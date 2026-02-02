Ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε ένα υγιεινό πρωινό που θα θέλουμε να τρώμε συνέχεια

Τα αυγά... αλλιώς

Ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε ένα υγιεινό πρωινό που θα θέλουμε να τρώμε συνέχεια
Συνταγες
Αν είστε λάτρης της υγιεινής διατροφής και θέλετε να δοκιμάσετε μία διαφορετική συνταγή, ο Γιώργος Ρήγας πρότεινε στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star να φτιάξουν ομελέτα φούρνου με πιπεριές, μοτσαρέλα και καλαμπόκι.

Eτεοκλής Παύλου και Γιώργος Ρήγας

Eτεοκλής Παύλου και Γιώργος Ρήγας

Aυγά: Ανεβάζουν ή όχι τη χοληστερίνη; Τι έδειξε έρευνα

Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα και έδειξε βήμα-βήμα στους τηλεθεατές τη διαδικασία.

Ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε ένα υγιεινό πρωινό που θα θέλουμε να τρώμε συνέχεια

Λαχταριστή ομελέτα φούρνου

Υλικά της Συνταγής 

• 6–7 αυγά
• 200 γρ. μανιτάρια
• 1 κόκκινη ή πράσινη πιπεριά
 • 2 φρέσκα κρεμμυδάκια
• ½ φλ. καλαμπόκι
• 100–120 γρ. μπέικον
• 150 γρ. τυρί τριμμένο μοτσαρέλα
 • 2 κ.σ. μαϊντανό
 • 1 κ.γ. σουτσίλι
 • 3 κ.σ. γάλα ή κρέμα γάλακτος
 • Αλάτι & πιπέρι
• 2 κ.σ. ελαιόλαδο  

Ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε ένα υγιεινό πρωινό που θα θέλουμε να τρώμε συνέχεια
 
Εκτέλεση της Συνταγής

1. Προθέρμανε φούρνο στους 180°C (αέρα). 2. Σε τηγάνι βάλε ελαιόλαδο και σωτάρισε πρώτα το μπέικον να βγάλει το λίπος του. 3. Ρίξε μανιτάρια & πιπεριές, σωτάρισε 3–4 λεπτά. 4. Πρόσθεσε φρέσκο κρεμμύδι & καλαμπόκι, ανακάτεψε και κατέβασε από τη φωτιά. 5. Σε μπολ χτύπα τα αυγά με γάλα/κρέμα, αλάτι, πιπέρι και σουτσίλι. 6. Ρίξε μέσα το μείγμα του τηγανιού, τον μαϊντανό και το μισό τυρί. 7. Άδειασε σε λαδωμένο πυρέξι και πασπάλισε από πάνω το υπόλοιπο τυρί. 8. Ψήσε 25–30 λεπτά μέχρι να ροδίσει και να σταθεροποιηθεί.

Δείτε το Breakfast@Star
 


 

