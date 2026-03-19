Στο Cash or Trash ένα αγαπημένο παιχνίδι με ποδοσφαιρική αναφορά

by STAR AI
  • Σήμερα, 19 Μαρτίου, στις 17:20, η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται τρεις νέους πωλητές στο Cash or Trash.
  • Η Αναστασία, πρώην αθλήτρια τριάθλου, προσπαθεί να πουλήσει ένα ποδοσφαιρικό αντικείμενο με προσωπικό στοίχημα.
  • Η Ελπινίκη φέρνει ένα χιουμοριστικό αντικείμενο και είναι σκληρή στις διαπραγματεύσεις.
  • Η Έλενα παρουσιάζει ένα αντικείμενο από την αποθήκη του εξοχικού της, ελπίζοντας σε καλή συμφωνία.
  • Η νέα σεζόν περιλαμβάνει διάσημους πωλητές και νέους αγοραστές, με εκπλήξεις και σπάνια αντικείμενα.

Σήμερα, Πέμπτη 19 Μαρτίου στις 17:20, στο Cash or Trash, η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Η Αναστασία κατάφερε στο παρελθόν να «σπάσει» αρκετά και σημαντικά ρεκόρ σε πολύ απαιτητικούς διαγωνισμούς, όπως το Τρίαθλον και το Iron Man. Έρχεται στο Cash Or Trash με στόχο να κερδίσει ένα προσωπικό της στοίχημα: να πουλήσει ένα από τα πιο ιδιαίτερα παιχνίδια με ποδοσφαιρική αναφορά. Στο δωμάτιο των αγοραστών, η αντοχή και η επιμονή της πωλήτριας αναδεικνύονται κατά διάρκεια της δημοπρασίας. Θα καταφέρει και αυτή τη φορά να κατακτήσει το στόχο της και να κλείσει μια δυνατή συμφωνία;

Η Ελπινίκη έρχεται στο Cash or Trash με διάθεση να απολαύσει αυτή την ξεχωριστή εμπειρία, παρουσιάζοντας ένα αντικείμενο συνηθισμένο στο χώρο της εκτίμησης και της δημοπρασίας. Αν και παρόμοια αντικείμενα έχουν παρουσιαστεί ξανά στην εκπομπή, αυτό το αντικείμενο ξεχωρίζει χάρη στα χιουμοριστικά χαρακτηριστικά επιγραφής του. Στο δωμάτιο των αγοραστών, η Ελπινίκη αποδεικνύεται ιδιαίτερα σκληρή στις διαπραγματεύσεις και ίσως είναι από τις λίγες πωλήτριες με μηδενική ελαστικότητα, ένα χαρακτηριστικό που θα επηρεάσει καθοριστικά την τελική της απόφαση.

Η Έλενα είναι ενθουσιασμένη που βρίσκεται, επιτέλους, στο πλατό της αγαπημένης της εκπομπής, του Cash or Trash. Σε νεαρή ηλικία επέλεξε να κάνει αποκέντρωση και μετακόμισε στο εξοχικό της οικογένειάς της στο Βραχάτι Κορινθίας. Το αντικείμενο, σήμα κατατεθέν του «αγγελιοφόρου» συστήματος στην Ελλάδα, βρέθηκε σε ένα ξεκαθάρισμα της αποθήκης του συγκεκριμένου σπιτιού. Για μια ακόμα φορά, οι τηλεθεατές της εκπομπής λαμβάνουν πολύτιμες πληροφορίες από τον Θάνο Λούδο. Θα καταφέρει, άραγε, η πωλήτρια να τις αξιοποιήσει σωστά και να κλείσει μια δυνατή συμφωνία στο δωμάτιο των αγοραστών;

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες κι άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια. Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες... κονταροχτυπιούνται για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους! 

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις. Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!  

Αυτή τη σεζόν στο Cash or Trash… γίνεται παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης κι η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς.

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων κι αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης κι Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής κι Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη κι ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης.

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! 

Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι! 

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα κι εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

