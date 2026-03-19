Καινούργιου: «Είμαι έγκυος στον 9ο και θέλω λαγάνα, δεν υπάρχει πουθενά;»

Η Κατερίνα Καινούργιου φαίνεται πως έχει βρει μεγάλη χαρά στη στήλη μαγειρικής της εκπομπής της Super Κατερίνα, δείχνοντας από την αρχή της σεζόν ενδιαφέρον για τις δημιουργίες του σεφ Πέτρου Συρίγου. Η εγκυμοσύνη της, όπως η ίδια παραδέχεται, έχει αυξήσει την όρεξή της, με αποτέλεσμα να περιμένει με ανυπομονησία κάθε νέα συνταγή.

Το πρωί της Πέμπτης, η παρουσιάστρια έκανε την είσοδό της στο πλατό και χαιρέτησε θερμά το κοινό της, ενώ στη συνέχεια στράφηκε προς τον Πέτρο Συρίγο με εμφανή ενθουσιασμό: «Πολύ σαρακοστιανό φαγητό σήμερα. Θα μάθετε να φτιάχνετε σπιτική φάβα. Μου φαίνεται δύσκολο εμένα», παρατήρησε με χαμόγελο.

Όμως η μεγαλύτερη της αγωνία ήταν η παρουσία της λαγάνας, αγαπημένου συνοδευτικού για τη φάβα: «Εμένα μου αρέσει στη φάβα να βουτάω και λαγάνα. Έχουμε λαγάνα; Μπορούμε να βρούμε λαγάνα μέχρι την ώρα της μαγειρικής;», ρώτησε, ελπίζοντας σε θετική απάντηση.

Η απογοήτευση ήρθε γρήγορα, καθώς ο σεφ εξήγησε ότι μπορούμε να φάμε λαγάνα μόνο μια φορά τον χρόνο, την Καθαρά Δευτέρα: «Μια φορά τον χρόνο είναι η λαγάνα», είπε ο Πέτρος Συρίγος, προς μεγάλη απογοήτευση της Κατερίνας.

Η μέλλουσα μαμά δεν πτοήθηκε και έκανε λόγο για… έκτακτη ανάγκη λόγω εγκυμοσύνης: «Α, δεν έχει ο φούρνος τώρα λαγάνα; Δεν υπάρχει φούρνος που να έχει λαγάνα σήμερα; Είμαι έγκυος στον 9ο μήνα και θέλω λαγάνα, δεν υπάρχει πουθενά;»

Την αδυναμία της στο φαγητό ειδικά αυτό το διάστημα που τρώει χωρίς τύψεις δεν την έχει κρύψει κι άλλες φορές στον τηλεοπτικό «αέρα»: «Αυτό που σκέφτομαι το φαγητό από την ώρα που κοιμάμαι μέχρι την ώρα που ξυπνάω… Πώς γίνεται σε μένα. Αυτό που σκέφτομαι είναι ότι όταν ένας άνθρωπος 40 χρόνια προσέχει, εντάξει, στην εφηβεία δεν πρόσεχα, από τα 20 και μετά άρχισα να προσέχω. Όταν λοιπόν 20 χρόνια προσέχεις, στην περίοδο της εγκυμοσύνης μετά, απελευθερώνεσαι».