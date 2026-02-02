MasterChef: Η «βόμβα» Κοντιζά και το ... μυστήριο της ομαδικής δοκιμασίας

Δείτε sneak preview από το επεισόδιο της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.02.26 , 16:00 Τσικνοπέμπτη: Πότε πέφτει φέτος & τι συμβολίζει το έθιμο
02.02.26 , 15:55 Μαρία Ανδρούτσου: «Δε θέλω να σχολιάσω την επιστροφή του Πέτρου Φιλιππίδη»
02.02.26 , 15:51 Αρναούτογλου: Όσα είπε η Νάνσυ Αντωνίου για τον θάνατο της μητέρας του
02.02.26 , 15:41 Θανάσης Τσαλταμπάσης: «Tο κυριαρχικό κλίμα στη δουλειά μας ήταν δεδομένο»
02.02.26 , 15:33 Στο νοσοκομείο ο Κώστας Σόμμερ: «Θα μείνω λίγο ακόμα»
02.02.26 , 15:28 Αλέξανδρος Μπουρδούμης: «Θέλει δουλειά ο χωρισμός για να...»
02.02.26 , 15:12 Λάρισα: Για τρίτη φορά σπίτια και περιουσίες κάτω από τις λάσπες
02.02.26 , 15:01 Βιολάντα: Γιατί σταμάτησαν οι έρευνες στο εργοστάσιο
02.02.26 , 14:58 Εξαφάνιση Λόρας: Το μυστηριώδες τηλεφώνημα και η μαρτυρία για τη 16χρονη
02.02.26 , 14:55 Αίγινα: Ακατάλληλο το νερό προς πόση κι οποιαδήποτε χρήση
02.02.26 , 14:52 Άση Μπήλιου: Πρωταγωνιστής της εβδομάδας ο Ουρανός - Πότε έχουμε Ανάδρομο;
02.02.26 , 14:50 Grammys 2026: Οι λαμπερές εμφανίσεις που εντυπωσίασαν στο κόκκινο χαλί!
02.02.26 , 14:35 Εβελίνα Νικόλιζα: «Οι γονείς μου λένε να καταψύξω τα ωάριά μου»
02.02.26 , 14:18 Απεργία Ταξί: «Χειρόφρενο» την Τρίτη 3/2 & Τετάρτη 4/2 τραβούν οι οδηγοί
02.02.26 , 14:10 Καραβάτου για Τσολάκη: «Δε θέλω να μπω στη διαδικασία σύγκρισης»
Ολυμπιακός: Έκλεισαν αντι- Γιάρεμτσουκ και Φορτούνη
Πέτρος Λαγούτης - Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ: Χώρισαν μετά από 3 χρόνια σχέσης
Αρναούτογλου: Όσα είπε η Νάνσυ Αντωνίου για τον θάνατο της μητέρας του
Κίμων Κουρής: «Η ζωή με την Ιωάννα Τριανταφυλλίδου είναι υπέροχη»
Τσικνοπέμπτη: Πότε πέφτει φέτος & τι συμβολίζει το έθιμο
Νέος ΕΝΦΙΑ: Από 31/3/2026 η πληρωμή και σε 12 δόσεις πλέον
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η Κόκλα στην κηδεία της μητέρας του με τον γιο τους
Ελένη Τσολάκη: Η ανάρτηση μετά την πρεμιέρα της Κατερίνας Καραβάτου
Συντάξεις Μαρτίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή λόγω Καθαράς Δευτέρας
Κέλλυ Κελεκίδου: Αποθέωση και συγκίνηση στη Μελβούρνη
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο επεισόδιο της Δευτέρας 2/2, οι κουζίνες παίρνουν ξανά φωτιά, ενώ ένα πέπλο μυστηρίου σκεπάζει τη σημερινή δοκιμασία, που δεν είναι άλλη από το αγαπημένο Mystery Box.

MasterChef: Γνωρίστε τους 28 διαγωνιζόμενους του επετειακού κύκλου

MasterChef: Το πρώτο Mystery Box της 10ης σεζόν!

MasterChef: Το πρώτο Mystery Box της 10ης σεζόν!

Οι διαγωνιζόμενοι αγωνιούν για το περιεχόμενο του κουτιού, με τους κριτές να υποδέχονται στην παρέα τους ένα παλιό γνώριμο, με αξιοσημείωτη πορεία στον διαγωνισμό μαγειρικής: τον Τζιοβάνι Σκαράτζι.

Ο Τζιοβάνι Σκαράτζι επιστρέφει στο MasterChef

Ο Τζιοβάνι Σκαράτζι επιστρέφει στο MasterChef

Στο τέλος της ημέρας θα γνωρίζουμε τον αρχηγό της πρώτης μπριγάδας. «MasterChef 10, χρονιά ορόσημο και τίποτα πια δεν είναι δεδομένο. Αυτός με την καλύτερη προσπάθεια σε αυτό το πρώτο Mystery Box θα κερδίσει και την κονκάρδα», λέει ο Σωτήρης Κοντιζάς, δείχνοντας το έπαθλο.

Μία ατάκα του κριτή αναστατώνει τους 14 υποψήφιους, οι οποίοι αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι δε μαγειρεύουν μόνοι τους: «Πρέπει να επιλέξετε τους 8 που θα συμμετάσχουν στην πρώτη ομαδική δοκιμασία».

MasterChef: Ποιος δεν πήρε το εισιτήριο για το σπίτι;

Όλοι σπάνε το κεφάλι τους για να αποκρυπτογραφήσουν το μήνυμα του Κοντιζά, αλλά μάταια.

«Κάνω τα μαθηματικά στο κεφάλι μου και δε μου βγαίνουν. Με ποιους ρε φίλε; Με ποιους θα μαγειρέψουμε;», σχολιάζει ο Γιώργος στο sneak preview που εξασφάλισε η εκπομπή Breakfast@Star.

«Τι θα είναι αυτή η ομαδική; Για να είναι ομαδική πρέπει να έχουμε δύο ομάδες. Πού είναι η δεύτερη;», αναρωτιέται με τη σειρά της η Μενεξιά.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη συνάντηση των δύο ομάδων μόλις ξεκίνησε! Για πρώτη φορά στην ιστορία του MasterChef, οι συμμετέχοντες χωρίζονται από την αρχή σε δύο μπριγάδες, με τη μία ομάδα να μη γνωρίζει την ύπαρξη της άλλης, μένοντας σε διαφορετικά σπίτια.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF
 |
MASTERCHEF MYSTERY BOX
 |
ΤΖΙΟΒΑΝΙ ΣΚΑΡΑΤΖΙ
 |
MASTERCHEF 10
 |
BREAKFASTSTAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top