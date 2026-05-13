Η υποστήριξη που παρέχεται από την Ευρώπη στην Ουκρανία, συχνά καταλήγει εις βάρος της και πάντως τις περισσότερες φορές δεν ευνοείται η Ελλάδα, σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες που μετέδωσε ο διευθυντής σύνταξης του Star Ηλίας Παπανικολάου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα.

Οι Βρυξέλλες στα τέλη Απριλίου ενέκριναν ένα πελώριο δάνειο για τον Ζελένσκι, που θα βοηθήσει τη χώρα να εξοπλιστεί τουλάχιστον για δύο χρόνια. Συγκεκριμένα η Ευρώπη θα δώσει 90 δισ. ευρώ βοήθεια στην Ουκρανία. Η Ουκρανία με αυτά τα λεφτά θα αγοράσει πυραύλους ATACMS από τις ΗΠΑ, πυραύλους Storm shadow από τη Βρετανία κάποια γαλλικά όπλα και ντροουνς Bayraktar από την Τουρκία.

Το ρεπορτάζ του Star για το πού ποηγαίνει η βοήθεια της ΕΕ προς την Ουκρανία

Τα έσοδα από τα Bayraktar γεμίζουν τα τουρκικά ταμεία και γίνονται όπλα και καύσιμα για τα F- 16 κατά της χώρας μας. Επίσης θα ενισχύσει την έρευνα της και την ανάπτυξη καινοτομίας στον τομέα των μη επανδρωμένων.

Με αυτούς τους πυραύλους και τα drones θα χτυπήσει μεταξύ άλλων και διυλιστήρια στη Ρωσία, μάλιστα πολύ βαθιά στο έδαφός της, πάνω από τα 1500 χλμ, δημιουργώντας ακόμα μεγαλύτερα ζητήματα στην ενεργειακή αλυσίδα.

«Έτσι εμείς οι Έλληνες και 90 δις θα συμφωνήσουμε να δοθούν και από τα όπλα και τα πυρομαχικά που θα αγοραστούν, δεν θα κερδίσουμε κάτι και ακριβότερα θα πληρώνουμε το πετρέλαιο, και ευρωπαϊκό χρήμα στα ταμεία του Ερντογάν θα συμφωνήσουμε να μπει» επισήμανε ο διευθυντής σύνταξης του Star.

Όπως πρόσθεσε, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ενώ κάνουμε όλα αυτά για τους Ουκρανούς, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής καμία παραδοχή ευθύνης ή λάθους για το ντρόουν - δολοφόνο της Λευκάδας.