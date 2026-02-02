Εξαφάνιση Λόρα: Missing Alert και στη Γερμανία

Missing Alert για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας εξέδωσαν και οι γερμανικές αρχές, μετά από την πληροφορία ότι το κορίτσι ταξίδεψε για Φρανκφούρτη την ημέρα που έφυγε από το σπίτι της.

Φωτογραφίες της έχουν δημοσιοποιηθεί σε αρκετές πόλεις της Γερμανίας, όμως σύμφωνα με την ΕΡΤ, η παρουσία της εκεί δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα.

Πληροφορίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας το Σαββατοκύριακο ανέφεραν πως η Λόρα, ήρθε στην Αθήνα με ταξί. Στη συνέχεια έβγαλε αεροπορικό εισιτήριο για Γερμανία και ταξίδεψε το απόγευμα της ίδιας μέρας.

Συγκεκριμένα υπάρχει βίντεο από ταξιδιωτικό πρακτορείο στην Ομόνοια, που δείχνει τη 16χρονη να βγάζει αεροπορικό εισιτήριο για Φρανκφούρτη. Η εξαφάνιση της Λόρας δηλώθηκε στις αρχές στις 19:40 της 8ης Ιανουαρίου, ωστόσο, από την έρευνα προκύπτει ότι εκείνη την ώρα, εφόσον τελικά ταξίδεψε, θα πρέπει να βρισκόταν ήδη εν πτήσει ή να είχε ήδη προσγειωθεί, καθώς η πτήση της είχε αναχωρήσει τρεις ώρες νωρίτερα.

Ο οδηγός ταξί μάλιστα που τη μετέφερε στο αεροδρόμιο, φέρεται να κατέθεσε πως είχε καλέσει το ταξί μέσω εφαρμογής, πλήρωσε με μετρητά και ότι την άκουσε να μιλά χαμηλόφωνα «μάλλον στα ρωσικά».

Σύμφωνα πάντως με την ΕΡΤ, οι αρχές δεν έχουν ακόμα στα χέρια τους τη λίστα των επιβατών της πτήσης, με την οποία φέρεται να έφυγε η Λόρα για Γερμανία. Επομένως ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι όντως ταξίδεψε για Φρανκφούρτη.

Επίσης δεν υπάρχει υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του αεροδρομίου, που να επιβεβαιώνει ότι η Λόρα βρέθηκε εκεί, καθώς τα συστήματα καταγραφής διατηρούν αρχεία για έως 10 ημέρες και, όταν ζητήθηκε το υλικό, το σχετικό χρονικό διάστημα είχε ήδη παρέλθει.

Οι αρχές προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή που ακολούθησε μέχρι το αεροδρόμιο και το πού κινήθηκε μετά. Αν δηλαδή μπήκε όντως στο αεροπλάνο ή παρέμεινε στην Αθήνα.

Αυτό που ωστόσο ενισχύει το σενάριο ότι ταξίδεψε στη Γερμανία είναι ότι μαζί της είχε φωτογραφία από το διαβατήριο της μητέρας της. Κι αυτό γιατί γνώριζε καλά ότι για να επιβιβαστεί σε αεροπλάνο στην ηλικία της, θα έπρεπε να έχει μαζί της φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου ενός από τους δύο γονείς της, του πατέρα ή της μητέρας της.

Πάντως μέχρι στιγμής, 24 μέρες μετά την εξαφάνισή της, δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να επιβεβαιώνει την παρουσία της στη Γερμανία ή στην Αθήνα, ενισχύοντας την αγωνία των γονιών της για την τύχη της.