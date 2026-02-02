MasterChef: Η «βόμβα» Κοντιζά και το ... μυστήριο της ομαδικής δοκιμασίας

Στο επεισόδιο της Δευτέρας 2/2, οι κουζίνες παίρνουν ξανά φωτιά, ενώ ένα πέπλο μυστηρίου σκεπάζει τη σημερινή δοκιμασία, που δεν είναι άλλη από το αγαπημένο Mystery Box.

MasterChef: Το πρώτο Mystery Box της 10ης σεζόν!

Οι διαγωνιζόμενοι αγωνιούν για το περιεχόμενο του κουτιού, με τους κριτές να υποδέχονται στην παρέα τους ένα παλιό γνώριμο, με αξιοσημείωτη πορεία στον διαγωνισμό μαγειρικής: τον Τζιοβάνι Σκαράτζι.

Ο Τζιοβάνι Σκαράτζι επιστρέφει στο MasterChef

Στο τέλος της ημέρας θα γνωρίζουμε τον αρχηγό της πρώτης μπριγάδας. «MasterChef 10, χρονιά ορόσημο και τίποτα πια δεν είναι δεδομένο. Αυτός με την καλύτερη προσπάθεια σε αυτό το πρώτο Mystery Box θα κερδίσει και την κονκάρδα», λέει ο Σωτήρης Κοντιζάς, δείχνοντας το έπαθλο.

Μία ατάκα του κριτή αναστατώνει τους 14 υποψήφιους, οι οποίοι αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι δε μαγειρεύουν μόνοι τους: «Πρέπει να επιλέξετε τους 8 που θα συμμετάσχουν στην πρώτη ομαδική δοκιμασία».

Όλοι σπάνε το κεφάλι τους για να αποκρυπτογραφήσουν το μήνυμα του Κοντιζά, αλλά μάταια.

«Κάνω τα μαθηματικά στο κεφάλι μου και δε μου βγαίνουν. Με ποιους ρε φίλε; Με ποιους θα μαγειρέψουμε;», σχολιάζει ο Γιώργος στο sneak preview που εξασφάλισε η εκπομπή Breakfast@Star.

«Τι θα είναι αυτή η ομαδική; Για να είναι ομαδική πρέπει να έχουμε δύο ομάδες. Πού είναι η δεύτερη;», αναρωτιέται με τη σειρά της η Μενεξιά.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη συνάντηση των δύο ομάδων μόλις ξεκίνησε! Για πρώτη φορά στην ιστορία του MasterChef, οι συμμετέχοντες χωρίζονται από την αρχή σε δύο μπριγάδες, με τη μία ομάδα να μη γνωρίζει την ύπαρξη της άλλης, μένοντας σε διαφορετικά σπίτια.

