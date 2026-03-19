Νετανιάχου: «Το Ιράν δεν έχει πια δυνατότητα εμπλουτισμού ουρανίου»

Αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο χερσαίας εμπλοκής ο Ισραηλινός πρωθυπουργός

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Φωτογραφίες AP
Νετανιάχου: «Το Ιράν δεν έχει πια τη δυνατότητα να εμπλουτίσει ουράνιο» / EΡΤ
  • Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ιράν δεν έχει πλέον δυνατότητα εμπλουτισμού ουρανίου ή κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων.
  • Η στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν θα συνεχιστεί όσο χρειαστεί, με τον Νετανιάχου να τονίζει ότι το Ιράν είναι πιο αποδυναμωμένο από ποτέ.
  • Εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι προσπάθειες του Ιράν να εκβιάσει τη διεθνή κοινότητα μέσω του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ θα αποτύχουν.
  • Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι δεν είναι σίγουρος ποιος κυβερνά το Ιράν αυτή τη στιγμή, υποδεικνύοντας ένταση μεταξύ αξιωματούχων στην Τεχεράνη.

Εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τα μέχρι στιγμής επιτεύγματα των επιθέσεων εναντίον του Ιράν, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, τόνισε πως, παρότι μέχρι στιγμής ο πόλεμος διεξάγεται με αεροπορικές επιδρομές και πυραυλικές επιθέσεις, χρειάζεται επίσης μια χερσαία συνιστώσα.

Το Star στο σημείο της επίθεσης στο διυλιστήριο της Χάιφα

«Υπάρχουν αρκετές πιθανότητες για κάτι τέτοιο», είπε χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω διευκρινίσεις.

Μπενιαμίν Νετανιάχου

Εκτίμησε πάντως ότι είναι νωρίς να πει με σιγουριά εάν ο ιρανικός λαός θα ξεσηκωθεί για να ανατρέψει το καθεστώς. «Εναπόκειται στον ιρανικό λαό να το δείξει, να επιλέξει την κατάλληλη στιγμή και να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων», είπε ο Νετανιάχου.

«Κερδίζουμε και το (καθεστώς στο) Ιράν αποδεκατίζεται», τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό ότι το Ισραήλ έσυρε τις ΗΠΑ σε αυτόν τον πόλεμο. «Πιστεύει πραγματικά κανείς πως μπορεί οποιοσδήποτε να πει στον πρόεδρο Τραμπ τι να κάνει;», σχολίασε ο Νετανιάχου.

Νετανιάχου: Το Ιράν δεν έχει πλέον δυνατότητα εμπλουτισμού ουρανίου ή κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων        

Το Ιράν δεν δύναται πλέον να εμπλουτίζει ουράνιο ούτε έχει τη δυνατότητα να κατασκευάζει βαλλιστικούς πυραύλους, τόνισε εξάλλου ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαιρετίζοντας τα επιτεύγματα της στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας που ξεκίνησε πριν από 20 ημέρες.

Αναγκαστική προσγείωση αμερικανικού F-35 μετά από ιρανικό πλήγμα

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Νετανιάχου υπογράμμισε πως το Ιράν είναι «πιο αποδυναμωμένο από ποτέ», ενώ το Ισραήλ είναι μια περιφερειακή δύναμη «και ορισμένοι θα έλεγαν μια παγκόσμια δύναμη».

Η στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν θα συνεχιστεί «για όσο χρειαστεί», σημείωσε ο Νετανιάχου.

Νετανιάχου: Ο εκβιασμός για τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ δε θα περάσει        

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε επίσης την πεποίθηση ότι οι προσπάθειες του Ιράν να «εκβιάσει» τη διεθνή κοινότητα με αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ είναι καταδικασμένες σε αποτυχία.

Το ιρανικό καθεστώς «προσπαθεί να εκβιάσει τον κόσμο, κλείνοντας μια κρίσιμη θαλάσσια οδό, τα Στενά του
Ορμούζ. Αυτό δε θα περάσει», είπε ο Νετανιάχου στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε τέλος πως δε γνωρίζει ποιος κυβερνά τώρα το Ιράν. «Δεν είμαι σίγουρος ποιος κυβερνά το Ιράν αυτήν τη στιγμή», είπε και συμπλήρωσε πως «ο Μοτζτάμπα (Χαμενεΐ), ο διάδοχος του αγιατολάχ, δεν έχει δείξει το πρόσωπό του». Ο Νετανιάχου υποστήριξε επίσης πως επικρατεί «μεγάλη ένταση» μεταξύ κορυφαίων αξιωματούχων στην Τεχεράνη.
 

