Νέο «κύμα» ακρίβειας συμπιέζει τα εισοδήματα των πολιτών

Μεγάλες οι επιπτώσεις του πολέμου – «Καίει» το κόστος στέγασης

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Το κύμα ακρίβειας συμπιέζει τα εισοδήματα (βίντεο Star)

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νέες πιέσεις στα εισοδήματα των νοικοκυριών λόγω του πολέμου και του πληθωρισμού, με το κόστος ζωής να αυξάνεται.
  • Αύξηση 39% στο κόστος τροφίμων και 37% στη στέγαση από το 2021, περιορίζοντας την αγοραστική δύναμη.
  • Ο μέσος μισθός είναι 1.363 ευρώ, αλλά ο πληθωρισμός απορροφά τις αυξήσεις.
  • Η κυβέρνηση εξετάζει νέα μέτρα στήριξης από τον Ιούνιο, διαθέτοντας 200 εκατ. ευρώ.
  • Σφοδρή κριτική από την αντιπολίτευση για την κυβερνητική πολιτική και την ανάγκη αυξήσεων στους μισθούς.

Νέες πιέσεις στα εισοδήματα των νοικοκυριών προκαλούν οι επιπτώσεις του πολέμου στην οικονομία, με τον πληθωρισμό να επιμένει και την ακρίβεια να δοκιμάζει τις αντοχές των πολιτών. Τα πρώτα στοιχεία από τον Μάρτιο και τον Απρίλιο δείχνουν ότι το κόστος ζωής συνεχίζει να αυξάνεται, ενώ η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης, εφόσον η κατάσταση επιδεινωθεί.

«Σαρώνει» η ακρίβεια: Μεγάλες αυξήσεις τιμών τον Απρίλιο

«Δεν είναι μόνο ότι δεν βγαίνουμε. Νέο παιδί είμαι, θέλω να κάνω οικογένεια. Να κάνω οικογένεια πώς;», λέει χαρακτηριστικά πολίτης, περιγράφοντας την ασφυκτική πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά.

Οι αυξήσεις στις τιμές βασικών αγαθών και στη στέγαση έχουν περιορίσει σημαντικά την αγοραστική δύναμη των πολιτών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο ρεπορτάζ, από το 2021 μέχρι σήμερα το κόστος των τροφίμων έχει αυξηθεί κατά 39%, ενώ το κόστος στέγασης κατά 37%! 

Shrinkflation: Μικραίνουν οι συσκευασίες, ίδιες παραμένουν οι τιμές

Την ίδια ώρα, ο μέσος μισθός διαμορφώνεται στα 1.363 ευρώ μικτά, παρουσιάζοντας αύξηση 22%, ωστόσο ο πληθωρισμός απορροφά μεγάλο μέρος των αυξήσεων.

«Κάθε μήνα ζοριζόμαστε όχι μόνο για το ενοίκιο, αλλά και για την επιβίωση», αναφέρει άλλος πολίτης, ενώ πολλοί περιγράφουν ότι πλέον μετρούν ακόμη και τα κέρματα για τις αγορές στα σούπερ μάρκετ.

Ιδιαίτερα έντονο παραμένει το πρόβλημα της στέγασης, καθώς πάνω από το ένα τέταρτο των νοικοκυριών δαπανά το 40% του εισοδήματός του για ενοίκιο. «Μόνοι μας δεν μπορούμε να πληρώσουμε το ενοίκιο, έχουν αυξηθεί πολύ τα πάντα», δηλώνει πολίτης.

Σενάρια για νέα μέτρα στήριξης

Με τον πληθωρισμό να μην αποκλιμακώνεται, η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο επιπλέον παρεμβάσεων από τον Ιούνιο και μετά, έχοντας διαθέσιμο δημοσιονομικό «μαξιλάρι» περίπου 200 εκατ. ευρώ.

Fuel Pass 3: Πάνω από 2,5 εκατ. δικαιούχοι

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη για μεγαλύτερη παραγωγικότητα και ενίσχυση των εισοδημάτων, επισημαίνοντας ότι «αν δεν αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του προσιτού κόστους ζωής για τους πολίτες μας, όλες οι εν ενεργεία κυβερνήσεις θα έχουν πρόβλημα».

Παράλληλα, ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση μεγαλύτερο δημοσιονομικό περιθώριο για δαπάνες υπέρ των πολιτών.

Ο «χρησμός» του Κυριάκου Μητσοτάκη για κάλπες μετά τη ΔΕΘ

Πυρά από την αντιπολίτευση

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι «αποτύχατε να προσφέρετε στον λαό μια καλύτερη ζωή», παρά τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας ζήτησε αυξήσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο.
 

