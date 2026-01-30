MasterChef: Το πρώτο Mystery Box της χρονιάς και το άλυτο μυστήριο

Δείτε το trailer της Δευτέρας 2/2/2026

MasterChef: Το πρώτο Mystery Box της χρονιάς και το άλυτο μυστήριο
MasterChef: Δείτε το trailer της Δευτέρας 2/2/2026
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μετά από ατελείωτες ώρες μαγειρικής, οι τρεις κριτές κατέληξαν στους 28 καλύτερους του MasterChef 10.

MasterChef: Γνωρίστε τους 28 διαγωνιζόμενους του επετειακού κύκλου

Στο επεισόδιο της Δευτέρας 2/2, ο Σωτήρης Κοντιζάς, ο Πάνος Ιωαννίδης και ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος υποδέχονται τους μισούς διαγωνιζόμενους στο πρώτο Mystery Box της χρονιάς!

«7 μονομαχίες, 7 νικητές, 7 ηττημένοι», ακούμε τον chef Κουτσόπουλο να λέει στο trailer. Το μυστηριώδες κουτί φέρνει και τον πρώτο καλεσμένο της σεζόν, που δεν είναι άλλος από τον Τζιοβάνι Σκαράτζι, τον αγαπημένο παίκτη που γνωρίσαμε στο MasterChef 5. Ο νικητής της δοκιμασίας θα φορέσει την κονκάρδα του αρχηγού και θα κερδίσει 1.000 ευρώ.

Ακολουθεί ψηφοφορία, η οποία για κάποιους θα είναι ιδιαίτερα δυσάρεστη.

MasterChef: Ποιος θα γίνει αρχηγός της πρώτης μπριγάδας;

MasterChef: Ποιος θα γίνει αρχηγός της πρώτης μπριγάδας;

MasterChef: Ποιος έφτιαξε το καλύτερο πιάτο της ημέρας;

Φέτος οι διαγωνιζόμενοι είναι χωρισμένοι σε δύο μπριγάδες, που μένουν σε διαφορετικά σπίτια και η μία δε γνωρίζει την ύπαρξη της άλλης. Ως εκ τούτου, οι κριτές κρατούν στα χέρια τους μια βόμβα που δεν έχει σκάσει ακόμα.

Όσο το μυστήριο δεν αποκαλύπτεται, η αγωνία μεγαλώνει. Τα ερωτήματα και οι απορίες των παικτών πολλαπλασιάζονται, όταν ο chef Κοντιζάς ζητά από κάποιον να επιλέξει τους οκτώ που θα λάβουν μέρος στην πρώτη ομαδική δοκιμασία.

«Για να είναι ομαδική πρέπει να έχουμε δύο ομάδες», συμπεραίνει εύλογα η Μενεξιά, ενώ ο Γιώργος εμφανώς αναστατωμένος αναρωτιέται: «Με ποιους θα μαγειρέψουμε;».

Δεν το ξέρουν ακόμα, αλλά σύντομα θα γνωρίσουν τα μέλη της αντίπαλης μπριγάδας, που θα συναντούν μόνο στις ομαδικές δοκιμασίες, μια πρωτόγνωρη αλλαγή που αναμένεται να φέρει τα πάνω κάτω!

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef

 

