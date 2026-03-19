MasterChef: Φωτεινούλα ή Μενεξιά; Ποια αποχώρησε από τον διαγωνισμό;

Γυναικεία υπόθεση η αποχώρηση στο τελευταίο επεισόδιο του MasterChef για αυτή την εβδομάδα, αφού «παίχτηκε» ανάμεσα στη Φωτεινούλα και τη Μενεξιά.

MasterChef 2026: Η Φωτεινούλα είχε μία από τις χαμηλότερες βαθμολογίες στον διαγωνισμό

Οι σεφ και κριτές ξεκίνησαν με το πιάτο της Φωτεινούλας. Ο Σωτήρης Κοντιζάς της έβαλε 4/10, ενώ ο Πάνος Ιωαννίδης 5/10. «Φωτεινούλα, ταλαιπωρήθηκες λίγο σήμερα, το ξέρω. Κάνατε ό,τι καλύτερο μπορούσατε και μπράβο σας πραγματικά. Η βαθμολογία σου είναι... 3 στα 10», της είπε ο Χρόνης Δαμαλάς. «Για μένα, η μεγαλύτερη αποτυχία ήταν με τη σούπα μίσο. Έλειπε το μίσο, έλειπε η ένταση, ήταν ένα πράγμα τελείως flat, δεν είχε κανένα χαρακτήρα. Ο μπακαλιάρος ήταν καλομαγειρεμένος, έλειπε η σάλτσα και ο κουρκουμάς, και τα γκιόζα αν είχανε λίγο αλάτι θα ήταν πολύ καλύτερα», πρόσθεσε ο guest chef. Με 5/10 τη βαθμολόγησε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, με τη διαγωνιζόμενη να συγκεντρώνει 17 βαθμούς.

MasterChef 2026: Η Μενεξιά είχε καλύτερο πιάτο από τη Φωτεινούλα και παρέμεινε στον διαγωνισμό

Το πιάτο της Μενεξιάς πήρε 6/10 από τον Σωτήρη Κοντιζά, ενώ τον ίδιο βαθμό της έδωσε κι ο Πάνος Ιωαννίδης. Ο guest chef τη βαθμολόγησε με 4/10. «6 με 4 είναι 2 πόντοι διαφορά... δηλαδή έχει απόκλιση. Προφανώς είναι πιο αυστηρός απ' τους υπόλοιπους, είναι και το πιάτο του... οπότε, εντάξει, πάντως καταλαβαίνω ότι είμαι ασφαλής», σχολίασε η Μενεξιά στο cue της. «Η σούπα ήταν συμπαθητική, παρόλο που έλειπε το σπανάκι και το κρεμμύδι, ήταν καλή. Έλειπε η σάλτσα από τον μπακαλιάρο και τα dumplings ήταν αρκετά καλά», σχολίασε ο Χρόνης Δαμαλάς. Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος τη βαθμολόγησε με 6/10. Η η Μενεξιά συγκέντρωσε 22 βαθμούς.

Έτσι η Φωτεινούλα είναι η παίκτρια που αποχωρεί από το MasterChef. «Είναι μια δύσκολη αποχώρηση. Αλλά είναι ένα παιχνίδι, αργά ή γρήγορα θα γινόταν και δε γίνεται όλοι μας να καθόμαστε συνέχεια... πρέπει να υπάρχουν κι αποχωρήσεις. Δυστυχώς η μία από αυτές ήμουν κι εγώ σήμερα», είπε συγκινημένη στο cue της.

«Θέλω να πω ένα ευχαριστώ... σε όλα τα παιδιά πάνω στον εξώστη και στους κόκκινους και στους μπλε που με βοήθησαν», είπε η Φωτεινούλα στους συμπαίκτες της. «Δεν το περίμενα ότι θα είχα δεθεί τόσο πολύ με όλο αυτό το κομμάτι. Με την κουζίνα του MasterChef, με τα παιδιά... Δηλαδή το τι... πριν πάω στην κουζίνα, πριν μαγειρέψω, το να σκέφτομαι το τι θα έχει... για να περιμένω πώς και πώς και θα μου λείψει πάρα πολύ όλο αυτό. Είναι μία τρέλα, ουσιαστικά κι άμα αγαπάς τη μαγειρική σου αρέσει όλο και περισσότερο όσο περνάει ο καιρός», εξομολογήθηκε στο cue της.

MasterChef 2026: Η Φωτεινούλα δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της φεύγοντας...

«Η εμπειρία μου στο MasterChef ήταν... ονειρική, θα πω. Ήταν ένα όνειρο που είχα από παιδική μου ηλικία και το έζησα. Το κατάφερα, το έζησα. Πέρα του ότι είναι ονειρικό είναι και κάτι το οποίο σε παθιάζει πιο πολύ με τη μαγειρική. Και πάμε για να εξελιχθούμε κι άλλο», είπε η Φωτεινούλα κλείνοντας με δάκρυα στα μάτια.

