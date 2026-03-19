Συνέβη κι αυτό! Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο Τσακ Νόρις

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε εσπευσμένα ο Τσακ Νόρις, προκαλώντας ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί σαφείς πληροφορίες για το τι ακριβώς συνέβη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ, ο διάσημος ηθοποιός διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Χαβάης, έπειτα από επείγον περιστατικό που σημειώθηκε το τελευταίο 24ωρο.

Ο Τσακ Νόρις σε πρεμιέρα στο Λος Άντζελες το 2012 /Φωτογραφία AP Images/Jordan Strauss

Πηγές που φέρονται να γνωρίζουν λεπτομέρειες για την υπόθεση αναφέρουν ότι, προς το παρόν, δεν έχει διευκρινιστεί η αιτία που οδήγησε στη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι ο Τσακ Νόρις βρίσκεται σε καλή ψυχολογική κατάσταση, χωρίς να δίνονται περισσότερες πληροφορίες για την πορεία της υγείας του.

Θυμίζουμε ότι πριν από λίγες ημέρες, ο ηθοποιός έγινε 86 ετών, δημοσιεύοντας μάλιστα σχετικό βίντεο στα social media, στο οποίο εμφανίζεται να προπονείται με τον γυμναστή του.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση της υγείας του, με τις πληροφορίες να παραμένουν περιορισμένες.