Εξαφάνιση Λόρα: Missing Alert και στη Γερμανία

Η παρουσία της στη χώρα δεν έχει επιβεβαιωθεί

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.02.26 , 12:32 Μαριέττα Χρουσαλά: Η εμφάνιση με mini black dress και λευκή γούνα
02.02.26 , 12:22 Εξαφάνιση Λόρα: Missing Alert και στη Γερμανία
02.02.26 , 12:22 Ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε ένα υγιεινό πρωινό που θα θέλουμε να τρώμε συνέχεια
02.02.26 , 12:06 Justin και Hailey Bieber: Με «ICE OUT» καρφίτσες στα Grammys 2026
02.02.26 , 11:48 Ζεράρ Πικέ: Ο χωρισμός από τη Σακίρα, τα παιδιά και η νέα του σύντροφος
02.02.26 , 11:45 Έρχονται τα «ραβασάκια» του ΕΝΦΙΑ: Ποιοι θα έχουν μείωση 20%
02.02.26 , 11:40 ΗΠΑ: «Πάγωσαν» τα ιγκουάνα από το κρύο στη Φλόριντα - Δείτε βίντεο
02.02.26 , 11:33 Ξέσπασε η Ελένη Βουλγαράκη κατά του Δημήτρη Παπανώτα
02.02.26 , 11:16 Διάγγελμα Μητσοτάκη για Συνταγματική Αναθεώρηση: «Έρχονται μεγάλες τομές»
02.02.26 , 11:08 Η επιστήμη εξηγεί τον έρωτα στο Ίδρυμα Ευγενίδου
02.02.26 , 11:02 Στέφανος Σίσκος: Πρεμιέρα για τον αντικαταστάτη της Άννας Λιβαθινού
02.02.26 , 10:02 Oι αλλαγές στον Ολυμπιακό και η πανάκριβη μεταγραφή
02.02.26 , 09:47 Αρναούτογλου: Όσα είπε η Νάνσυ Αντωνίου για τον θάνατο της μητέρας του
02.02.26 , 09:38 Ατύχημα για την Ελένη Χατζίδου μέσα στο Σαββατοκύριακο
02.02.26 , 09:34 Νεκρός Έλληνας ψαράς σε ναυάγιο στον Ατλαντικό ωκεανό
Ολυμπιακός: Έκλεισαν αντι- Γιάρεμτσουκ και Φορτούνη
Κίμων Κουρής: «Η ζωή με την Ιωάννα Τριανταφυλλίδου είναι υπέροχη»
Νέος ΕΝΦΙΑ: Από 31/3/2026 η πληρωμή και σε 12 δόσεις πλέον
Πέτρος Λαγούτης - Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ: Χώρισαν μετά από 3 χρόνια σχέσης
Έρχεται η δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης
Ελένη Τσολάκη: Η ανάρτηση μετά την πρεμιέρα της Κατερίνας Καραβάτου
Κι άλλη πανάκριβη μεταγραφή η ΑΕΚ μετά τον Σαχαμπό
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η Κόκλα στην κηδεία της μητέρας του με τον γιο τους
Χαρά Μάτα Γιαννάτου: Η ηλικία, ο γάμος με ηθοποιό, ο μουσικός μπαμπάς της
Διάγγελμα Μητσοτάκη για Συνταγματική Αναθεώρηση: «Έρχονται μεγάλες τομές»
Περισσότερα

VIDEOS

Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Εξαφάνιση Λόρα: Missing Alert και στη Γερμανία
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Missing Alert για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας εξέδωσαν και οι γερμανικές αρχές, μετά από την πληροφορία ότι το κορίτσι ταξίδεψε για Φρανκφούρτη την ημέρα που έφυγε από το σπίτι της. 

Φωτογραφίες της έχουν δημοσιοποιηθεί σε αρκετές πόλεις της Γερμανίας, όμως σύμφωνα με την ΕΡΤ, η παρουσία της εκεί δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα. 

