BMW: Ο Oliver Zipse παραδίδει την προεδρία

Διοικητική συνέχεια και εμπειρία στην ηγεσία του Ομίλου: Στο τέλος της σημερινής ημέρας, ο Oliver Zipse θα παραδώσει τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της BMW AG στον Dr. Milan Nedeljković. Ο Zipse ολοκληρώνει, όπως είχε προγραμματιστεί, τη θητεία του στο Διοικητικό Συμβούλιο έπειτα από συνολικά 35 χρόνια στην εταιρεία.Το σύνολο του Εποπτικού Συμβουλίου της εταιρείας εκφράζει την ειλικρινή του ευγνωμοσύνη προς τον Oliver Zipse για την εξαιρετική προσφορά του στο BMW Group. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, επαναπροσδιόρισε στρατηγικά την πορεία της εταιρείας και οδήγησε με επιτυχία το BMW Group μέσα από παγκόσμιες κρίσεις, όπως η πανδημία COVID-19.

