μητρική του γλώσσα είναι τα γαλλικά, ο Ανδρέας έμαθε ελληνικά με τους παππούδες και τις γιαγιάδες του, τους οποίους επισκεπτόταν κάθε καλοκαίρι στην Πάρο. Έχοντας πολυετή εμπειρία στις κουζίνες, ξέρει τι σημαίνει αδρεναλίνη και είναι έτοιμος να το αποδείξει. Πιστεύει πως ο διαγωνισμός μπορεί να τον βοηθήσει να εξελιχθεί μαγειρικά και προτιμάει να είναι ταπεινός και τα πιάτα του να μιλούν για εκείνον.

Στην πρώτη οντισιόν, ο Ανδρέας παρουσίασε στους σεφ ένα δημιουργικό πιάτο, το οποίο ήταν ελάφι με σάλτσα μανιταριών, πουρέ από κολοκύθι και λαχανικά. Όπως είπε ο Σωτήρης Κοντιζάς πρόκειται για ένα πολύ τεχνικό πιάτο, το οποίο ο παίκτης εκτέλεσε εκπληκτικά, κερδίζοντας την είσοδό του στο MasterChef 10.

Γιώργος Πασσαδάκης

Ο Γιώργος είναι 38 χρόνων με καταγωγή από το Ηράκλειο Κρήτης, ο οποίος ζει και εργάζεται στη Φινλανδία. Όπως αποκαλύπτει, ήρθε στο ελληνικό MasterChef για να διεκδικήσει το έπαθλο και να δείξει στον γιο του ότι είναι πολύ σημαντικό να μην εγκαταλείπει ποτέ τα όνειρά του. Έχοντας περάσει απ’ όλα τα πόστα μιας σύγχρονης κουζίνας, ο Γιώργος κατάφερε να συνεργαστεί με την Helena Puolakka, κριτή του φινλανδικού MasterChef. Ωστόσο, με σκοπό να επιστρέψει στις ρίζες του αποφάσισε να δηλώσει συμμετοχή στο MasterChef 10 και να δώσει στον εαυτό του αυτή την ευκαιρία.

Στην πρώτη οντισιόν μαγείρεψε στους τρεις κριτές φιλέτο τάρανδου με καραμελωμένα καρότα, πουρέ παστινάκι και σάλτσα κόκκινου κρασιού. Οι σεφ έμειναν ευχαριστημένοι από το πιάτο του Γιώργου, ο οποίος πήρε τη λευκή ποδιά για την επόμενη φάση.

Ιωάννα Κοντοπούλου

Η Ιωάννα είναι 35 χρόνων έχει καταγωγή από την Καλαμάτα και διδακτορικό στον τομέα της Χημείας. Αποφάσισε να έρθει στο MasterChef 10, με σκοπό να ζήσει την εμπειρία και να κάνει το μαγειρικό της όνειρο πραγματικότητα. Λάτρης του διαγωνισμού, δηλώνει ατρόμητη και έρχεται ως ερασιτέχνης με άφθονο μαγειρικό θράσος και με πάθος που ξεχωρίζει, για να μαγέψει τους κριτές. Αγαπάει την ιταλική κουζίνα και αν κάτι τη χαρακτηρίζει είναι το πείσμα και το τσαγανό να επιβιώνει σε κάθε δυσκολία, που καλείται να αντιμετωπίσει.

Στην πρώη οντισιόν η 35χρονη παίκτρια παρουσίασε στους τρις σεφ κριτές ριζότο με σαφράν και sirloin steak, το οποίο την πέρασε στην επόμενη φάση του διαγωνισμού μαγειρικής.

Νίκος Ρήγας

Είναι 35 χρόνων και κατάγεται από τους Μολάους Λακωνίας. Ο Νίκος Ρήγας με μεγάλη εμπειρία στον χώρο της κουζίνας,κυνηγά την εξέλιξη και φυσικά το έπαθλο! Είναι λάτρης της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας και του comfort food και δηλώνει ότι έρχεται για να εντυπωσιάσει με ταπεινότητα. Έρχεται, όπως δηλώνει, στο MasterChef 10 για να αναμετρηθεί με τον εαυτό του, να εξελιχθεί και να γίνει όσο καλύτερος μπορεί στην κουζίνα. Έχει ως όπλα του το πάθος του για τη μαγειρική, καθώς και το χαρακτηριστικό να ξεχωρίζει με γεύσεις που μιλούν κατευθείαν στην καρδιά!

Στην πρώτη του οντισιόν έφτιαξε φιλέτο κοτόπουλο με ξινό τραχανά, σε σάλτσα ψητής ντομάτας και mousse φέτας, κερδίζοντας τη λευκή ποδιά και την είσοδό του στο MasterChef 10.

