Μια ιδιαίτερη έκπληξη περίμενε στο Μεσολόγγι τη Μιμή Ντενίση, όπου βρίσκεται εκεί με αφορμή την παράσταση Έξοδος - Ο Δρόμος προς την Αθανασία για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου.

Φίλοι και συνεργάτες της ετοίμασαν μια μικρή γιορτή με αφορμή τα γενέθλιά της. Στο πλευρό της ήταν κι η κόρη της, Μαριτίνα, ενώ στην παρέα ήταν και γνωστά πρόσωπα από το φιλικό και επαγγελματικό της περιβάλλον.

Η ηθοποιός και σκηνοθέτις υποδέχθηκε αγαπημένα της πρόσωπα σε γνωστό μαγαζί της πόλης. Εκεί, στην αλλαγή της ημέρας, της πρόσφεραν μια εντυπωσιακή τούρτα για τα γενέθλιά της και της ευχήθηκαν. Σύμφωνα με τα posts στα social media, η ατμόσφαιρα ήταν γιορτινή, με την ίδια να περνά τη βραδιά μαζί με ανθρώπους που βρέθηκαν κοντά της για τη συγκεκριμένη στιγμή.

Ανάμεσα σε όσους ήταν παρόντες, εκτός από την κόρη της, ξεχώρσζε κι ο πρώην σύζυγός της, δημοσιογράφος Σωτήρης Πολύζος. Παρών ήταν επίσης ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, καλός φίλος και συνεργάτης της Μιμής Ντενίση.

Την ίδια βραδιά, το τραγούδι ανέλαβε η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, η οποία είχε προηγουμένως συμμετάσχει και στην παράσταση Έξοδος - Ο Δρόμος προς την Αθανασία. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό HELLO!, η Μιμή Ντενίση είχε μιλήσει για την κόρη της λέγοντας: «Η απόκτηση της Μαριτίνας ήταν σταθμός στη ζωή μου».

Έτσι ευχήθηκε στη Μιμή Ντενίση ο φίλος της, Γιώργος Ντάβλας

Η αγαπημένη Μιμή Ντενίση, έκλεισε τα 73 της χρόνια, γιορτάζοντας μία γεμάτη κι ευτυχισμένη ζωή.