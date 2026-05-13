Νέες πιέσεις στα εισοδήματα των νοικοκυριών προκαλούν οι επιπτώσεις του πολέμου στην οικονομία, με τον πληθωρισμό να επιμένει και την ακρίβεια να δοκιμάζει τις αντοχές των πολιτών. Τα πρώτα στοιχεία από τον Μάρτιο και τον Απρίλιο δείχνουν ότι το κόστος ζωής συνεχίζει να αυξάνεται, ενώ η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης, εφόσον η κατάσταση επιδεινωθεί.

«Δεν είναι μόνο ότι δεν βγαίνουμε. Νέο παιδί είμαι, θέλω να κάνω οικογένεια. Να κάνω οικογένεια πώς;», λέει χαρακτηριστικά πολίτης, περιγράφοντας την ασφυκτική πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά.

Οι αυξήσεις στις τιμές βασικών αγαθών και στη στέγαση έχουν περιορίσει σημαντικά την αγοραστική δύναμη των πολιτών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο ρεπορτάζ, από το 2021 μέχρι σήμερα το κόστος των τροφίμων έχει αυξηθεί κατά 39%, ενώ το κόστος στέγασης κατά 37%!

Την ίδια ώρα, ο μέσος μισθός διαμορφώνεται στα 1.363 ευρώ μικτά, παρουσιάζοντας αύξηση 22%, ωστόσο ο πληθωρισμός απορροφά μεγάλο μέρος των αυξήσεων.

«Κάθε μήνα ζοριζόμαστε όχι μόνο για το ενοίκιο, αλλά και για την επιβίωση», αναφέρει άλλος πολίτης, ενώ πολλοί περιγράφουν ότι πλέον μετρούν ακόμη και τα κέρματα για τις αγορές στα σούπερ μάρκετ.

Ιδιαίτερα έντονο παραμένει το πρόβλημα της στέγασης, καθώς πάνω από το ένα τέταρτο των νοικοκυριών δαπανά το 40% του εισοδήματός του για ενοίκιο. «Μόνοι μας δεν μπορούμε να πληρώσουμε το ενοίκιο, έχουν αυξηθεί πολύ τα πάντα», δηλώνει πολίτης.

Σενάρια για νέα μέτρα στήριξης

Με τον πληθωρισμό να μην αποκλιμακώνεται, η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο επιπλέον παρεμβάσεων από τον Ιούνιο και μετά, έχοντας διαθέσιμο δημοσιονομικό «μαξιλάρι» περίπου 200 εκατ. ευρώ.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη για μεγαλύτερη παραγωγικότητα και ενίσχυση των εισοδημάτων, επισημαίνοντας ότι «αν δεν αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του προσιτού κόστους ζωής για τους πολίτες μας, όλες οι εν ενεργεία κυβερνήσεις θα έχουν πρόβλημα».

Παράλληλα, ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση μεγαλύτερο δημοσιονομικό περιθώριο για δαπάνες υπέρ των πολιτών.

Πυρά από την αντιπολίτευση

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι «αποτύχατε να προσφέρετε στον λαό μια καλύτερη ζωή», παρά τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας ζήτησε αυξήσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο.

