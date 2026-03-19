MasterChef 2026: Αυτοί είναι οι τρεις «Κόκκινοι» υποψήφιοι προς αποχώρηση

Το δύσκολο Τεστ Γευσιγνωσίας και τα λάθος υλικά

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι υποψήφιοι προς αποχώρηση από την κόκκινη μπριγάδα του MasterChef είναι οι Φωτεινούλα, Γιάννης και Μενεξιά.
  • Η Φωτεινούλα ήταν η πρώτη που οδηγήθηκε στη δοκιμασία αποχώρησης, καθώς δεν αναγνώρισε τα υλικά του ράμεν.
  • Ο Γιάννης ακολούθησε, κάνοντας λάθος σχετικά με τον ζωμό κοτόπουλου στο ράμεν.
  • Η Μενεξιά επίσης δεν αναγνώρισε σωστά το υλικό και είναι η τρίτη υποψήφια.
  • Ο Γιώργος παρέμεινε στο τραπέζι και δεν συμμετείχε στη δοκιμασία αποχώρησης.

Οι έξι της ηττημένης κόκκινης μπριγάδας Γιώργος, Νίκος, Μενεξιά, Φωτεινούλα, Γιώργος Κ. και Γιάννης κάθισαν στο τραπέζι, φόρεσαν τις μάσκες τους κι ήρθαν αντιμέτωποι με ένα Τεστ Γευσιγνωσίας. 

MasterChef 2026: Ο Σωτήρης Κοντιζάς βοήθησε τους έξι να βρουν τα μαχαιροπίρουνα

MasterChef 2026: Ο Σωτήρης Κοντιζάς βοήθησε τους έξι να βρουν τα μαχαιροπίρουνα

«Από 'δω και πέρα ο εξώστης δε μιλάει» είπε ο Σωτήρης Κοντιζάς, με τους σεφ και κριτές να τους βοηθούν με τα μαχαιροπίρουνα. «Μπορείτε να δοκιμάσετε και να γευτείτε, να μυρίσετε, με όποιον τρόπο θέλετε. Στόχος σας είναι να αναγνωρίσετε όσα περισσότερα υλικά μπορέσετε», είπε ο Πάνος Ιωαννίδης, δίνοντάς τους δύο λεπτά να αναγνωρίσουν τα υλικά του ράμεν που είχαν μπροστά τους.

MasterChef 2026: Η Φωτεινούλα ήταν η πρώτη υποψήφια προς αποχώρηση

MasterChef 2026: Η Φωτεινούλα ήταν η πρώτη υποψήφια προς αποχώρηση

Οι παίκτες είχα στη διάθεσή του ένα πάσο, με τη Φωτεινούλα να το χρησιμοποιεί. Το επόμενο υλικό που είπε ήταν ο τόνος. «Τόνος δεν υπάρχει. Φωτεινούλα, βγάζουμε μάσκα», της είπε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος. «Πάμε μπροστά στην αποθήκη τροφίμων. Είσαι η πρώτη που οδηγείται στη δοκιμασία αποχώρησης», πρόσθεσε. Έτσι η Φωτεινούλα είναι η πρώτη από τους «Κόκκινους» που θα μαγειρέψει για να παραμείνει στον διαγωνισμό.

MasterChef 2026: Ο Γιάννης δε βρήκε τα υλικά και βγήκε υποψήφιος προς αποχώρηση

MasterChef 2026: Ο Γιάννης δε βρήκε τα υλικά και βγήκε υποψήφιος προς αποχώρηση

Δεύτερος υποψήφιος ήταν ο Γιάννης, αφού είπε ότι ο ράμεν έχει μέσα ζωμό κοτόπουλο, κάτι που δεν ισχύει. «Γιάννη, βγάζεις τη μάσκα. Πηγαίνεις δίπλα στη Φωτεινούλα. Είσαι ο δεύτερος που θα οδηγηθεί στη δοκιμασία αποχώρησης», του είπε ο Λεωνίδας.

MasterChef 2026: Τρίτη υποψήφια η Μενεξιά

MasterChef 2026: Τρίτη υποψήφια η Μενεξιά

Ούτε το Λάιμ που είπε η Μενεξιά ήταν σωστό, με τον Σωτήρη Κοντιζά να της λέει ότι είναι λάθος. «Μενεξία, σηκωνόμαστε, πηγαίνουμε δίπλα στο Γιάννη και τη Φωτεινούλα, παρακαλώ. Είσαι η τρίτη η οποία θα οδηγηθεί σε δοκιμασία αποχώρησης», της ζήτησε ο σεφ και κριτής.

MasterChef 2026: Ο Γιώργος δε σταματούσε να τρώει το ράμεν του

MasterChef 2026: Ο Γιώργος δε σταματούσε να τρώει το ράμεν του

«Γιώργο, σε αφήνουμε, επειδή κατανοούμε, ήσουν 5 μήνες στα καράβια, στη θάλασσα, είναι λογικό», σχολίασε με χιούμορ ο Σωτήρης Κοντιζάς στον Γιώργο που θέλησε να απολαύσε το ράμεν του και δε σηκωνόταν από το τραπέζι!

