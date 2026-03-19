Μεσσαροπούλου: «Ο Ant1 θέλει να ξεκινάνε όλες οι εκπομπές στις 10:00»

«Προσπαθεί να το κάνει με όλα τα κανάλια να μην υπάρχει η πολύ πρωινή ζώνη»

Όσα είπε η Τίνα Μεσσαροπούλου για τον Ant1 σήμερα στο Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Λιάγκας παραμένει στον Ant1, αλλά επιθυμεί να μετακινηθεί σε πιο αργά slot λόγω προβλημάτων με το lead in.
  • Ο Ant1 εξετάζει το ενδεχόμενο να ξεκινούν όλες οι εκπομπές στις 10:00 για να μειώσει τον ανταγωνισμό και τα κόστη.
  • Η Τίνα Μεσσαροπούλου αποκάλυψε ότι ο Ant1 δεν θέλει να είναι μόνος του σε αυτή την αλλαγή, αλλά να το εφαρμόσουν όλα τα κανάλια.
  • Ο Παναγιώτης Στάθης και η ομάδα του κάνουν σοβαρές προσπάθειες, αλλά οι εκπομπές δεν έχουν σημαντική διαφορά στα νούμερα τηλεθέασης.

Με αφορμή τις δηλώσεις του Νίκου Γεωργιάδη για το τηλεοπτικό μέλλον του Γιώργου Λιάγκα στον Ant1, η Τίνα Μεσσαροπούλου δημοσιοποίησε μια άλλη είδηση για τον ίδιο σταθμό. 

Ο δημοσιογράφος είπε χαρακτηριστικά πως «ο Λιάγκας στη θέση του θα μείνει. Μια χαρά έχει κάνει συζήτηση με το κανάλι. Το πρόβλημα του Λιάγκα είναι το lead in. Το είχε και πέρσι, το έχει και φέτος ακόμα περισσότερο. Ο Γιώργος μετάνιωσε που πήγε 09:00 η ώρα. Θέλει να ξαναγυρίσει πιο αργά. Πιστεύω ότι του το κάνουν αυτό το χατίρι. Ο Αnt1 πρέπει να λύσει το θέμα του lead in. Έχουν βγει ξαφνικά τώρα κάτι φήμες τελευταία ότι μπορεί ο Αnt1 να κάνει πριν από τον Γιώργο μια πιο infotainment εκπομπή. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό». 

Γιώργος Λιάγκας: «Δεν ξέρω αν θα είμαι εδώ του χρόνου»

«Εγώ θέλω να σας δώσω μια άλλη είδηση;», σχολίασε η Τίνα Μεσσαροπούλου μετά την προβολή των δηλώσεων Γεωργιάδη. «Επειδή ακριβώς τον Αnt1 δεν τον συμφέρει πολύ αυτό με το lead in και δεν πήγε πάρα πολύ καλά, διακινεί ένα άλλο σενάριο ο Αnt1 ή μάλλον προσπαθεί να το κάνει με όλα τα κανάλια. Να μην υπάρχει η πολύ πρωινή ζώνη, να καταργηθεί η πολύ πρωινή ζώνη, επειδή δεν τον συμφέρει τον Αnt1 – ναι, η δική μας ζώνη- και να ξεκινάνε όλες οι εκπομπές στις 10:00. Φυσικά, ο Αnt1 δε θέλει να το κάνει μόνος του. Θέλει να το κάνει με όλους, οπότε να μην υπάρχει και ανταγωνισμός», αποκάλυψε η Τίνα Μεσσαροπούλου.

«Άρα, τα άλλα κανάλια που ενδεχομένως έχουν πετύχει τη συνταγή τους, να καταργήσουν, για να μειώσουν τα κόστη; Μάλιστα», σχολίασε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«O Αnt1 πρότεινε να προσπαθεί να κάνει ένα infotainment, αλλά δεν. Επειδή, δεν τα καταφέρνει, η Σταματίνα δεν πάει απέναντι, κατάλαβες», πρόσθεσε η Τίνα Μεσσαροπούλου.

«Και ο Ant1 όμως, για να μην τον αδικούμε κάνουν μια πολύ σοβαρή προσπάθεια ο Παναγιώτης Στάθης με τον συμπαρουσιαστή του, και όπως και να έχει, αυτό που ακούω ότι σε κάποιες εκπομπές γίνονται 100 χατήρια, λες και κάνουν τα διπλάσια νούμερα, όλοι λίγο πάνω κάτω παρόμοια νούμερα κάνουν. Κάποιες εκπομπές έχουν μια μεγαλύτερη αποδοχή και ένα καλύτερο αποτέλεσμα, αλλά δεν είναι ότι η πρωινή ζώνη με τον Παναγιώτη Στάθη κάνει 3% κι όλοι οι άλλοι κάνουν 25%», επισήμανε η παρουσιάστρια του Happy Day.
 

