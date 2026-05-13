Συναγερμός επικρατεί στον Περσικό Κόλπο, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να μπλοκάρουν ελληνόκτητο σούπερ-τάνκερ, την ώρα που η Κίνα εξασφαλίζει πλήρη ασυλία από το Ιράν για τα δικά της πλοία.

Το ελληνόκτητο σούπερ-τάνκερ «Άγιος Φανούριος», φορτωμένο με 2.000.000 βαρέλια ιρακινό πετρέλαιο, εξήλθε από τα Στενά του Ορμούζ με τη συμφωνία των Ιρανών, αλλά εξαναγκάστηκε σε αναστροφή από το αμερικανικό ναυτικό. Τα συστήματα εντοπισμού το δείχνουν να κινείται με πολύ χαμηλή ταχύτητα ανοιχτά του Ομάν.

Την ίδια ώρα, κινεζικό δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού πετρελαίου πέρασε με ασφάλεια τα Στενά του Ορμούζ, εκμεταλλευόμενο τις διπλωματικές συμφωνίες της Κίνας με το Ιράν. Το σύστημα εντοπισμού μετέδιδε τα στοιχεία του και τον προορισμό του προς την Κίνα, οπότε οι ιρανικές δυνάμεις το αναγνώρισαν και το άφησαν να περάσει βάσει της εθνικότητάς του.

Το εντυπωσιακό είναι πως το πλοίο πέρασε ουσιαστικά «κάτω από τη μύτη» των Αμερικανών. Η χρονική στιγμή, πάντως, θεωρείται ιδιαίτερα ευαίσθητη διπλωματικά. Αναλυτές εκτιμούν ότι οι ΗΠΑ δεν επιθυμούσαν άμεση ναυτική σύγκρουση με κινεζικό τάνκερ, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στο Πεκίνο.

