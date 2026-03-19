MasterChef 2026: Αυτοί είναι οι τρεις «Κόκκινοι» υποψήφιοι προς αποχώρηση

Οι έξι της ηττημένης κόκκινης μπριγάδας Γιώργος, Νίκος, Μενεξιά, Φωτεινούλα, Γιώργος Κ. και Γιάννης κάθισαν στο τραπέζι, φόρεσαν τις μάσκες τους κι ήρθαν αντιμέτωποι με ένα Τεστ Γευσιγνωσίας.
«Από 'δω και πέρα ο εξώστης δε μιλάει» είπε ο Σωτήρης Κοντιζάς, με τους σεφ και κριτές να τους βοηθούν με τα μαχαιροπίρουνα. «Μπορείτε να δοκιμάσετε και να γευτείτε, να μυρίσετε, με όποιον τρόπο θέλετε. Στόχος σας είναι να αναγνωρίσετε όσα περισσότερα υλικά μπορέσετε», είπε ο Πάνος Ιωαννίδης, δίνοντάς τους δύο λεπτά να αναγνωρίσουν τα υλικά του ράμεν που είχαν μπροστά τους.
Οι παίκτες είχα στη διάθεσή του ένα πάσο, με τη Φωτεινούλα να το χρησιμοποιεί. Το επόμενο υλικό που είπε ήταν ο τόνος. «Τόνος δεν υπάρχει. Φωτεινούλα, βγάζουμε μάσκα», της είπε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος. «Πάμε μπροστά στην αποθήκη τροφίμων. Είσαι η πρώτη που οδηγείται στη δοκιμασία αποχώρησης», πρόσθεσε. Έτσι η Φωτεινούλα είναι η πρώτη από τους «Κόκκινους» που θα μαγειρέψει για να παραμείνει στον διαγωνισμό.
Δεύτερος υποψήφιος ήταν ο Γιάννης, αφού είπε ότι ο ράμεν έχει μέσα ζωμό κοτόπουλο, κάτι που δεν ισχύει. «Γιάννη, βγάζεις τη μάσκα. Πηγαίνεις δίπλα στη Φωτεινούλα. Είσαι ο δεύτερος που θα οδηγηθεί στη δοκιμασία αποχώρησης», του είπε ο Λεωνίδας.
Ούτε το Λάιμ που είπε η Μενεξιά ήταν σωστό, με τον Σωτήρη Κοντιζά να της λέει ότι είναι λάθος. «Μενεξία, σηκωνόμαστε, πηγαίνουμε δίπλα στο Γιάννη και τη Φωτεινούλα, παρακαλώ. Είσαι η τρίτη η οποία θα οδηγηθεί σε δοκιμασία αποχώρησης», της ζήτησε ο σεφ και κριτής.
MasterChef 2026: Φτιάξτε την Τριλογία Μπακαλιάρου του Χρόνη Δαμαλά
«Γιώργο, σε αφήνουμε, επειδή κατανοούμε, ήσουν 5 μήνες στα καράβια, στη θάλασσα, είναι λογικό», σχολίασε με χιούμορ ο Σωτήρης Κοντιζάς στον Γιώργο που θέλησε να απολαύσε το ράμεν του και δε σηκωνόταν από το τραπέζι!
Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChefΔιαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.