DENZA Z9GT: Το νέο μοντέλο στην Ευρώπη

Φόρτιση σε μόλις 9 λεπτά

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.03.26 , 13:35 Θωμόπουλος: «Δεν έχω όνειρο να συνεργαστώ ξανά με τον Φιλιππίδη»
18.03.26 , 13:31 Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για το voucher των 750 ευρώ της ΔΥΠΑ
18.03.26 , 13:26 Ιράν: Νεκρός και ο υπουργός Πληροφοριών Εσμαήλ Χατίμπ
18.03.26 , 12:57 TractioN: Καλεσμένος ο πρωταθλητής του σκι Αλέξανδρος Γκιννής!
18.03.26 , 12:32 Cash or Trash: Ο Μανσούρ φέρνει ένα αντικείμενο από την πατρίδα του
18.03.26 , 12:32 Βόρεια Κορέα: Νικητής των εκλογών ο Κιμ Γιονγκ Ουν με 99,93%
18.03.26 , 12:31 Άση Μπήλιου: Νέα Σελήνη στις 19/3 σε Εξάγωνο με τον Ουρανό
18.03.26 , 12:29 Youth Pass 2026: Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις για τα 150 ευρώ στους 18αρηδες
18.03.26 , 12:11 DENZA Z9GT: Το νέο μοντέλο στην Ευρώπη
18.03.26 , 12:10 Ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε το φαγητό που λατρεύουν μικροί και μεγάλοι
18.03.26 , 11:49 Σκότωσε τον άνδρα της και μετά έγραψε βιβλίο για το... πένθος της
18.03.26 , 11:49 MasterChef: Το δώρο που έλαβε ο Γιώργος και η αφιέρωσή του
18.03.26 , 11:48 Μιχάλης Βαλάσογλου: Η ζωγραφική, το θέατρο και η σχέση του με την πατρότητα
18.03.26 , 11:17 Κωνσταντάκη: «Βλέπω πόσο σοφή ήταν η απόφαση να μην κάνω παιδί»
18.03.26 , 11:15 Κατερίνα Βρανά: Το αρνητικό σχόλιο για την αναπηρία της και η αντίδρασή της
Μαμαλάκης: «Με χτύπαγε σαν χταπόδι τρία χρόνια. Είχα γίνει ανορεκτικός»
Αλλάζει ο καιρός: «Έρχεται σιβηρική εισβολή με κρύο, βροχές και χιόνια»
Μαρίνα Ασλάνογλου: «Μετά τον χωρισμό, είμαι στα καλύτερά μου!»
Ζέτα Μακρυπούλια: «Όταν ήμουν μικρή δεν είχα καλή σχέση με τα παραμύθια»
Ο Αντώνης Κανάκης για την κόρη του: «Ό,τι ωραιότερο έχω φορέσει ποτέ»
Λάλος - Λαμπροπούλου: Αγκαλιά στην παρουσίαση βιβλίου του Σπύρου Πετρουλάκη
Η Αθηνά Οικονομάκου σε φάση restart: «Σημάδι για να με πάρετε σοβαρά»
Ιωάννα Τούνη: «Το μοναδικό πρόβλημα που θέλω να έχω στη ζωή μου»
Youth Pass 2026: 150 ευρώ για νέους
Κατερίνα Καινούργιου: «Δεν μπορώ να σηκώνομαι.. Χαλαρά, καθιστή»
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 18.03.26, 12:11
DENZA Z9GT: Το νέο μοντέλο στην Ευρώπη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η DENZA, η premium μάρκα κινητικότητας του Ομίλου BYD με έμφαση στον σχεδιασμό και την τεχνολογία, φέρνει στην Ευρώπη τη νέα ναυαρχίδα της, Z9GT, παρουσιάζοντας την τεχνολογία FLASH Charging και τη νέα αρχή «Ready in 5, Full in 9, Cold Add 3». Η επίσημη παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στις 8 Απριλίου στο Palais Garnier στο Παρίσι.Στο εσωτερικό, το Z9GT θα είναι το πρώτο όχημα στην Ευρώπη που θα προσφέρει μια εμπειρία ψυχαγωγίας εμπνευσμένη από αίθουσα όπερας, χάρη στη συνεργασία με τη γαλλική εταιρεία ήχου Devialet. Το σύστημα χρησιμοποιεί ειδικά σχεδιασμένη διάταξη ηχείων σε συνδυασμό με την τεχνολογία Dolby Atmos®, τοποθετώντας τον ήχο με ακρίβεια σε όλη την καμπίνα και προσφέροντας υψηλό επίπεδο πιστότητας, καθαρότητας και διαχωρισμού. Η εμπειρία αυτή μετατρέπει το Z9GT σε έναν προηγμένο χώρο ψυχαγωγίας, φέρνοντας τους επιβάτες πιο κοντά στο περιεχόμενο που απολαμβάνουν.

Η τεχνολογία FLASH Charging,  βασίζεται σε σημαντικές καινοτομίες σε δύο βασικούς τομείς: στη νέα γενιά σταθμού φόρτισης της BYD, ο οποίος μπορεί να προσφέρει ισχύ έως 1.500 kW μέσω ενός μόνο καλωδίου (σύμφωνα με τις προδιαγραφές για την κινεζική αγορά), καθώς και στη δεύτερη γενιά της εμβληματικής Blade Battery της εταιρείας. 

DENZA Z9GT: Το νέο μοντέλο στην Ευρώπη
Σε πρακτικό επίπεδο, η τεχνολογία FLASH Charging εισάγει την αρχή «Ready in 5, Full in 9, Cold Add 3» (Έτοιμο σε 5, Γεμάτο σε 9, Στο Κρύο Προσθέστε 3 – οι αριθμοί αναφέρονται σε λεπτά), η οποία βασίζεται στους εξαιρετικά σύντομους χρόνους φόρτισης. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί από 10%–70% σε μόλις πέντε λεπτά («Ready», επαρκές για αρκετές εκατοντάδες επιπλέον χιλιόμετρα οδήγησης) και από 10%–97% σε μόλις εννέα λεπτά («Full», πρακτικά πλήρης φόρτιση). Ακόμη και σε θερμοκρασίες έως -30°C – όπου οι ταχύτητες φόρτισης συνήθως μειώνονται – η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί από 20%–97% σε μόλις δώδεκα λεπτά, δηλαδή μόλις τρία λεπτά περισσότερο σε σχέση με τον κανονικό χρόνο φόρτισης («Cold Add 3»).

Το Z9GT είναι έτοιμο να φέρει αυτές τις τεχνολογικές καινοτομίες στους Ευρωπαίους πελάτες μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Με σχεδίαση επηρεασμένη από την ευρωπαϊκή αισθητική και την πλατφόρμα e3 Platform, η οποία έχει εξελιχθεί ειδικά για τη μάρκα DENZA, το shooting brake Grand Tourer αποτελεί μια ξεχωριστή πρόταση στην premium κατηγορία.  Παράλληλα, η ευρωπαϊκή ναυαρχίδα της DENZA δεν κάνει συμβιβασμούς στις επιδόσεις: η έκδοση με τρεις ηλεκτροκινητήρες αποδίδει πάνω από 960 ίππους, εξασφαλίζοντας επιτάχυνση 0–100 km/h σε λιγότερο από τρία δευτερόλεπτα.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
BYD
 |
DENZA Z9GT
 |
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
 |
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top