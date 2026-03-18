Βόρεια Κορέα: Νικητής των εκλογών ο Κιμ Γιονγκ Ουν με 99,93%

Άλλη μία σαρωτική νίκη πέτυχε ο Κιμ Γιονγκ Ουν στις πρόσφατες εκλογές της Βόρειας Κορέας, με το κόμμα του να συγκεντρώνει το 99,93% των ψήφων. Ο αρχηγός του κράτους ετοιμάζεται να αναλάβει την προεδρία της Ανώτατης Λαϊκής Συνέλευσης (SPA) μαζί με την μικρότερη αδελφή του.

🔴PTC+Allies - 99.93% (-0.07)

⚪️Against - 0.07% (+0.07)



Συνολικά εκλέχθηκαν 687 βουλευτές στην Εθνοσυνέλευση, ενώ η διαφάνεια της διαδικασίας τέθηκε υπό αμφισβήτηση και καταγγελίες για εκλογική νοθεία πολλαπλασιάστηκαν. Σε όλους τους Βορειοκορεάτες άνω των 17 ετών δόθηκε τελεσίγραφο: να εγκρίνουν ή να απορρίψουν έναν και μοναδικό υποψήφιο, που είχε προταθεί από το κυβερνών Εργατικό Κόμμα του Κιμ. Η συμμετοχή παρουσιαζόταν ως υποχρεωτική, ενισχύοντας το κλίμα πίεσης και ελέγχου.

Η συμμετοχή φέρεται να άγγιξε το 99,99%, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο KCNA, το οποίο παρουσίασε τα αποτελέσματα ως ένδειξη ισχυρής πίστης των πολιτών στο πολιτικό σύστημα της χώρας.

Αν και ο Κιμ δεν έθεσε υποψηφιότητα, θεωρείται βέβαιο ότι θα διατηρήσει την ηγετική του θέση ως πρόεδρος της Επιτροπής Κρατικών Υποθέσεων, την οποία κατέχει από το 2016. Παράλληλα, εμφανίστηκε δημόσια να ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα πριν απευθύνει σύντομο μήνυμα. Σημαντική εξέλιξη αποτέλεσε και η άνοδος της αδελφής του, Κιμ Γιο Τζονγκ, σε ανώτερο κομματικό ρόλο. Πολλοί τη θεωρούν πιθανή προσωρινή διάδοχο, μέχρι να είναι έτοιμη να αναλάβει η κόρη του Κιμ.