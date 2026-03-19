Συνέβη κι αυτό! Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο Τσακ Νόρις

Πριν από λίγες ημέρες γιόρτασε τα 86α γενέθλιά του

Φωτογραφία AP Images
  • Ο Τσακ Νόρις μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο στη Χαβάη λόγω επείγοντος περιστατικού.
  • Δεν έχουν δοθεί σαφείς πληροφορίες για την αιτία της νοσηλείας του.
  • Πηγές αναφέρουν ότι ο ηθοποιός είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση.
  • Πρόσφατα, ο Τσακ Νόρις γιόρτασε τα 86α γενέθλιά του με βίντεο προπόνησης στα social media.
  • Δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε εσπευσμένα ο Τσακ Νόρις, προκαλώντας ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί σαφείς πληροφορίες για το τι ακριβώς συνέβη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ, ο διάσημος ηθοποιός διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Χαβάης, έπειτα από επείγον περιστατικό που σημειώθηκε το τελευταίο 24ωρο.

Ο Τσακ Νόρις σε πρεμιέρα στο Λος Άντζελες το 2012

Ο Τσακ Νόρις σε πρεμιέρα στο Λος Άντζελες το 2012 /Φωτογραφία AP Images/Jordan Strauss

Πηγές που φέρονται να γνωρίζουν λεπτομέρειες για την υπόθεση αναφέρουν ότι, προς το παρόν, δεν έχει διευκρινιστεί η αιτία που οδήγησε στη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι ο Τσακ Νόρις βρίσκεται σε καλή ψυχολογική κατάσταση, χωρίς να δίνονται περισσότερες πληροφορίες για την πορεία της υγείας του.

Θυμίζουμε ότι πριν από λίγες ημέρες, ο ηθοποιός έγινε 86 ετών, δημοσιεύοντας μάλιστα σχετικό βίντεο στα social media, στο οποίο εμφανίζεται να προπονείται με τον γυμναστή του.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Chuck Norris (@chucknorris)

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση της υγείας του, με τις πληροφορίες να παραμένουν περιορισμένες.

ΤΣΑΚ ΝΟΡΙΣ
 |
CHUCK NORRIS
