Άση Μπήλιου: H Σελήνη στον Κριό ενεργοποιεί τη δυνατή όψη Κρόνου- Ποσειδώνα

Στον Κριό βρίσκεται η Σελήνη σήμερα και μπορεί να έφυγε από το ζώδιο των Ιχθύων, όμως ενεργοποιεί μια πολύ δυνατή και απαιτητική όψη, αυτήν της Συνόδου Κρόνου – Ποσειδώνα.

«Θυμάστε που λέγαμε, το λέγαμε από τον Ιανουάριο, αρχές Φεβρουαρίου, ότι έχουμε αυτή την πολύ δυνατή όψη στην καινούργια αυτή χρονιά. Είναι τόσο δυνατή, όπως είχαμε τότε με τον Covid, τον Ιανουάριο του 2020. Αυτή η όψη όμως, που σχηματίζεται κάθε 36 χρόνια, που είχαμε πει ότι φέρνει τα πάνω κάτω και στα γεωπολιτικά κι όλα αυτά, φαίνεται ότι είναι σε ισχύ κανονικά. Ήταν 20 Φεβρουαρίου, μετά από λίγες μέρες ξέσπασε ο πόλεμος και συνεχίζεται όλο αυτό», εξήγησε η Άση Μπήλιου στο Breakfast@Star.

«Σήμερα λοιπόν, η Σελήνη είναι ακριβώς πάνω σε αυτούς τους δύο πλανήτες, δηλαδή στον Κρόνο και τον Ποσειδώνα που βρίσκονται στον Κριό. Οπότε σε επίπεδο επικαιρότητας, φέρνει κάποιες έτσι πιο ζόρικες καταστάσεις», συμπλήρωσε η αστρολόγος.

«Μια αλλαγή μπορεί να είναι καλή, αλλά μέχρι να φτάσει να είναι καλή, η ενδιάμεση συνθήκη είναι αυτό που λέμε: "τα πράγματα γίνονται χειρότερα για να γίνουν καλύτερα". Εμείς είμαστε απλά στη φάση του χειρότερα» ανέφερε η Άση Μπήλιου.

Όσον αφορά στον καθένα ξεχωριστά, «η Σελήνη στον Κριό, λίγο μας ξυπνάει. Δηλαδή σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες που ήτανε στους Ιχθείς και υπήρχε έτσι μία ατονία, η Σελήνη στον Κριό είναι λίγο πιο δυναμική», τόνισε η αστρολόγος και επισήμανε πως «Κριοί Καρκίνοι, Ζυγοί και Αιγόκεροι θα έχετε μία πιο απαιτητική μέρα σήμερα. Δεν σημαίνει κάτι κακό αυτό, απλά πολλά πράγματα που έχετε να κάνετε».

