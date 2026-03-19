Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η πρώτη τρυφερή φωτογραφία με τη Ρία Ελληνίδου

Δείτε όσα είπε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στο Πρωινό πριν από λίγες ημέρες

Τέρμα το κρυφτό για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, καθώς το βράδυ της Πέμπτης επιβεβαίωσε όχι μόνο όσα ακούγονται για τη σύντροφό του, αλλά και το ότι είναι πολύ ερωτευμένος.

Το πρώην μοντέλο και παρουσιαστής δημοσίευσε για πρώτη φορά φωτογραφία με τη Ρία Ελληνίδου, επιβεβαιώνοντας ότι είναι μαζί και σούπερ ερωτευμένοι!

Στη φωτογραφία που ανάρτησε στο πρόφίλ του στο Instagram, τον βλέπουμε να δίνει ένα τρυφερό φιλί στην αγαπημένη του, κρύβοντας με το χέρι του το πρόσωπό της.

Η φωτογραφία του Δημήτρη Αλεξάνδρου με τη Ρία Ελληνίδου /Φωτογραφία Instagram

Μέχρι πρόσφατα, κανείς από τους δύο δεν είχε επιβεβαιώσει δημόσια τη σχέση τους, επιλέγοντας να κρατούν χαμηλούς τόνους. Ωστόσο, η συγκεκριμένη ανάρτηση φαίνεται να αλλάζει τα δεδομένα, δίνοντας μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τι συμβαίνει μεταξύ τους.

Μετά τον χωρισμό του από την Ιωάννα Τούνη, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου φαίνεται πως έχει γυρίσει οριστικά σελίδα. Αν και αρχικά προσπάθησε να κρατήσει τη σχέση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας (στέλνοντας μάλιστα και εξώδικα στα ΜΜΕ), πλέον οι κοινές εμφανίσεις με την τραγουδίστρια Ρία Ελληνίδου είναι συχνές.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είχε στο παρελθόν αρκετές γνωστές σχέσεις που απασχόλησαν τα φώτα, όπως με τη Μαρία Καλάβρια. Μια μακροχρόνια σχέση που έληξε σε φιλικό επίπεδο, με τους δύο τους να παραμένουν συνεργάτες για ένα διάστημα μετά τον χωρισμό.

Στο παρελθόν είχε συνδεθεί με πρόσωπα όπως η τραγουδίστρια Ελισάβετ Σπανού αλλά και το μοντέλο Όλγα Φαρμάκη.