Πώς η υποστήριξη στην Ουκρανία καταλήγει σε βάρος της ΕΕ και της Ελλάδας

Γεμίζει τα ταμεία της και παραγγέλνει Bayraktar από την Τουρκία!

Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Πολιτικη
Πού πηγαίνει η βοήθεια ΕΕ και Ελλάδας για την Ουκρανία

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ευρώπη παρέχει 90 δισ. ευρώ βοήθεια στην Ουκρανία, που θα χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικό εξοπλισμό.
  • Η Ελλάδα δεν επωφελείται από αυτή τη βοήθεια, καθώς τα όπλα που αγοράζονται ενισχύουν την Τουρκία.
  • Τα drones Bayraktar που προμηθεύει η Τουρκία στην Ουκρανία χρηματοδοτούν στρατιωτικές δαπάνες κατά της Ελλάδας.
  • Η υποστήριξη στην Ουκρανία ενδέχεται να επιδεινώσει την ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη.
  • Δεν υπάρχει καμία παραδοχή ευθύνης για το ντρόουν που εμπλέκεται σε επιθέσεις στη Λευκάδα.

Η υποστήριξη που παρέχεται από την Ευρώπη στην Ουκρανία, συχνά καταλήγει εις βάρος της και πάντως τις περισσότερες φορές δεν ευνοείται η Ελλάδα, σύμφωνα με τις  αποκλειστικές πληροφορίες που μετέδωσε ο διευθυντής σύνταξης του Star Ηλίας Παπανικολάου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα.  

Οι Βρυξέλλες στα τέλη Απριλίου ενέκριναν ένα πελώριο δάνειο για τον Ζελένσκι, που θα βοηθήσει τη χώρα να εξοπλιστεί τουλάχιστον για δύο χρόνια. Συγκεκριμένα η Ευρώπη θα δώσει 90 δισ. ευρώ βοήθεια στην Ουκρανία. Η Ουκρανία με αυτά τα λεφτά θα αγοράσει πυραύλους ATACMS από τις ΗΠΑ, πυραύλους Storm shadow από τη Βρετανία  κάποια γαλλικά όπλα και ντροουνς Bayraktar από την Τουρκία

Τα έσοδα από τα Bayraktar γεμίζουν τα τουρκικά ταμεία και γίνονται όπλα και καύσιμα για τα F- 16 κατά της χώρας μας. Επίσης θα ενισχύσει την έρευνα της και την ανάπτυξη καινοτομίας στον τομέα των μη επανδρωμένων. 

Με αυτούς τους πυραύλους και τα drones θα χτυπήσει μεταξύ άλλων και διυλιστήρια στη Ρωσία, μάλιστα πολύ βαθιά στο έδαφός της,  πάνω από τα 1500 χλμ, δημιουργώντας ακόμα μεγαλύτερα ζητήματα στην ενεργειακή αλυσίδα. 

«Έτσι εμείς οι Έλληνες και 90 δις θα συμφωνήσουμε να δοθούν και από τα όπλα και τα πυρομαχικά που θα αγοραστούν, δεν θα κερδίσουμε κάτι και ακριβότερα θα πληρώνουμε το πετρέλαιο, και ευρωπαϊκό χρήμα στα ταμεία του Ερντογάν θα συμφωνήσουμε να μπει» επισήμανε ο διευθυντής σύνταξης του Star. 

Όπως πρόσθεσε, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ενώ κάνουμε όλα αυτά για τους Ουκρανούς, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής καμία παραδοχή ευθύνης ή λάθους για το ντρόουν - δολοφόνο της Λευκάδας.

