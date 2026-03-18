Σκότωσε τον άνδρα της και μετά έγραψε βιβλίο για το... πένθος της

Ένοχη για τη δολοφονία του συζύγου της κρίθηκε η 35χρονη Kouri Richins, από τη Γιούτα, η οποία, όπως αποκαλύφθηκε, τον δηλητηρίασε με σκοπό να κληρονομήσει 4,5 εκατ. δολάρια και να φύγει με τον εραστή της. Η Richins μάλιστα, μετά τον θάνατο του άνδρα της είχε γράψει ένα παιδικό βιβλίο για τη διαχείριση του πένθους.

H 35χρονη δηλητηρίασε τον σύζυγό της, Eric με φαιντανύλη. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο του έριξε πενταπλάσια δόση του οπιούχου ναρκωτικού σε κοκτέιλ που του είχε φτιάξει για να γιορτάσουν μια επαγγελματική της επιτυχία ως μεσίτρια.

Η ίδια κατέθεσε πως ο σύζυγός της αποκοιμήθηκε με ένα από τα παιδιά τους και όταν άργησε να ξυπνήσει είδε ότι είναι παγωμένος και ειδοποίησε ασθενοφόρο.

Ωστόσο, όπως είπαν οι εισαγγελείς στη αγόρευσή τους, η 35χρονη είχε χρέη 7,5 εκατομμυρίων δολαρίων και πίστευε ότι αν πέθαινε ο σύζυγός της θα κληρονομούσε την περιουσία του, η αξία της οποίας ξεπερνά τα τέσσερα εκατομμύρια.

Εκείνη την περίοδο κατέρρεε η επιχείρηση ακινήτων που διατηρούσε, με αποτέλεσμα να οφείλει 7,5 εκατομμύρια δολάρια σε περισσότερους από είκοσι πιστωτές.

Παράλληλα, διατηρούσε παράνομο δεσμό με έναν τεχνίτη, βετεράνο του στρατού, με τον οποίο αντάλλασσαν μηνύματα, στα οποία του εξέφραζε την επιθυμία της να παντρευτούν και να φύγουν μαζί στην Καραϊβική.

«Ήθελε να αφήσει τον Eric Richins, αλλά δεν ήθελε να αφήσει τα χρήματά του» δήλωσε ο εισαγγελέας της κομητείας Σάμιτ, Μπραντ Μπλάντγουορθ.

Η Kouri Richins είχε προσπαθήσει και στο παρελθόν να δολοφονήσει τον σύζυγό της. Ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, του είχε φτιάξει ένα σάντουιτς με φαιντανύλη, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του, αλλά όχι και τη ζωή του.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας διαπιστώθηκε ότι από το κινητό της έκανε αναζητήσεις για θανατηφόρες δόσεις φαιντανύλης, για πολυτελείς φυλακές, αλλά και τι αναγράφεται στο πιστοποιητικό θανάτου κάποιου που δηλητηριάστηκε.

Οι ένορκοι έκριναν επίσης τη Richins ένοχη για πλαστογραφία και δόλια διεκδίκηση ασφαλιστικών παροχών μετά τον θάνατο του συζύγου της.

Η ανακοίνωση της ποινής της έχει προγραμματιστεί για τις 13 Μαΐου, τη ημέρα που ο σύζυγός της θα γινόταν 44 ετών. Η γυναίκα βρίσκεται αντιμέτωπη με ποινή φυλάκισης από 25 χρόνια έως ισόβια.

Η δολοφονία του Eric

Ο επιτυχημένος επιχειρηματίας Eric Richins βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Κάμας της Γιούτα, τις πρώτες πρωινές ώρες της 4ης Μαρτίου 2022.

Η 35χρονη σύζυγός του τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση και ισχυρίστηκε ότι πήγε στο δωμάτιό τους και τον βρήκε παγωμένο στο κρεβάτι τους.

Όπως είπε στους αστυνομικούς είχε πιει ένα κοκτέιλ κι ένα σφηνάκι λεμονιού για να γιορτάσουν μαζί μια επαγγελματική επιτυχία της.

Η νεκροψία έδειξε ότι ο Έρικ πέθανε από υπερβολική δόση φαιντανύλης. Όμως η Kouri επί ένα χρόνο υποδυόταν την τεθλιμμένη χήρα. Μάλιστα έγραψε κι ένα παιδικό βιβλίο με τίτλο «Είσαι μαζί μου;», για την αντιμετώπιση του πένθους και είχε εμφανιστεί και σε τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο για να το προωθήσει.

Τον Μάιο του 2023 όμως όλα κατέρρευσαν. Η Richins συνελήφθη και κατηγορήθηκε για τη δολοφονία του συζύγου της.

