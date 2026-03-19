Αυστρία: 32χρονη influencer βρέθηκε θαμμένη μέσα σε βαλίτσα

Τη δολοφόνησε ο σύντροφός της – Εξετάζεται αν την έθαψε ζωντανή

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η 32χρονη influencer Stefanie Pieper βρέθηκε θαμμένη σε βαλίτσα στην Αυστρία, μετά την εξαφάνισή της στις 23 Νοεμβρίου.
  • Ο πρώην σύντροφός της, Πάτρικ Μ., ομολόγησε ότι τη σκότωσε μετά από καβγά και την έθαψε σε δύο διαφορετικά σημεία.
  • Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε σοβαρούς τραυματισμούς στον αυχένα, συμβατούς με στραγγαλισμό, και τραύματα στο πρόσωπο.
  • Η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο να ήταν ζωντανή όταν την έβαλε στη βαλίτσα.
  • Η υπεράσπισή του έχει αναλάβει η δικηγόρος Άστριντ Βάγκνερ, γνωστή από την υπόθεση του Γιόζεφ Φριτζλ.

Σοκ και ανατριχίλα προκαλούν οι λεπτομέρειες της δολοφονίας μια 32χρονης influencer στην Αυστρία από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος εικάζεται ότι την έθαψε ζωντανή.

Η Stefanie Pieper είχε εξαφανιστεί στις 23 Νοεμβρίου, λίγες ώρες μετά την επιστροφή στο σπίτι της από ένα πάρτι στο Γκρατς της Αυστρίας.

 

 

Σύμφωνα με την αστυνομία η 32χρονη όταν έφτασε, έστειλε ένα μήνυμα σε φίλη της για να της πει ότι βρισκόταν στο σπίτι της ασφαλής. Ωστόσο λίγο αργότερα της έστειλε ένα δεύτερο μήνυμα στο οποίο της εξέφραζε τον φόβο της ότι κάποιος ήταν στην σκάλα της πολυκατοικίας της. Από εκείνη τη στιγμή χάθηκαν τα ίχνη της. 

«Ένας αλήτης είναι στις σκάλες», ήταν το τελευταίο μήνυμα που έστειλε η 32χρονη στη φίλη της. 

 

 

Η αστυνομία που έφτασε στο σπίτι της, βρήκε το σκυλί της μόνο του. Μετά από έρευνα στο σημείο, εντόπισε το κινητό της κλειστό, μέσα σε θάμνους κοντά στο σπίτι της. Γείτονες μάλιστα είπαν στους αστυνομικούς ότι άκουσαν δυνατούς θορύβους από το διαμέρισμα της influencer το βράδυ πριν εξαφανιστεί. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια κατάφεραν να ανοίξουν το κινητό και να βρουν τα μηνύματα που είχε στείλει στη φίλη της. 

Βασικός ύποπτος θεωρήθηκε από την αρχή ο πρώην σύντροφός της Πάτρικ Μ. Τελικά ο 31χρονος «λύγισε» και ομολόγησε ότι σκότωσε την Stefanie μετά από έναν καβγά που είχαν. 

 

 

Όπως παραδέχθηκε οδηγούσε για ώρες μέχρι που αποφάσισε να βάλει το πτώμα της νεαρής γυναίκας σε μια τιρκουάζ βαλίτσα, την οποία χρησιμοποιούσε εκείνη για τη δουλειά της ως make up artist. 

Μετέφερε το πτώμα στη Σλοβενία και αρχικά έθαψε τη βαλίτσα, στην οποία είχε βάλει την influencer, στον κήπο της γιαγιάς του στο Τρνίτσε και στη συνέχεια την ξέθαψε, τη μετέφερε στο δάσος και την έθαψε και πάλι σε απομονωμένο σημείο.

 

 

Η αστυνομία τον εντόπισε κοντά σε πάρκινγκ καζίνο, όπου είχε βάλει φωτιά στο αυτοκίνητό του και οι αρχές της Αυστρίας ζήτησαν την έκδοσή του. 

Σύμφωνα με τη Daily Mail η αστυνομία εξετάζει τώρα το ενδεχόμενο ο άνδρας να έθαψε ζωντανή την πρώην σύντροφό του. 

Αρχικά οι αστυνομικοί που είχαν αναλάβει τις έρευνες πίστευαν πως η influencer ήταν νεκρή πριν ο 31χρονος τη θάψει αφότου την έβαλε μέσα σε μια βαλίτσα. Από την ιατροδικαστική εξέταση διαπιστώθηκε ότι η 32χρονη υπέστη σοβαρό τραύμα στον αυχένα, συμβατό με στραγγαλισμό, ενώ έφερε τραύματα και στο πρόσωπο. 

 

 

Παρ’ όλ’ αυτά, οι εμπειρογνώμονες δεν κατάφεραν να προσδιορίσουν με ακρίβεια πότε πέθανε, κάτι που ενισχύει την υποψία να ήταν αναίσθητη όταν την έβαλε στη βαλίτσα και να πέθανε αργότερα. 

«Η αυτοψία δεν μπόρεσε να προσδιορίσει με βεβαιότητα πότε πέθανε η νεαρή γυναίκα. Είναι πιθανό να ήταν ακόμα ζωντανή όταν την έβαλαν στη βαλίτσα», είπε στην εφημερίδα Bild ο ιατροδικαστής Κρίστιαν Κροσχλ, εκπρόσωπος της Εισαγγελίας του Γκρατς. 

 

 

Την υπεράσπισή του έχει αναλάβει η Άστριντ Βάγκνερ, η δικηγόρος που είχε εκπροσωπήσει τον Γιόζεφ Φριτζλ, τον επονομαζόμενο και «Τέρας της Αυστρίας». Ο Φριτζλ καταδικάστηκε το 2009 γιατί κρατούσε για 24 χρόνια αιχμάλωτη την κόρη του σε ένα κελάρι, την οποία βίαζε κατ’ εξακολούθησε, με αποτέλεσμα να μείνει έγκυος και να γεννήσει τα παιδιά του. 

Η ίδια είπε πως ο πελάτης της είναι συντετριμμένος, ότι αγαπούσε πολύ την Stefanie και ότι δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί την σκότωσε. 

