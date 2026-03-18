Βόρεια Κορέα: Νικητής των εκλογών ο Κιμ Γιονγκ Ουν με 99,93%

Σαρωτική νίκη... χωρίς αντίπαλο - Ενισχύεται ο ρόλος της αδερφής του

by STAR AI
  • Ο Κιμ Γιονγκ Ουν κέρδισε τις εκλογές στη Βόρεια Κορέα με 99,93% των ψήφων.
  • Ετοιμάζεται να αναλάβει την προεδρία της Ανώτατης Λαϊκής Συνέλευσης μαζί με την αδελφή του, Κιμ Γιο Τζονγκ.
  • 687 βουλευτές εκλέχθηκαν, αλλά η διαδικασία αμφισβητείται λόγω καταγγελιών για εκλογική νοθεία.
  • Η συμμετοχή παρουσιάστηκε ως 99,99%, με υποχρεωτική ψήφο για όλους τους πολίτες άνω των 17 ετών.
  • Η Κιμ Γιο Τζονγκ αναβαθμίστηκε σε ανώτερο κομματικό ρόλο, θεωρείται πιθανή διάδοχος.

Άλλη μία σαρωτική νίκη πέτυχε ο Κιμ Γιονγκ Ουν στις πρόσφατες εκλογές της Βόρειας Κορέας, με το κόμμα του να συγκεντρώνει το 99,93% των ψήφων. Ο αρχηγός του κράτους ετοιμάζεται να αναλάβει την προεδρία της Ανώτατης Λαϊκής Συνέλευσης (SPA) μαζί με την μικρότερη αδελφή του.

Συνολικά εκλέχθηκαν 687 βουλευτές στην Εθνοσυνέλευση, ενώ η διαφάνεια της διαδικασίας τέθηκε υπό αμφισβήτηση και καταγγελίες για εκλογική νοθεία πολλαπλασιάστηκαν. Σε όλους τους Βορειοκορεάτες άνω των 17 ετών δόθηκε τελεσίγραφο: να εγκρίνουν ή να απορρίψουν έναν και μοναδικό υποψήφιο, που είχε προταθεί από το κυβερνών Εργατικό Κόμμα του Κιμ. Η συμμετοχή παρουσιαζόταν ως υποχρεωτική, ενισχύοντας το κλίμα πίεσης και ελέγχου.

Η συμμετοχή φέρεται να άγγιξε το 99,99%, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο KCNA, το οποίο παρουσίασε τα αποτελέσματα ως ένδειξη ισχυρής πίστης των πολιτών στο πολιτικό σύστημα της χώρας.

Αν και ο Κιμ δεν έθεσε υποψηφιότητα, θεωρείται βέβαιο ότι θα διατηρήσει την ηγετική του θέση ως πρόεδρος της Επιτροπής Κρατικών Υποθέσεων, την οποία κατέχει από το 2016. Παράλληλα, εμφανίστηκε δημόσια να ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα πριν απευθύνει σύντομο μήνυμα. Σημαντική εξέλιξη αποτέλεσε και η άνοδος της αδελφής του, Κιμ Γιο Τζονγκ, σε ανώτερο κομματικό ρόλο. Πολλοί τη θεωρούν πιθανή προσωρινή διάδοχο, μέχρι να είναι έτοιμη να αναλάβει η κόρη του Κιμ.

