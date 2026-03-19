Πρόωρες εκλογές: Σενάρια, δημοσκοπήσεις και ο ρόλος του πολέμου

19.03.26 , 15:48 Δάκρυσε & Αναβλύζει Η Εικόνα Του Αγίου Εφραίμ Στο Νοσοκομείο Καλύμνου
19.03.26 , 15:40 Χέγκσεθ: «Οι αχάριστοι Ευρωπαίοι θα έπρεπε να ευχαριστούν τον Τραμπ»
19.03.26 , 15:36 Ταμίλα Κουλίεβα: Τα τρυφερά λόγια για την τηλεοπτική της κόρη, Δανάη Παππά
19.03.26 , 15:35 Ποδηλάτης Βοήθησε Κατσικούλα Να Γεννήσει Στην Αθηνών - Σουνίου
19.03.26 , 15:34 Μεσσαροπούλου: «Ο Ant1 θέλει να ξεκινάνε όλες οι εκπομπές στις 10:00»
19.03.26 , 15:20 Αθώος ο γνωστός τράπερ που συνελήφθη μετά από καταδίωξη στα Πατήσια
19.03.26 , 15:07 Εντοπίστηκε πρώτη φορά κεταμίνη στα λύματα της Αττικής
19.03.26 , 15:00 Δανάη Παππά: To power suit της μας άρεσε πολύ- Η glam rock εμφάνισή της
19.03.26 , 14:58 MasterChef: Αποκαλύψεις στην Τυφλή Γευσιγνωσία - «Είχα και μία πρώην...»
19.03.26 , 14:48 Αγωνία στο MasterChef: Ποιοι σώζονται και ποιος αποχωρεί απόψε;
19.03.26 , 14:20 MasterChef: Ο Γιώργος συνδύασε σοκολάτα με κοτόπουλο & εντυπωσίασε!
19.03.26 , 14:14 Στο Cash or Trash ένα αγαπημένο παιχνίδι με ποδοσφαιρική αναφορά
19.03.26 , 13:35 Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Με την πιο hot puffy bag της σεζόν- Πόσο κοστίζει;
19.03.26 , 13:30 H συγκινητική αφιέρωση του ΠΑΟΚ για τον Κλεομένη
19.03.26 , 12:58 Αυστρία: 32χρονη influencer βρέθηκε θαμμένη μέσα σε βαλίτσα
Μαμαλάκης: «Με χτύπαγε σαν χταπόδι τρία χρόνια. Είχα γίνει ανορεκτικός»
Αποστόλης Τότσικας: «Σίγουρα ευθύνεται η σύζυγός μου που δεν έχω ρυτίδες»
Βασίλης Μηλιώνης: Η ηλικία, οι σπουδές και η «δίψα» για την υποκριτική
Δανάη Παππά: To power suit της μας άρεσε πολύ- Η glam rock εμφάνισή της
Λασκαράκη για χωρισμό με Τσιμιτσέλη: «Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά»
Αντώνης Κανάκης: «Πραγματικά πλέον ελπίζω να είμαι ζωντανός γι’ αυτό»
Γαλάτεια Βασιλειάδη για Γιώργο Παπαδόπουλο:«Φτάσαμε να πούμε “τελειώνουμε”»
Μαρίνα Ασλάνογλου: «Μετά τον χωρισμό, είμαι στα καλύτερά μου!»
Καιρός: Ξεκινά η σιβηρική εισβολή, φέρνοντας κρύο και χιόνια
Ο Αντώνης Κανάκης για την κόρη του: «Ό,τι ωραιότερο έχω φορέσει ποτέ»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η συζήτηση για πρόωρες εκλογές στην Ελλάδα εντείνεται, επηρεαζόμενη από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
  • Η βελτίωση των ποσοστών της κυβέρνησης στις δημοσκοπήσεις δημιουργεί ένα «παράθυρο ευκαιρίας».
  • Η εικόνα της κυβέρνησης μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τη θεματολογία της δημόσιας συζήτησης.
  • Η πιθανότητα πρόωρων εκλογών χαρακτηρίζεται ως μη ρεαλιστική λόγω πολιτικού και οικονομικού ρίσκου.
  • Αναμένονται νέες πολιτικές σχηματισμοί, ενώ ο ανασχηματισμός φαίνεται πιθανότερος από εκλογές.

Τα σενάρια για πρόωρες εκλογές στην Ελλάδα και η επίδραση των διεθνών εξελίξεων στην ελληνική πολιτική σκηνή βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης στην εκπομπή «Οι Συμφοιτητές» που προβάλλεται κάθε Τετάρτη στο YouTube, με τη Μάρα Ζαχαρέα και τον Γιώργο Κουβαρά.

Οι δυο δημοσιογράφοι φιλοξένησαν τον αρχισυντάκτη πολιτικού ρεπορτάζ του Star, Πέτρο Μποτσαράκο.

Η αφορμή για τη συζήτηση δεν ήταν άλλη από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και το κατά πόσο μπορεί να επηρεάσει τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Όπως επισημάνθηκε, για πρώτη φορά από το 2019 και μετά, το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών δεν φαίνεται απλώς θεωρητικό, αλλά συζητείται πιο ουσιαστικά στο πολιτικό παρασκήνιο.

