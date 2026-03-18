DENZA Z9GT: Το νέο μοντέλο στην Ευρώπη

Η DENZA, η premium μάρκα κινητικότητας του Ομίλου BYD με έμφαση στον σχεδιασμό και την τεχνολογία, φέρνει στην Ευρώπη τη νέα ναυαρχίδα της, Z9GT, παρουσιάζοντας την τεχνολογία FLASH Charging και τη νέα αρχή «Ready in 5, Full in 9, Cold Add 3». Η επίσημη παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στις 8 Απριλίου στο Palais Garnier στο Παρίσι.Στο εσωτερικό, το Z9GT θα είναι το πρώτο όχημα στην Ευρώπη που θα προσφέρει μια εμπειρία ψυχαγωγίας εμπνευσμένη από αίθουσα όπερας, χάρη στη συνεργασία με τη γαλλική εταιρεία ήχου Devialet. Το σύστημα χρησιμοποιεί ειδικά σχεδιασμένη διάταξη ηχείων σε συνδυασμό με την τεχνολογία Dolby Atmos®, τοποθετώντας τον ήχο με ακρίβεια σε όλη την καμπίνα και προσφέροντας υψηλό επίπεδο πιστότητας, καθαρότητας και διαχωρισμού. Η εμπειρία αυτή μετατρέπει το Z9GT σε έναν προηγμένο χώρο ψυχαγωγίας, φέρνοντας τους επιβάτες πιο κοντά στο περιεχόμενο που απολαμβάνουν.

Η τεχνολογία FLASH Charging, βασίζεται σε σημαντικές καινοτομίες σε δύο βασικούς τομείς: στη νέα γενιά σταθμού φόρτισης της BYD, ο οποίος μπορεί να προσφέρει ισχύ έως 1.500 kW μέσω ενός μόνο καλωδίου (σύμφωνα με τις προδιαγραφές για την κινεζική αγορά), καθώς και στη δεύτερη γενιά της εμβληματικής Blade Battery της εταιρείας.



Σε πρακτικό επίπεδο, η τεχνολογία FLASH Charging εισάγει την αρχή «Ready in 5, Full in 9, Cold Add 3» (Έτοιμο σε 5, Γεμάτο σε 9, Στο Κρύο Προσθέστε 3 – οι αριθμοί αναφέρονται σε λεπτά), η οποία βασίζεται στους εξαιρετικά σύντομους χρόνους φόρτισης. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί από 10%–70% σε μόλις πέντε λεπτά («Ready», επαρκές για αρκετές εκατοντάδες επιπλέον χιλιόμετρα οδήγησης) και από 10%–97% σε μόλις εννέα λεπτά («Full», πρακτικά πλήρης φόρτιση). Ακόμη και σε θερμοκρασίες έως -30°C – όπου οι ταχύτητες φόρτισης συνήθως μειώνονται – η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί από 20%–97% σε μόλις δώδεκα λεπτά, δηλαδή μόλις τρία λεπτά περισσότερο σε σχέση με τον κανονικό χρόνο φόρτισης («Cold Add 3»).

Το Z9GT είναι έτοιμο να φέρει αυτές τις τεχνολογικές καινοτομίες στους Ευρωπαίους πελάτες μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Με σχεδίαση επηρεασμένη από την ευρωπαϊκή αισθητική και την πλατφόρμα e3 Platform, η οποία έχει εξελιχθεί ειδικά για τη μάρκα DENZA, το shooting brake Grand Tourer αποτελεί μια ξεχωριστή πρόταση στην premium κατηγορία. Παράλληλα, η ευρωπαϊκή ναυαρχίδα της DENZA δεν κάνει συμβιβασμούς στις επιδόσεις: η έκδοση με τρεις ηλεκτροκινητήρες αποδίδει πάνω από 960 ίππους, εξασφαλίζοντας επιτάχυνση 0–100 km/h σε λιγότερο από τρία δευτερόλεπτα.