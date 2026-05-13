Το νέο Volvo EX60 αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού

Πρώτη Δημοσίευση: 13.05.26, 19:34
Το νέο Volvo EX60 αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού
Σήμερα, η Volvo Car Hellas είχε την τιμή να διοργανώσει μία μοναδική εκδήλωση με υψηλό συμβολισμό, στα Asteria της Γλυφάδας. Καλωσορίσαμε τον ιθύνοντα νου πίσω από τα πιο ασφαλή αυτοκίνητα στον κόσμο και, μαζί, το πιο έξυπνο Volvo μέχρι σήμερα.

H Åsa Haglund (Όσα Χάγκλουντ), Head of Volvo Cars Safety Centre, ανέπτυξε στο δημοσιογραφικό κοινό τη φιλοσοφία της Volvo Cars για την ασφάλεια, που μετρά πλέον 99 χρόνια πρωτοπορίας, και αποκάλυψε το νέο EX60. Το πιο πρόσφατο αμιγώς ηλεκτρικό Volvo ενσαρκώνει όλη την τεχνογνωσία της εταιρείας μας μέχρι σήμερα και ορίζει ένα νέο πρότυπο στην ασφάλεια των αυτοκινήτων.

Από την ίδρυσή της, η Volvo Cars έθεσε την ασφάλεια των ανθρώπων ως σκοπό της ύπαρξής της και όχι ως απλή «φιλοδοξία». Σε μία σύντομη αλλά συναρπαστική ξενάγηση από το χθες στο σήμερα, η κυρία Haglund ανέλυσε το πώς αυτός ο σκοπός υλοποιείται στην πορεία σχεδόν ενός αιώνα, καθιστώντας τη Volvo Cars συνώνυμο της ασφάλειας. Γενιές και γενιές αυτοκινήτων Volvo έχουν προστατέψει γενιές και γενιές ανθρώπων. Σήμερα πολλοί από αυτούς μοιράζονται ευγνώμονες τις ιστορίες τους μέσω της πλατφόρμας «Volvo saved my life». 

«Με βάση την πρωτοποριακή τεχνογνωσία μας στην ασφάλεια σε πραγματικές συνθήκες από τη δεκαετία του 1970, αναπτύσσουμε προηγμένη τεχνολογία με έναν ξεκάθαρο σκοπό – να κάνουμε τις ζωές των ανθρώπων πιο ασφαλείς, καλύτερες και πιο απολαυστικές», λέει η Åsa Haglund. Το EX60 είναι το πιο έξυπνο αυτοκίνητό μας μέχρι σήμερα και θα γίνεται πιο έξυπνο και πιο ασφαλές, καθώς συνεχίζει να μαθαίνει και να εξελίσσεται μαζί σας.»

Ήδη από το 1970, το Κέντρο Ασφαλείας της Volvo Cars έχει συλλέξει και αναλύσει στοιχεία από ατυχήματα σε πραγματικές συνθήκες στα οποία έχουν εμπλακεί περισσότερα από 50.000 αυτοκίνητα Volvo και πάνω από 80.000 άνθρωποι, εφαρμόζοντας τη γνώση που αποκομίζει στα μοντέλα Volvo, σε μία προσέγγιση μοναδική για την αυτοκινητοβιομηχανία. Και σήμερα, αντλεί δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, από τα οποία προκύπτει το πώς τα Volvo συμβάλλουν στην αποφυγή ατυχημάτων – με τα σχετικά περιστατικά να ξεπερνούν τα 10 εκατομμύρια έως τώρα.

Με βάση αυτή τη γνώση, δημιουργήθηκε το αυστηρό Πρότυπο Ασφαλείας της εταιρείας. Το Volvo Cars Safety Standard υπερβαίνει κατά πολύ τις τυπικές απαιτήσεις των κανονισμών και το στόχο των «5 αστέρων», εξασφαλίζοντας ότι τα Volvo ανταποκρίνονται σε μία πολύ ευρύτερη σειρά πραγματικών σεναρίων.
Όπως εξήγησε η Åsa Haglund, το νέο Volvo EX60 αποτελεί την επόμενη εξέλιξη του Volvo Cars Safety Standard, αλλάζοντας τους όρους του παιχνιδιού και στην ασφάλεια. Είναι το πιο έξυπνο και πιο προηγμένο τεχνολογικά Volvo μέχρι σήμερα. Σχεδιασμένο να βοηθά στην πρόβλεψη κινδύνων, να μαθαίνει και να εξελίσσεται συνεχώς, αποτελεί ένα νέο σημείο αναφοράς στην ασφάλεια των αυτοκινήτων.

Παράλληλα, εισάγει μια παγκόσμια πρωτιά στην ασφάλεια, τη ζώνη ασφαλείας πολλαπλής προσαρμογής που προσαρμόζει σε πραγματικό χρόνο τη λειτουργία της στον τύπο της σύγκρουσης και στο σώμα του επιβάτη. Ουσιαστικά είναι μία «επανεφεύρεση» της ζώνης ασφαλείας τριών σημείων, την οποία παρουσίασε πρώτη η Volvo, το 1959.

Το EX60 επαναπροσδιορίζει την έννοια του αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου, ενσωματώνοντας τεχνολογίες που μετατρέπουν το «άγχος της αυτονομίας» σε σιγουριά για την αυτονομία, ενώ λειτουργεί με βάση ένα πανίσχυρο κεντρικό υπολογιστικό σύστημα-κλειδί για τα αυτοκίνητα που προσδιορίζονται από το λογισμικό.

Το προηγμένο «μυαλό» του EX60, με δυνατότητα λειτουργίας μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης βασίζεται σε κεντρικό υπολογιστή της NVDIA. Η εξέλιξη του νέου Volvo πραγματοποιήθηκε στη Σουηδία, όπου έχει ήδη ξεκινήσει να παράγεται. «Ακόμη ένας λόγος για να αισθάνομαι περήφανη ως Σουηδή», είπε η Åsa Haglund.