Nέες αποκαλύψεις για τη Λόρα: Έφυγε πριν δηλωθεί η εξαφάνισή της

Πληροφορίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας το Σαββατοκύριακο ανέφεραν πως η Λόρα, ήρθε στην Αθήνα με ταξί. Στη συνέχεια έβγαλε αεροπορικό εισιτήριο για Γερμανία και ταξίδεψε το απόγευμα της ίδιας μέρας. 

εξαφάνιση Λόρα 1

Συγκεκριμένα υπάρχει βίντεο από ταξιδιωτικό πρακτορείο στην Ομόνοια, που δείχνει τη 16χρονη να βγάζει αεροπορικό εισιτήριο για Φρανκφούρτη. Η εξαφάνιση της Λόρας δηλώθηκε στις αρχές στις 19:40 της 8ης Ιανουαρίου, ωστόσο, από την έρευνα προκύπτει ότι εκείνη την ώρα, εφόσον τελικά ταξίδεψε, θα πρέπει να βρισκόταν ήδη εν πτήσει ή να είχε ήδη προσγειωθεί, καθώς η πτήση της είχε αναχωρήσει τρεις ώρες νωρίτερα. 

Λόρα: H στιγμή που η 16χρονη αγοράζει εισιτήριο στην Ομόνοια για Γερμανία

Ο οδηγός ταξί μάλιστα που τη μετέφερε στο αεροδρόμιο, φέρεται να κατέθεσε πως είχε καλέσει το ταξί μέσω εφαρμογής, πλήρωσε με μετρητά και ότι την άκουσε να μιλά χαμηλόφωνα «μάλλον στα ρωσικά».

εξαφάνιση Λόρα 2

Σύμφωνα πάντως με την ΕΡΤ, οι αρχές δεν έχουν ακόμα στα χέρια τους τη λίστα των επιβατών της πτήσης, με την οποία φέρεται να έφυγε η Λόρα για Γερμανία. Επομένως ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι όντως ταξίδεψε για Φρανκφούρτη. 

Άφαντη για 11η ημέρα η 16χρονη Λόρα – Τα σενάρια και το σχέδιο διαφυγής

Επίσης δεν υπάρχει υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του αεροδρομίου, που να επιβεβαιώνει ότι η Λόρα βρέθηκε εκεί, καθώς τα συστήματα καταγραφής διατηρούν αρχεία για έως 10 ημέρες και, όταν ζητήθηκε το υλικό, το σχετικό χρονικό διάστημα είχε ήδη παρέλθει.

Οι αρχές προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή που ακολούθησε μέχρι το αεροδρόμιο και το πού κινήθηκε μετά. Αν δηλαδή μπήκε όντως στο αεροπλάνο ή παρέμεινε στην Αθήνα. 

εξαφάνιση Λόρα 3

Εξαφάνιση Λόρας: «Σε παρακαλώ, δώσε ένα σημάδι» - Η έκκληση των γονιών της

Αυτό που ωστόσο ενισχύει το σενάριο ότι ταξίδεψε στη Γερμανία είναι ότι μαζί της είχε φωτογραφία από το διαβατήριο της μητέρας της. Κι αυτό γιατί γνώριζε καλά ότι για να επιβιβαστεί σε αεροπλάνο στην ηλικία της, θα έπρεπε να έχει μαζί της φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου ενός από τους δύο γονείς της, του πατέρα ή της μητέρας της. 

Ντοκουμέντο από την εξαφάνιση της Λόρα: Ψώνιζε σε μίνι μάρκετ στο Γουδί

Πάντως μέχρι στιγμής, 24 μέρες μετά την εξαφάνισή της, δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να επιβεβαιώνει την παρουσία της στη Γερμανία ή στην Αθήνα, ενισχύοντας την αγωνία των γονιών της για την τύχη της. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ
 |
ΛΟΡΑ
 |
ΠΑΤΡΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top