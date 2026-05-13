Swarovski και Ostowski: Τι είπαν για τη βραδιά του Ημιτελικού

«Αυτή η αδρεναλίνη που κυλάει στο αίμα σου» είπε η  Victoria Swarovski

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Victoria Swarovski και ο Michael Ostrowski παρουσίασαν τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision 2026 στη Βιέννη.
  • Η Swarovski ενθουσιάστηκε με την ατμόσφαιρα και την ενέργεια του κοινού, περιγράφοντας τη βραδιά ως "μαγική στιγμή".
  • Ο Ostrowski τόνισε τη σημασία της απόλαυσης της παράστασης και την αίσθηση του κοινού.
  • Οι παρουσιαστές αναφέρθηκαν στην αδρεναλίνη και την προετοιμασία που απαιτεί η εκδήλωση.
  • Η βραδιά χαρακτηρίστηκε από εντυπωσιακές εμφανίσεις και θετική ενέργεια.

 Ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision 2026 μάγεψε το κοινό, η παρουσιάστρια Victoria Swarovski εμφανίστηκε με μία κόκκινη εντυπωσιακή τουαλέτα αλλά εντυπωσιακά ντυμένος ήταν και ο συμπαρουσιαστής της Michael Ostrowski.

Victoria Swarovski/ φωτογραφία από apimages

Οι παρουσιαστές της Eurovision απόλαυσαν τη βραδιά 

Η Victoria Swarovski,  και ο παρουσιαστής Michael Ostrowski παρουσίασαν τη Eurovision στη Βιέννη, και η απόγονος της οικογένειας κοσμημάτων, δήλωσε κατενθουσιασμένη στη Συνέντευξη Τύπου την οποία παρακολούθησε η απεσταλμένη του star.gr στη Βιέννη Αθανασία Βογιάρη.

Victoria Swarovski και Michael Ostrowski/ φωτογραφία από apimages


«Για πρώτη φορά και μάλιστα στη Βιέννη. Και τότε όλη η χορωδία και όλο το κοινό, τρελαίνονται. Είναι απλά δύσκολο να το εξηγήσεις αν δεν είσαι πάνω στη σκηνή. Ξέρεις αυτό το συναίσθημα. Αυτή την αδρεναλίνη που κυλάει στις φλέβες σου. Λοιπόν ήταν απίστευτο. Ήταν μία μαγική στιγμή» δήλωσε και ο συμπαρουσιαστής της πρόσθεσε:


«Το απολαμβάνουμε να ανεβαίνουμε στη σκηνή αλλά ευτυχώς πρόλαβα να το απολαύσω που είπε και ο Μίσα. Είπα στον εαυτό μου πως θα προσπαθήσω κάθε μέρα να το απολαύσω. Κάνω παράσταση τέσσερις φορές. Ξέρετε εννοώ αυτό σε μία εβδομάδα. Οπότε αυτό είναι ένας μαραθώνιος που ξεκίνησε καλά. Ένιωσα πραγματικά από το κοινό τι πραγματικά σημαίνει γι’ αυτούς» 


Η Victoria Swarovski ανέφερε πως για εκείνη είναι κάτι πολύ ωραίο γιατί από τη μία πλευρά κάνεις πρόβες, ετοιμάζεσαι για την παράσταση και ξέρεις γιατί το κάνεις αυτό.


 

