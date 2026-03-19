MasterChef 2026: Αυτή η προσπάθεια ξεχώρισε στη δοκιμασία αποχώρησης

19.03.26 , 23:10 MasterChef 2026: Αυτή η προσπάθεια ξεχώρισε στη δοκιμασία αποχώρησης
  • Δεύτερη δοκιμασία αποχώρησης στο MasterChef 2026 με καλεσμένο τον Χρόνη Δαμαλά.
  • Η κόκκινη μπριγάδα θα χάσει ένα μέλος, οι συμμετοχές ήταν δύσκολες.
  • Ο Γιάννης ξεχώρισε με 32 βαθμούς, κερδίζοντας την καλύτερη προσπάθεια της ημέρας.
  • Όλοι οι κριτές βαθμολόγησαν τον Γιάννη με 8/10 για το πιάτο του.
  • Ο Γιάννης εξέφρασε την αυτοκριτική του παρά την υψηλή βαθμολογία.

«Σε λίγο θα ολοκληρωθεί η εβδομάδα της ένωσης. Δεύτερη δοκιμασία αποχώρησης με καλεσμένο σήμερα τον φίλο και εξαιρετικό μάγειρα, Χρόνη Δαμαλά απ' το Raw Bata στους Αμπελόκηπους. Η κόκκινη μπριγάδα σήμερα θα χάσει ένα απ' τα μέλη της. 75 λεπτά είχατε στη διάθεσή σας και σε γενικές γραμμές... έχω να πω δύσκολα τα πράγματα. Σε γενικές γραμμές, όχι πολύ καλά», είπε ο Σωτήρης Κοντιζάς στη Μενεξιά, τη Φωτεινούλα και τον Γιάννη που μαγείρεψαν προκειμένου να παραμείνουν στο MasterChef

Η Μενεξιά, η Φωτεινούλα κι ο Γιάννης μαγείρεψαν προκειμένου να παραμείνουν στο MasterChef

«Θα συμφωνήσω. Σίγουρα ήτανε δύσκολο να βγάλουν τρία πιάτα σε αυτόν το χρόνο», σχολίασε ο guest chef Χρόνης Δαμαλάς. 

Για την προσπάθεια Νο1 που ήταν του Γιάννη, ο Σωτήρης Κοντιζάς έβαλε 8/10. Με 8/10 βαθμολόγησε τον Γιάννη κι ο Πάνος Ιωαννίδης. Ακόμα κι ο πιο... αυστηρός guest chef, Χρόνης Δαμαλάς, του 'βαλε 8/10. «Είναι μια πολύ καλή προσπάθεια, αν εξαιρέσεις ότι ήταν ο μπακαλιάρος δύο κομμάτια... το αγιολί ήταν λίγο παραπάνω spicy κι η γέμιση ήταν λίγο ανάλατη στα dumplings. Η σούπα ήταν εξαιρετική, ο μπακαλιάρος πάρα πολύ καλός. Αυτά έχω να πω», σχολίασε.

MasterChef 2026: Φτιάξτε την Τριλογία Μπακαλιάρου του Χρόνη Δαμαλά

MasterChef 2026: Ο Χρόνης Δαμαλάς βαθμολόγησε με 8 το πιάτο του Γιάννη

8/10 έδωσε κι ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος στο πιάτο αντιγραφής του Γιάννη. «Γιάννη, συγκέντρωσες 32 βαθμούς. Είχες την καλύτερη προσπάθεια σήμερα. Είσαι ασφαλής, ανεβαίνεις στον εξώστη», του είπε με τη σειρά του ο Σωτήρης Κοντιζάς.

MasterChef 2026: Ο Γιάννης επέστρεψε... safe στον εξώστη!

«Βρίζω τον εαυτό μου, τον κράζω πάρα πολύ. Μπορεί να έχω πάρει τη βαθμολογία αυτή, αλλά θα πω "Ρε $#@)& Γιάννη, γιατί έβαλες το ένα έξτρα γ@%$#ο φιλέτο; Και δεν το άφησες να το φας εσύ να το δοκιμάσεις;», είπε ο Γιάννης στο cue του. 

MasterChef 2026: Ο Πάνος χάρηκε με τον Γιάννη που τα πήγε τόσο καλά στο πιάτο αντιγραφής

«Εννοείται πως το σκεφτόμουν καθημερινά την πεντάδα και γι' αυτό κι η αντίδρασή μου ήταν έτσι με τον Γιάννη που επέστρεψε πάνω στον εξώστη, γιατί ο Γιάννης είναι ένα κομμάτι των πέντε ατόμων που σχηματίζουμε τον κορμό, ας πούμε», είπε ο Πάνος για τον φίλο του που επέστρεψε ασφαλής στον εξώστη.

