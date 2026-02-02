ΗΠΑ: «Πάγωσαν» τα ιγκουάνα από το κρύο στη Φλόριντα - Δείτε βίντεο

Το πολικό κύμα εξακολουθεί να ταλαιπωρεί πολλές πολιτείες των ΗΠΑ. Οι κάτοικοι βίωσαν την Κυριακή, ακόμη μια μέρα με ακραίο κρύο στο ανατολικό τμήμα των ΗΠΑ, θερμοκρασίες υπό του μηδέν στις νότιες πολιτείες και την πιο ψυχρή αέρια μάζα στη νότια Φλόριντα από τον Δεκέμβριο του 1989, όπως δήλωσε ο Peter Mullinax, μετεωρολόγος της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας του Μέριλαντ.

Αυτοκίνητα καλυμμένα από χιόνι στην πόλη Charlotte στη Βόρεια Καρολίνα (AP Photo/Matt Kelley)

Παρόλο, που οι θερμοκρασίες θα αρχίσουν να ανεβαίνουν σταδιακά κατά τη διάρκεια της ημέρας, χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να μην έχουν ρεύμα από την παγοθύελλα του περασμένου μήνα στον νότο.

Φλόριντα: Έπεσαν τα ιγκουάνα από τα δέντρα λόγω ψύχους

Η περιοχή Tampa-St. Petersburg στη Φλόριντα είδε χιονοθύελλες, ενώ οι θερμοκρασίες έπεσαν στους -20°C στο Panhandle και στους -30 βαθμούς στη νότια Φλόριντα την Κυριακή.

Το ακραίο ψύχος «πάγωσε» τα ιγκουάνα που ζουν στα δέντρα, με αποτέλεσμα να πέφτουν από αυτά και να γεμίζουν δρόμοι, πεζοδρόμια και αυλές από ακίνητα ερπετά.

Ακίνητο από το ψύχος ιγκουάνα σε αυλή σπιτιού στο Μαϊάμι της Φλόριντα/ (AP Photo/Rebecca Blackwell)

Τα ιγκουάνα είναι ψυχρόαιμα ζώα και η θερμοκρασία τους εξαρτάται από το περιβάλλον. Αυτό σημαίνει πως στο ακραίο ψύχος παθαίνουν ένα είδος προσωρινής ακινησίας, με αποτέλεσμα να χάνουν την πρόσφυση στα κλαδιά.

Συνήθως, τα ερπετά επανέρχονται όταν η θερμοκρασία ανέβει, όμως μπορεί και να πεθάνουν αν μείνουν για παραπάνω από μια μέρα εκτεθειμένα στο ακραίο κρύο.

Ακίνητο από το ψύχος ιγκουάνα σε αυλή σπιτιού στο Μαϊάμι της Φλόριντα/ (AP Photo/Rebecca Blackwell)

Γι’ αυτό και οι ειδικοί συστήνουν στους κατοίκους να ειδοποιούν τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ειδάλλως, να αφήνουν τα ερπετά στον ήλιο χωρίς όμως να τους ρίχνουν ζεστό νερό ή να τα τοποθετούν κοντά σε θερμαντικά σώματα και σε καμία περίπτωση να μην τα κρατούν στα σπίτια τους.

Βόρεια Καρολίνα: Στους -17°C η θερμοκρασία - Περισσότερα από 1.000 τροχαία

Η Βόρεια Καρολίνα είναι από τις πολιτείες που έχει ήπιο χειμώνα και που σπάνια «βλέπει» χιόνι, εκτός από τα υψηλότερα υψόμετρά της.

Το γραφείο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στη Βόρεια Καρολίνα προειδοποίησε ότι οι ψυχρές αέριες μάζες θα οδηγήσουν σε πτώση της θερμοκρασίας που θα φτάσει τους -17 βαθμούς Κελσίου, τη Δευτέρα.

Xιόνια στη Βόρεια Καρολίνα/ (AP Photo/Matt Kelley)

«Το χιόνι και ο πάγος θα παραμείνουν, με το ξαναπάγωμα απόψε να καθιστά τα ταξίδια επικίνδυνα», ανέφερε το γραφείο την Κυριακή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Να είστε προσεκτικοί στους δρόμους και να ντύνεστε με ζεστά ρούχα».

Φλόριντα: Φυτά καλυμμένα με πάγο -AP Photo/John Raoux

Στην ανατολική Βόρεια Καρολίνα, το James City κατέγραψε 45 εκατοστά χιονιού, ενώ το Swansboro κατέγραψε 43 εκατοστά, ανέφερε η μετεωρολογική υπηρεσία.

Ο κυβερνήτης της Βόρειας Καρολίνας, Τζος Στάιν, δήλωσε ότι την Κυριακή αναφέρθηκαν περισσότερα από 1.000 τροχαία ατυχήματα και δύο θάνατοι σε τροχαία.

ΗΠΑ: Πάνω από 3.500 ακυρώσεις πτήσεων

Οι ακυρώσεις πτήσεων ξεπέρασαν τις 2.800 στις ΗΠΑ το Σάββατο, με τουλάχιστον άλλες 1.800 την Κυριακή, σύμφωνα με την FlightAware, μια εταιρεία παρακολούθησης πτήσεων και δεδομένων.

Επιβάτης σε αναμονή στο αεροδρόμιο της Ουάσινγκτον (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)

Περισσότερες από 800 από αυτές τις ακυρώσεις της Κυριακής αφορούσαν πτήσεις που αναχωρούσαν από ή έφταναν στο Διεθνές Αεροδρόμιο Σάρλοτ του Ντάγκλας.