Τάσος Παυλίδης

Ο Τάσος είναι 29 ετών, έρχεται από τη Θεσσαλονίκη και ασχολείται με τη μαγειρική τα τελευταία 10 χρόνια. Θεωρεί τον εαυτό του «ήρεμη δύναμη», ενώ δηλώνει ότι έχει μάθει να διαχειρίζεται την πίεση και το χάος που επικρατεί σε αυτές. Μπαίνοντας στο MasterChef 10 θα αφήσει αρκετά πράγματα πίσω του, αλλά έχει εμπιστοσύνη στις ικανότητές του. Είναι έτοιμος να παίξει το παιχνίδι και να δεχθεί κάθε μαγειρική πρόκληση, που θα τον φέρει όσο πιο κοντά γίνεται στον μεγάλο τελικό!

Στην πρώτη οντισιόν, που του χάρισε και τη θέση του στην επόμενη φάση του κορυφαίου ελληνικού διαγωνισμού μαγειρικής, ο Τάσος παρουσίασε στους τρεις σεφ κριτές Gyoza παστιτσάδα. Ο Σωτήρης Κοντιζάς συγκεκριμένα, για το πιάτο του παίκτη, σχολίασε ότι: «Είναι εξαιρετικό από κάθε άποψη. Οι εντάσεις, οι γεύσεις, τα κοψίματα, το μαγείρεμα, το κλείσιμο, όλα».

Γιώργος Δημητριάδης

Είναι 31 χρόνων, με καταγωγή από τις Κρηνίδες Καβάλας, ενώ το τελευταίο διάστημα εργάζεται ως sous-chef στην Κοπεγχάγη. Πρώτη φορά ήρθε σε επαφή με τον διαγωνισμό το 2018, αλλά τότε δεν κατάφερε να μπει στο σπίτι του MasterChef. Επτά χρόνια αργότερα, ο Γιώργος επανέρχεται για να προσπαθήσει να «πάρει το αίμα του πίσω» και να κερδίσει τον πολυπόθητο τίτλο του 10ου Έλληνα MasterChef! Για εκείνον η νίκη είναι μονόδρομος και ισούται με ένα εισιτήριο χωρίς επιστροφή από την Κοπεγχάγη.

Στην πρώτη οντισιόν ο Γιώργος έφτιαξε στους κριτές καλαμάρι σοτέ με λάδι βασιλικού και σάλτσα κρεμμυδιών, βούτυρο και miso, κερδίζοντας τη λευκή ποδιά για την επόμενη φάση του διαγωνισμού.

Γιάννης Ανυφαντάκης

Ο 24χρονος Γιάννης κατάγεται από το Ρέθυμνο και δουλεύει σε κουζίνες από πολύ νεαρή ηλικία και συγκεκριμένα από 18 ετών. Παράλληλα, αγαπά και ασχολείται με τους κρητικούς παραδοσιακούς χορούς. Σε στιγμές έντασης πάντα βρίσκει έναν τρόπο να κρατάει την ψυχραιμία του και θεωρεί ότι αυτό, σε συνδυασμό με τη νοστιμιά των πιάτων του, θα τον φέρει ένα βήμα πιο κοντά στον τελικό του στόχο, τον τίτλο και το έπαθλο του MasterChef 10.

Φωτεινούλα Ντισνίτσα

Η Φωτεινούλα είναι 24χρόνων και νούμερο 1 στόχος της είναι να κάνει την οικογένειά της περήφανη, αφού και εκείνη τη στηρίζει σε κάθε της βήμα. Η Φωτεινούλα, με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, δοκιμάζει ξανά τις δυνατότητές της στο MasterChef, πιο σίγουρη για τον εαυτό της και έχοντας πλέον αποκτήσει περισσότερες γνώσεις και εμπειρία στις κουζίνες. Στόχος της, αυτή τη φορά, είναι να καταφέρει να φτάσει όσο το δυνατόν πιο ψηλά.

Χρήστος Μουσιάρης

Ο Χρήστος έρχεται από «το μικρό Παρίσι» της Λάρισας, τα Πλατανούλια. Έχει δουλέψει σε κουζίνες στην Κέρκυρα, τις Σπέτσες, αλλά και την Ισπανία. Πιστεύει πολύ στον εαυτό του και τις δυνατότητές του και έρχεται με μοναδικό του στόχο να κατακτήσει το έπαθλο στη δέκατη χρονιά του MasterChef. Άλλωστε, το 10 είναι και ο τυχερός του αριθμός.

Στην πρώτη οντισιόν ο 30χρονος παίκτης έφτιαξε vegeterian steak από κουνουπίδι και πήρε το «πράσινο» φως για την επόμενη φάση του διαγωνισμού μαγειρικής με την απόκτηση της λευκής ποδιάς.

Γιώργος Κουρμουλάκης

Ο 30χρονος Γιώργος είναι παλιός γνώριμος του διαγωνισμού, αφού είχε εμφανιστεί στο MasterChef 4, αλλά δεν τα είχε καταφέρει. Τώρα, έπειτα από έξι χρόνια, νιώθει πιο έτοιμος από ποτέ και αποφασισμένος να καταφέρει να σταθεί στον διαγωνισμό, όπως εκείνος θέλει. Με χρόνια εμπειρίας στον τόπο του, το Ηράκλειο Κρήτης και στην ελληνική και κρητική κουζίνα, ο Γιώργος έρχεται για να παίξει το παιχνίδι με απώτερο στόχο τον μεγάλο τελικό και το τρόπαιο!

