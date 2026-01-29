MasterChef: Ποιος έφτιαξε το καλύτερο πιάτο της ημέρας;

Η δοκιμασία αποχώρησης στο MasterChef κορυφώθηκε με την τελευταία προσπάθεια της ημέρας, αυτή του Χάρη. Ως τελευταίος πάγκος, είχε ήδη ακούσει τα σχόλια των κριτών για τα πιάτα των υπόλοιπων διαγωνιζομένων, με την αμφιβολία να τον συνοδεύει μέχρι την τελευταία στιγμή.

Παρ’ όλα αυτά, μπήκε αποφασισμένος, φέρνοντας μαζί του ολόκληρη την μπριγάδα, σε μια στιγμή που έδωσε από νωρίς έναν διαφορετικό τόνο στην παρουσίασή του.

Η πρώτη εικόνα ήταν εντυπωσιακή. Το στήσιμο του πιάτου προκάλεσε αυθόρμητα θετικά σχόλια, με τους κριτές να επισημαίνουν ότι από εμφάνιση θύμιζε πιάτο εστιατορίου υψηλής γαστρονομίας. Ο ίδιος ο Χάρης δεν ένιωσε άβολα από τη σύγκριση, αντίθετα την εξέλαβε ως τιμή, εκφράζοντας ανοιχτά τον θαυμασμό του για τον τρόπο σκέψης και τη μαγειρική φιλοσοφία του σεφ Σωτήρη Κοντιζά.

Σούπα κρεμμυδιού με ξύδι εστραγκόν, crispy bread με καραμελωμένο κρεμμύδι και σύγκλινο

Το πιάτο του ήταν πολυεπίπεδο και τεχνικά άρτιο: σούπα κρεμμυδιού σβησμένη με ξύδι εστραγκόν, crispy ψωμάκι με καραμελωμένο κρεμμύδι, κρεμμύδι ποσέ και σύγκλινο Μάνης ψημένο με αρωματικό βούτυρο κρεμμυδιού. Ένα πιάτο που ανέδειξε το κρεμμύδι σε όλες του τις εκφάνσεις, αποδεικνύοντας πως μπορεί να σταθεί επάξια ως πρωταγωνιστής.

Ο Χάρης δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα, τονίζοντας ότι ρίσκαρε συνειδητά με τον συνδυασμό κρεμμυδιού και εστραγκόν. Το μόνο που θα άλλαζε, όπως ανέφερε, θα ήταν ένα λίγο πιο έντονο σοτάρισμα στα κρεμμύδια, όμως ο χρόνος δεν του το επέτρεψε. Οι κριτές, ωστόσο, δεν φάνηκαν να συμμερίζονται αυτή την αμφιβολία.

Η κρεμμυδόσουπα σχολιάστηκε ως ιδιαίτερα επιτυχημένη, με σωστό καραμέλωμα και εξαιρετικό χρώμα, ενώ το βελουτέ χαρακτηρίστηκε «απόλυτο», ακριβώς όπως πρέπει να είναι τεχνικά.

Η δοκιμή εξελίχθηκε σε μια στιγμή έντονης αγωνίας για τον Χάρη, ο οποίος προσπαθούσε να διαβάσει τις αντιδράσεις των κριτών από τις εκφράσεις τους.

Όταν ένας από τους κριτές απομακρύνθηκε στιγμιαία, η αγωνία κορυφώθηκε, με τον Χάρη να φοβάται ότι κάτι δεν πήγε καλά. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, όμως, η ατμόσφαιρα άλλαξε πλήρως. Οι κριτές δήλωσαν ξεκάθαρα ότι πρόκειται για το καλύτερο πιάτο της ημέρας, «με διαφορά», προκαλώντας κύμα ενθουσιασμού και ανακούφισης.

Ο Χάρης είχε το καλύτερο πιάτο της ημέρας

Χωρίς την καθιερωμένη διαδικασία σύσκεψης, οι κριτές ανακοίνωσαν απευθείας την απόφασή τους: η λευκή ποδιά ανήκει στον Χάρη. Μια επιλογή που συνοδεύτηκε από θερμό χειροκρότημα και πανηγυρική υποδοχή στον εξώστη του MasterChef 10. Οι κριτές τόνισαν ότι πρόκειται για ένα από τα πιο σωστά τεχνικά, πιο νόστιμα και πιο ντελικάτα πιάτα που έχουν δοκιμάσει μέχρι στιγμής στον διαγωνισμό.

Συγκινημένος, ο Χάρης αφιέρωσε τη λευκή ποδιά στη γυναίκα του, που, όπως είπε, στάθηκε πάντα δίπλα του και δεν εμπόδισε ποτέ τα όνειρά του. Με αυτή τη νίκη, ο Χάρης όχι μόνο εξασφάλισε τη θέση του στο MasterChef 10, αλλά έθεσε και τον πήχη ψηλά για τη συνέχεια του διαγωνισμού.