Ηλιάδη: «Με βασάνιζε η σκέψη πώς μπορεί να ένιωσε τη στιγμή της δολοφονίας»

Σε μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη προχώρησε η Αγγελική Ηλιάδη στο Podcast Unblock της Ελίνας Παπίλα. Το κομμάτι της συνέντευξης που προβλήθηκε, πριν δημοσιευτεί ολόκληρη η συνέντευξη, κατάφερε να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς η τραγουδίστρια μίλησε πρώτη φορά για την κακοποίηση που είχε βιώσει από τον Μπάμπη Λαζαρίδη.

Η οικογένεια του αείμνηστου επιχειρηματία είναι έτοιμη να προχωρήσει σε νομικές διαδικασίες, καθώς όπως υποστηρίζει, προσβάλλεται η μνήμη του νεκρού και δεν είναι εδώ για να υιοθετήσει ή να διαψεύσει τους ισχυρισμούς αυτούς.

H τραγουδίστρια ρωτήθηκε για περιόδους της ζωής της, όπως τότε που ξεκίνησε τη δουλειά στο τραγούδι και τη γνωριμία της με τον Μπάμπη Λαζαρίδη. «Ήμουν στη Θεσσαλονίκη τότε, στις Μούσες, για τρία χρόνια. Κάναμε πολύ ωραίες δουλειές δισκογραφικά. Υπάρχουν όμως πράγματα που δεν τα γνωρίζει ο κόσμος. Τα γνωρίζουν ελάχιστοι άνθρωποι που εκείνα τα χρόνια συνεργάζονταν μαζί μου. Υπήρχαν άλλα πράγματα από πίσω, τα οποία δεν τα έχω πει ποτέ και δεν τα έχω πει γιατί ήταν επιλογή μου να μην τα μοιραστώ», είπε αρχικά.

«Ήμουν αρκετά περιορισμένη, για να το πω όμορφα. Δυστυχώς, βίωνα μια πολύ δύσκολη κατάσταση, δυσκολεύομαι τώρα να το μοιραστώ αυτό. Είχα επιλέξει να μην πω κάτι όλα αυτά τα χρόνια γιατί το παιδί μου ήταν μικρό. Επειδή έχει μεγαλώσει και γνωρίζει πλέον πράγματα που έχω περάσει τότε… ίσως τώρα να μου είναι πιο εύκολο να μοιραστώ πράγματα», συνέχισε.

Στη συνέχεια, αποκάλυψε πως τα πέντε χρόνια που ήταν σε σχέση με τον Μπάμπη Λαζαρίδη ήταν πολύ δύσκολα για εκείνη σε ψυχολογικό επίπεδο. Είχε απομακρυνθεί από την οικογένειά της, «στην αρχή από επιλογή, μετά ήθελα να είμαι μαζί τους αλλά δεν μπορούσα. Υπήρχε μια απαγόρευση σε όλα. Υπήρξε κακοποίηση πολύ άσχημη, πράγματα που γνωρίζουν πολλοί άνθρωποι που βρέθηκαν κοντά μου εκείνο το διάστημα», είπε.

Η τραγουδίστρια παραδέχτηκε πως η κακοποίηση δεν ήταν μόνο ψυχολογική αλλά και σωματική, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό της εκείνο το διάστημα ως «ένα άβουλο πλάσμα υπό το καθεστώς φόβου».

Η ίδια εξήγησε πως ένας ακόμη λόγος που δε μίλησε νωρίτερα, εκτός από τον γιο της, ήταν ο σκληρός τρόπος με τον οποίο έφυγε από τη ζωή ο Μπάμπης Λαζαρίδης. «Δε σκεφτόμουν καν τι είχα βιώσει όλα αυτά τα χρόνια, μπροστά σε αυτό που είχε πάθει αυτός ο άνθρωπος. Μου φαινόταν πάρα πολύ άσχημο, να πω κάτι κακό γι’ αυτόν», ανέφερε.

