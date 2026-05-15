Μία ημέρα μετά την πρόκριση της Κύπρου στον τελικό της Eurovision, η δασκάλα φωνητικής της Antigoni που βρίσκεται και στα φωνητικά της εμφάνισης, Μάχη Νιλ, μοιράστηκε τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις λεπτομέρειες της προετοιμασίας τους.

Μιλώντας στο Star.gr και την Αθανασία Βογιάρη, δήλωσε εξαιρετικά ικανοποιημένη και χαρούμενη, κυρίως επειδή βλέπει τη μαθήτριά της να απολαμβάνει τη διαδικασία και να δημιουργεί όμορφες αναμνήσεις, κάτι που θεωρεί το πιο σημαντικό σε τέτοιες μοναδικές εμπειρίες.

Συγκρίνοντας τη φετινή συμμετοχή με την περσινή της Κλαυδίας, με την οποία πήγε το 2005 πρώτη φορά στον διαγωνισμό, η Μάχη επισημαίνει ότι φέτος η πρόκληση είναι πολύ μεγαλύτερη. Το τραγούδι της Αντιγόνης, το Jalla, είναι ιδιαίτερα απαιτητικό καθώς περιλαμβάνει έντονη χορογραφία. «Είναι πολύ πιο απαιτητικό στο ότι έχει να διαχειριστεί και το σώμα της και τις αναπνοές της γιατί είναι ένα παιδί που σου λέει "όχι, δε θα κάνω οικονομία εκεί, θα την κάνω την κίνηση, θα το κάνω αυτό, θέλω να το κάνω". Οπότε έχουμε να κάνουμε και σώμα και φωνή φέτος», τόνισε.

Η καθημερινή ρουτίνα προετοιμασίας της Αντιγόνης περιλαμβάνει μια σειρά από εξειδικευμένες πρακτικές. «Έχουμε daily routine. Ξεκινάμε το πρωί με λίγο μασάζ σε όλο μας το σώμα για να ξεκλειδώσουν οι μυϊκές ομάδες. Γιατί η φωνή είναι το σώμα, η φωνή είναι το σώμα. Κι όσο περνάνε τα χρόνια κι η επιστήμη μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα. Οπότε ξεκινάμε αυτό. Κάνουμε λίγο steaming με ζεστό ατμό, ενυδατώνεται με νεφελοποιητή. Κάνουμε το ζέσταμα της φωνούλας μας... πριν βγει στη σκηνή θα κάνουμε λίγα πράγματα για τη φωνή. Έτσι να ξυπνήσουμε και λίγο για το σώμα, αλλά πάντα θέλει γύρω στα πέντε λεπτά να βάλει τα ακουστικά της, να ακούσει λίγο το meditation, να το κάνει. Μαζευόμαστε, κάνουμε μια αγκαλιά, ανταλλάσσουμε ενέργειες και πάμε!», αποκάλυψε η καθηγήτρια φωνητικής.

Όσον αφορά την κριτική και τα αρνητικά σχόλια, η ομάδα επιλέγει συνειδητά να μην τα διαβάζει. Η Μάχη εξήγησε ότι λόγω της προηγούμενης εμπειρίας της με την έκθεση στη δημοσιότητα, γνωρίζει πως δεν υπάρχει κανένα νόημα σε αυτό. Αντίθετα, εστιάζουν αποκλειστικά στην τεράστια και θερμή ενέργεια που εισπράττουν από τον κόσμο τόσο κάτω όσο και πάνω στη σκηνή, όπου το τραγούδι έχει ήδη προκαλέσει μεγάλο ενθουσιασμό.

Σχετικά με τις προσδοκίες για το τελικό αποτέλεσμα, οι στόχοι είναι υψηλοί. Αν κι η μητέρα της Αντιγόνης δήλωσε δημόσια ότι περιμένει την πρωτιά, η δασκάλα της αναφέρει πως θα είναι εξαιρετικά χαρούμενη ακόμα και με μια θέση στην πρώτη τριάδα. «Η μαμά της Αντιγόνης βγήκε το πρωί, είπε πρωτιά. Εννοείται ότι θα πω το ίδιο, αλλά εγώ και στην τριάδα να είμαστε θα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη».

Το κλίμα έκλεισε με αισιοδοξία και μια κοινή ευχή για την καλύτερη δυνατή επιτυχία της Κύπρου και της Ελλάδας, με ένα κάλεσμα προς τον κόσμο να στηρίξει και τις δύο συμμετοχές!

Αποστολή στη Βιέννη: Αθανασία Βογιάρη, Αντωνία Παπαδοπούλου