Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 20 Μαρτίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Παρασκευή 20 Μαρτίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίας Κλαυδίας και Αγίου Ροδιανού. Επίσης, σήμερα είναι και οι Δ΄ Χαιρετισμοί.

Ο Άγιος Ροδιανός μαρτύρησε δια ξίφους. Δεν έχουμε άλλες λεπτομέρειες για το βίο του Αγίου.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Κλώντια, Κλόντια, Κλαύδια, Κλο

Ροδιανός, Ροδινός, Ροδίνης, Ρόδης

Ροδιανή, Ροδιάνα, Ροδή, Ροδία



Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:28 και θα δύσει στις 18:36. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 12 ώρες 08 λεπτά.

Σελήνη 1.5 ημερών

Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου για τα Παιδιά και τους Νέους

Η Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου για τα Παιδιά και τους Νέους γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Μαρτίου από το 1965, με πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Θεατρικού Δικτύου για τα παιδιά και τους νέους (Assitej), για να τιμήσει τους καλλιτέχνες και τους φορείς που μοχθούν σ' όλο τον κόσμο για την ανάπτυξη αυτού του ευαίσθητου τομέα της θεατρικής τέχνης.