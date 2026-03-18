Άση Μπήλιου: Νέα Σελήνη στις 19/3 σε Εξάγωνο με τον Ουρανό

Οι αστρολογικές προβλέψεις της στο Breakfast@star

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@star, σήμερα Τετάρτη 18/3/26
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Νέα Σελήνη θα πραγματοποιηθεί στις 19/3 και σχηματίζει Εξάγωνο με τον Ουρανό, προσφέροντας αισιοδοξία.
  • Η Άση Μπήλιου τονίζει την ανάγκη να κλείσουμε εκκρεμότητες πριν την έναρξη της νέας αστρολογικής χρονιάς.
  • Η νέα αστρολογική χρονιά ξεκινάει με την είσοδο του Ήλιου στον Κριό την Παρασκευή 20/3.
  • Ο Ερμής θα επιστρέψει στην ορθή του πορεία την ίδια ημέρα, επιτρέποντας καλύτερη κατανόηση των καταστάσεων.
  • Η Νέα Σελήνη προσφέρει ελπίδα και θετική ενέργεια σε ένα δύσκολο περιβάλλον.

Η Σελήνη βρίσκεται στο ζώδιο των Ιχθύων αυτές τις μέρες και αύριο 19/3 θα πραγματοποιηθεί η Νέα Σελήνη. Η Άση Μπήλιου μίλησε για το ωραίο Εξάγωνο που σχηματίζει η Σελήνη με τον Ουρανό, το οποίο δίνει μια αίσθηση αισιοδοξίας κι επισήμανε ότι με την ορθόδρομη πορεία του Ερμή από την Παρασκευή 20/3, θα αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε τη διαφορά. 

Δείτε αναλυτικά την πρόβλεψη για όλα τα ζώδια

«Η Νέα Σελήνη είναι η τελευταία για την αστρολογική χρονιά. Η αστρολογική χρονιά ξεκινάει όταν μπαίνει ο Ήλιος στον Κριό, δηλαδή την Παρασκευή», εξήγησε η Άση Μπήλιου στο Breakfast@Star.

«Αυτό που μας καλεί να κάνουμε είναι να κλείσουμε εκκρεμότητες, έτσι να απελευθερωθούμε από όσα βάρη μπορεί ο καθένας από εμάς, για να ξεκινήσει η νέα Αστρολογική Χρονιά με δράση, με καινούργια πράγματα, με νέους στόχους», συμπλήρωσε η αστρολόγος.

«Ήδη η Σελήνη είναι από χθες στους Ιχθείς και σήμερα στους Ιχθείς. Τουλάχιστον σήμερα κάνει μια ωραία όψη, είναι λίγο πιο “γλυκιά”. Αυτή η Νέα Σελήνη κάνει ένα Εξάγωνο με τον Ουρανό, είναι η πιο κοντινή της όψη.

Είναι βοηθητικό μέσα σε όλο αυτό το δυστοπικό σκηνικό που ζούμε. Κάπως δίνει έτσι μία ελπίδα ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε κάπως καλύτερα. Μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε ακόμα γιατί έχουμε ακόμα και ανάδρομο Ερμή. Βέβαια, την Παρασκευή ο Ερμής θα γυρίσει στην ορθή του πορεία, οπότε σταδιακά να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε έτσι μια μικρή διαφορά», κατέληξε η Άση Μπήλιου.

