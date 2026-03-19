Πρόωρες εκλογές: Σενάρια, δημοσκοπήσεις και ο ρόλος του πολέμου

Τα σενάρια για πρόωρες εκλογές στην Ελλάδα και η επίδραση των διεθνών εξελίξεων στην ελληνική πολιτική σκηνή βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης στην εκπομπή «Οι Συμφοιτητές» που προβάλλεται κάθε Τετάρτη στο YouTube, με τη Μάρα Ζαχαρέα και τον Γιώργο Κουβαρά.

Οι δυο δημοσιογράφοι φιλοξένησαν τον αρχισυντάκτη πολιτικού ρεπορτάζ του Star, Πέτρο Μποτσαράκο.

Η αφορμή για τη συζήτηση δεν ήταν άλλη από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και το κατά πόσο μπορεί να επηρεάσει τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Όπως επισημάνθηκε, για πρώτη φορά από το 2019 και μετά, το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών δεν φαίνεται απλώς θεωρητικό, αλλά συζητείται πιο ουσιαστικά στο πολιτικό παρασκήνιο.

Σύμφωνα με τον Πέτρο Μποτσαράκο, η βελτίωση των ποσοστών της κυβέρνησης στις δημοσκοπήσεις, έστω και οριακή, δημιουργεί ένα ενδεχόμενο «παράθυρο ευκαιρίας».

Η λεγόμενη «εθνική» ή «πατριωτική ατζέντα», που ενισχύεται σε περιόδους διεθνών κρίσεων, φαίνεται να λειτουργεί υπέρ της κυβέρνησης, περιορίζοντας προσωρινά τη φθορά από ζητήματα της εσωτερικής επικαιρότητας, τόνισε ο αρχισυντάκτης του πολιτικού ρεπορτάζ του Star.

Ωστόσο, τονίστηκε ότι τα δεδομένα των δημοσκοπήσεων είναι συχνά συγκυριακά και επηρεάζονται από τη θεματολογία. Αν η δημόσια συζήτηση περιστρέφεται γύρω από τον πόλεμο και τις διεθνείς εξελίξεις, η εικόνα της κυβέρνησης μπορεί να ενισχύεται. Αντίθετα, όταν επανέρχονται ζητήματα όπως τα Τέμπη, οι υποκλοπές ή οικονομικά σκάνδαλα, η εικόνα αυτή μπορεί να μεταβάλλεται.

Στη συζήτηση αναφέρθηκαν διαφορετικά σενάρια, από εκλογές ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι έως φθινοπωρινό ή και την επόμενη Άνοιξη.

Ωστόσο, το σενάριο των πρόωρων εκλογών χαρακτηρίστηκε μάλλον μη ρεαλιστικό, καθώς εμπεριέχει σημαντικό πολιτικό και οικονομικό ρίσκο.

«Σαν συζήτηση έχει υπάρξει και η προοπτική για το καλοκαίρι, αν τελείωνε πιο γρήγορα ο πόλεμος και υπήρχε το παράθυρο να γίνει αυτό. Η συζήτηση για τον Σεπτέμβριο αποδυναμώνει την κουβέντα, γιατί σου λέει μέχρι τον Σεπτέμβριο δεν ξέρουμε τι εικόνα θα υπάρχει, γιατί να μην πάμε και μέχρι την άνοιξη; Σε αυτό το ερώτημα υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι μπορεί την άνοιξη να μην έχουμε τα χρήματα που θα έχουμε τον Σεπτέμβριο να μοιράσουμε, γιατί αν υπάρχει οικονομική κρίση τώρα και χρειαστεί να ανοίξει το πουγκί η κυβέρνηση...» είπε ο Πέτρος Μποτσαράκος.

Όπως επισημάνθηκε, σε μια περίοδο έντονης διεθνούς αστάθειας, με αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και πιθανές επιπτώσεις στον τουρισμό, το πολιτικό περιβάλλον μπορεί να αλλάξει δραματικά μέσα σε λίγες εβδομάδες. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η προσφυγή στις κάλπες θα μπορούσε να αποδειχθεί «δώρο άδωρο».

Ένα από τα βασικά συμπεράσματα της συζήτησης ήταν ότι, παρά τη φθορά της κυβέρνησης, δεν έχει διαμορφωθεί ακόμη μια ισχυρή εναλλακτική πρόταση εξουσίας.

Δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι μεγάλο ποσοστό των πολιτών επιθυμεί πολιτική αλλαγή, χωρίς όμως να εντοπίζει ξεκάθαρα τον φορέα που θα μπορούσε να την εκφράσει.

Παράλληλα, αναμένεται η δημιουργία νέων πολιτικών σχημάτων, γεγονός που ενδέχεται να αλλάξει τις ισορροπίες στο πολιτικό σκηνικό το επόμενο διάστημα.

Αυτό που σημείωσε ο Πέτρος Μποτσαράκος είναι ότι το σενάριο του ανασχηματισμού είναι το επικρατέστερο:

«Εγώ λέω αν δεν γίνει restart, δηλαδή να πάμε σε εκλογές, θα γίνει σίγουρα ένα update. Δηλαδή κάπως θα φρεσκαριστεί η εικόνα της κυβέρνησης, να διορθωθούν κάποια πράγματα, γιατί έτσι κι αλλιώς... Γιατί αναγκαστικά θα έχεις μπει σε μια προεκλογική περίοδο που θα διαρκέσει ας πούμε ενδεχομένως και ένα χρόνο. Άρα θα πρέπει να αναδιατάξεις τις δυνάμεις σου, να διορθώσεις κάποια λάθη, κάποιες αδυναμίες όσο γίνεται και να βελτιώσεις και την εικόνα σου. Οπότε, αν δεν πάμε σε μια λογική εκλογών... Εγώ νομίζω ότι θα πάμε σε έναν ανασχηματισμό».