Σύμφωνα με τον Πέτρο Μποτσαράκο, η βελτίωση των ποσοστών της κυβέρνησης στις δημοσκοπήσεις, έστω και οριακή, δημιουργεί ένα ενδεχόμενο «παράθυρο ευκαιρίας». 

Πρόωρες εκλογές: Σενάρια, δημοσκοπήσεις και ο ρόλος του πολέμου

Η λεγόμενη «εθνική» ή «πατριωτική ατζέντα», που ενισχύεται σε περιόδους διεθνών κρίσεων, φαίνεται να λειτουργεί υπέρ της κυβέρνησης, περιορίζοντας προσωρινά τη φθορά από ζητήματα της εσωτερικής επικαιρότητας, τόνισε ο αρχισυντάκτης του πολιτικού ρεπορτάζ του Star.

Ωστόσο, τονίστηκε ότι τα δεδομένα των δημοσκοπήσεων είναι συχνά συγκυριακά και επηρεάζονται από τη θεματολογία. Αν η δημόσια συζήτηση περιστρέφεται γύρω από τον πόλεμο και τις διεθνείς εξελίξεις, η εικόνα της κυβέρνησης μπορεί να ενισχύεται. Αντίθετα, όταν επανέρχονται ζητήματα όπως τα Τέμπη, οι υποκλοπές ή οικονομικά σκάνδαλα, η εικόνα αυτή μπορεί να μεταβάλλεται.

Στη συζήτηση αναφέρθηκαν διαφορετικά σενάρια, από εκλογές ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι έως φθινοπωρινό ή και την επόμενη Άνοιξη.

Ωστόσο, το σενάριο των πρόωρων εκλογών χαρακτηρίστηκε μάλλον μη ρεαλιστικό, καθώς εμπεριέχει σημαντικό πολιτικό και οικονομικό ρίσκο.

«Σαν συζήτηση έχει υπάρξει και η προοπτική για το καλοκαίρι, αν τελείωνε πιο γρήγορα ο πόλεμος και υπήρχε το παράθυρο να γίνει αυτό. Η συζήτηση για τον Σεπτέμβριο αποδυναμώνει την κουβέντα, γιατί σου λέει μέχρι τον Σεπτέμβριο δεν ξέρουμε τι εικόνα θα υπάρχει, γιατί να μην πάμε και μέχρι την άνοιξη; Σε αυτό το ερώτημα υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι μπορεί την άνοιξη να μην έχουμε τα χρήματα που θα έχουμε τον Σεπτέμβριο να μοιράσουμε, γιατί αν υπάρχει οικονομική κρίση τώρα και χρειαστεί να ανοίξει το πουγκί η κυβέρνηση...» είπε ο Πέτρος Μποτσαράκος.

Όπως επισημάνθηκε, σε μια περίοδο έντονης διεθνούς αστάθειας, με αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και πιθανές επιπτώσεις στον τουρισμό, το πολιτικό περιβάλλον μπορεί να αλλάξει δραματικά μέσα σε λίγες εβδομάδες. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η προσφυγή στις κάλπες θα μπορούσε να αποδειχθεί «δώρο άδωρο».

Ένα από τα βασικά συμπεράσματα της συζήτησης ήταν ότι, παρά τη φθορά της κυβέρνησης, δεν έχει διαμορφωθεί ακόμη μια ισχυρή εναλλακτική πρόταση εξουσίας. 

Δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι μεγάλο ποσοστό των πολιτών επιθυμεί πολιτική αλλαγή, χωρίς όμως να εντοπίζει ξεκάθαρα τον φορέα που θα μπορούσε να την εκφράσει.

Παράλληλα, αναμένεται η δημιουργία νέων πολιτικών σχημάτων, γεγονός που ενδέχεται να αλλάξει τις ισορροπίες στο πολιτικό σκηνικό το επόμενο διάστημα.

Αυτό που σημείωσε ο Πέτρος Μποτσαράκος είναι ότι το σενάριο του ανασχηματισμού είναι το επικρατέστερο:

«Εγώ λέω αν δεν γίνει restart, δηλαδή να πάμε σε εκλογές, θα γίνει σίγουρα ένα update. Δηλαδή κάπως θα φρεσκαριστεί η εικόνα της κυβέρνησης, να διορθωθούν κάποια πράγματα, γιατί έτσι κι αλλιώς... Γιατί αναγκαστικά θα έχεις μπει σε μια προεκλογική περίοδο που θα διαρκέσει ας πούμε ενδεχομένως και ένα χρόνο. Άρα θα πρέπει να αναδιατάξεις τις δυνάμεις σου, να διορθώσεις κάποια λάθη, κάποιες αδυναμίες όσο γίνεται και να βελτιώσεις και την εικόνα σου. Οπότε, αν δεν πάμε σε μια λογική εκλογών... Εγώ νομίζω ότι θα πάμε σε έναν ανασχηματισμό».