«Ήμουν ένα φυλακισμένο πλάσμα που δεν μπορούσα να δω ούτε την οικογένειά μου. Δεν είχα έλεγχο σε τίποτα. Δε γινόταν να φύγω. Είχα γεννήσει το παιδί μου… και είχα δοκιμάσει πολλές φορές να φύγω, αλλά υπήρχαν απειλές και διάφορα πράγματα», εξομολογήθηκε.

«Για κάποιο λόγο το κρατάω μέσα μου πάρα πολλά χρόνια αυτό κι επειδή έχουν ειπωθεί τόσα πολλά άσχημα πράγματα για μένα κι επειδή αισθανόμουν πάντα μια αδικία… κανένας δεν ήξερε τι περνούσα. Πάντα άκουγα άσχημα σχόλια για εκείνη την περίοδο. Με βάραινε αυτό το πράγμα τόσα χρόνια, έλεγα “γιατί αφού εγώ δεν έκανα κακό σε κανέναν άνθρωπο, δεν ενόχλησα κανέναν, δε χώρισα κανέναν”. Τα έφερε η μοίρα έτσι. Ερωτεύτηκα αυτόν τον άνθρωπο, χωρίς να καταλάβω τι μπορεί να είχε μέσα του και πώς θα το έβγαζε όλο αυτό πάνω μου. Πάρα πολύ σκληρό για ένα κορίτσι 24 χρόνων να το περνάει αυτό και να μην ξέρει αν θα ξημερώσει η επόμενη μέρα. Πολλές φορές φοβόμουν και για το παιδί που είχα στην κοιλιά μου. Δεν ξέρω πως μου ήρθε σήμερα και τα μοιράστηκα όλα αυτά, ίσως και να το είχα ανάγκη να μου φύγει από μέσα μου», εξομολογήθηκε.

Οι γονείς μου το γνώριζαν, το υποψιαζόντουσαν. Δεν γινόταν να κάνουν κάτι, πίστεψέ με, υπήρχαν πάρα πολλές απειλές. Ήταν ένας δύσκολος άνθρωπος, σκληρός, ο οποίος δεν ήθελε να με αφήσει να φύγω ποτέ

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και στη στιγμή της δολοφονίας του Μπάμπη Λαζαρίδη. Το ζευγάρι επέβαινε στο ίδιο όχημα όταν γαζώθηκε από σφαίρες. «Κατ’ αρχάς, έζησα με τη βοήθεια του Θεού. Τη στιγμή που έπεφταν οι σφαίρες, σαν κάποιος να με τράβηξε από το χέρι και να με έβαλε στο ξενοδοχείο. Ενώ το πόδι μου ήταν κομμάτια, περπάτησα μέχρι πάνω, μπήκα μέσα κι όταν μπήκα, κατέρρευσα. Μετά ήμουν σε σοκ. Δε σκεφτόμουν τίποτα άλλο από το πόσο σκληρά και βίαια έφυγε από τη ζωή αυτός ο άνθρωπος. Αυτό με είχε σοκάρει. Συνεχώς, σκεφτόμουν πώς μπορεί να ένιωσε. Αυτή η σκέψη με βασάνιζε χρόνια», αποκάλυψε.

«Έκανα τρεις μήνες τότε να μιλήσω στο παιδί μου. Τρεις μήνες ήμουν πάνω σε ένα κρεβάτι κι έκλαιγα πάνω από τα ρούχα του. Ο Μπάμπης ήταν τότε 4 ετών. Ένα βράδυ, ήρθε το παιδάκι μου και μου είπε "μαμά, σε παρακαλώ σταμάτα να κλαις" και τότε, είπα τέλος, πρέπει να κοιτάξω το παιδί μου», αποκάλυψε.

«Ήταν πολύ βίαιος ο τρόπος για να βγει μια ψυχή. Τον έχω συγχωρήσει, ναι κι έχει τύχει να τον δω και στον ύπνο μου πολλές φορές», είπε και πρόσθεσε πως «ήταν ένας άνθρωπος που έκανε και πάρα πολλά καλά. Βοηθούσε πάρα πολύ κόσμο. Εγώ πιστεύω ότι ο Θεός τον συγχώρεσε και είναι καλά και γαλήνιος τώρα».