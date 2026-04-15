Μιμή Ντενίση: «Η κόρη μου είναι ο πιο μεγάλος σταθμός στη ζωή μου»

Όσα αποκάλυψε για την κόρη της, Μαριτίνα

15.04.26 , 22:55 MasterChef: Η «μύτη λαγωνικού» του Γιώργου! Tα έβρισκε όλα με τη... μύτη!
15.04.26 , 22:42 Εκρήξεις Και Βανδαλισμοί Σε Σχολεία Στο Ίλιον Και Τη Γλυφάδα
15.04.26 , 22:39 Τουρκία: Aίτηση αποφυλάκισης από τους Έλληνες προσκυνητές
15.04.26 , 22:35 MasterChef: Ποιος πήρε τους 500 πόντους από τη δοκιμασία πυραμίδας;
15.04.26 , 22:32 «Φωτιά» τα καύσιμα - Μεγάλες αυξήσεις σε βασικά είδη διατροφής
15.04.26 , 22:23 Έλντα Πανοπούλου: Πώς είναι σήμερα η «Χαρούλα Πεπονάκη» από το Ρετιρέ
15.04.26 , 22:00 Bάρκιζα: Βίντεο από την κατολίσθηση που πλάκωσε πατέρα και τον γιο του
15.04.26 , 21:55 Μιμή Ντενίση: «Η κόρη μου είναι ο πιο μεγάλος σταθμός στη ζωή μου»
15.04.26 , 21:45 Νέες καταγγελίες για δεύτερο διορισμό Λαζαρίδη το 2013 σε θέση ΠΕ
15.04.26 , 21:30 MasterChef: Οι τρεις δοκιμασίες που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι παίκτες!
15.04.26 , 21:21 Cash or Trash: Το ποδήλατο του Στάθη προκαλεί τη νοσταλγία της Ρογδάκη!
15.04.26 , 21:09 ΗΠΑ: Πιθανή αλλά όχι σίγουρη μια συμφωνία με Ιράν τις επόμενες μέρες
15.04.26 , 20:53 Πυρηνικό οπλοστάσιο Ιράν: Η Τεχεράνη ανακτά θαμμένους πυραύλους!
15.04.26 , 20:33 Γιάννης Τσορτέκης - Έλενα Μαυρίδου: Μαζί στη ζωή μαζί και στη σκηνή
15.04.26 , 20:17 Αργοστόλι: «Πριν τη Μυρτώ το έκανε και σε μένα. Μου έριξε το χάπι βιασμού»
Τσιμτσιλή: Στο πλευρό της Τίνας Μεσσαροπούλου στο νοσοκομείο
Ανδρέας Γεωργίου - Σιμώνη Χριστοδούλου: Πασχαλινές στιγμές με την κόρη τους
Θέμης Σοφός: Το δημόσιο μήνυμα στον Γιώργο Μυλωνάκη και οι ευχές
Φαίη Σκορδά: Τι είπε για τα παιδιά της on air
Αργοστόλι: «Πριν τη Μυρτώ το έκανε και σε μένα. Μου έριξε το χάπι βιασμού»
Ετεοκλής Παύλου: «Γιατί η Κατερίνα κάνει τα ασήμαντα σημαντικά;»
Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα φωτογραφία με την κορούλα της και το μήνυμά της
Ζωζώ Σαπουντζάκη: Γιατί δε γνωρίζει ότι «έφυγε» ο σύντροφός της;
Γενέθλια για την Τίνα Μεσσαροπούλου: Το τρυφερό post του συζύγου της
Μελέτη: Τι βρήκε στην τσέπη της επιστρέφοντας στο Ευρωκοινοβούλιο;
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Δείτε πρόσφατες δηλώσεις της Μιμής Ντενίση στο Happy Day
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μιμή Ντενίση δήλωσε ότι η κόρη της, Μαριτίνα, είναι ο πιο μεγάλος σταθμός στη ζωή της.
  • Αναφέρθηκε σε σημαντικές σχέσεις της με τον Γιάννη Φέρτη και τον Αντώνη Τρίτση, καθώς και στον θάνατο των γονιών της.
  • Η απόκτηση της Μαριτίνας το 2000 είναι η πιο καθοριστική στιγμή της ζωής της.
  • Η Μαριτίνα έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων στον τομέα της Μόδας και ενδιαφέρεται για τον τουρισμό.
  • Η σχέση τους είναι πολύ δεμένη, με τη Μαριτίνα να στηρίζει ενεργά τη μητέρα της σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.

Η Μιμή Ντενίση, σε νέα της συνέντευξη στο περιοδικό HELLO!, μίλησε για τους άντρες-σταθμό στη ζωή της, Γιάννη Φέρτη και Αντώνη Τρίτση, αλλά και για την κόρη της, Μαριτίνα, την οποία λατρεύει. 

Μιμή Ντενίση: Δε με νοιάζει η υστεροφημία. Μόνο για την κόρη μου με νοιάζει

«Σταθμοί στη ζωή μου υπήρξαν και οι πολύ μεγάλες μου σχέσεις, με τον Γιάννη Φέρτη και τον Αντώνη Τρίτση και δυστυχώς ο θάνατος των γονιών μου. Όταν χάσεις τους γονείς σου αισθάνεσαι ότι μεγάλωσες. Όσο τους έχεις, είσαι ακόμα το παιδί κάποιου. Μετά είσαι εσύ, σκέτα», ανέφερε. 

«Η απόκτηση της Μαριτίνας ήταν σταθμός στη ζωή μου», πρόσθεσε σε άλλο σημείο η καταξιωμένη ηθοποιός και δημιουργός.  

Μαριτίνα Ντενίση: Οι ευχές της Μιμής Ντενίση για τα γενέθλια της κόρης της

«Δε νομίζω ότι υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από το να έρθει στη ζωή σου ένα παιδί. Το θεωρώ πιο σπουδαίο και από τις επιτυχίες και από το θέατρο, απ’ όλα. Το να έχεις την ευθύνη και να διαμορφώνεις τη ζωή ενός καινούριου ανθρώπου είναι για μένα ό,τι σημαντικότερο. Θα έλεγα ότι η κόρη μου είναι ο πιο μεγάλος μου σταθμός», εξομολογήθηκε η Μιμή Ντενίση.

Θυμίζουμε ότι η Μιμή Ντενίση το 1981 παντρεύτηκε με τον Γιάννη Φέρτη, ενώ με τον Αντώνη Τρίτση είχαν αρραβωνιαστεί, ωστόσο ο γάμος τους δεν πραγματοποιήθηκε λόγω του αιφνίδιου θανάτου του.

Μιμή Ντενίση: Στιλάτη για ψώνια στο κέντρο της Αθήνας

Υιοθέτησε τη Μαριτίνα το 2000 όταν εκείνη ήταν βρέφος, μια κίνηση που η ηθοποιός έχει περιγράψει συχνά σε συνεντεύξεις της ως την πιο καθοριστική και ευτυχισμένη στιγμή της ζωής της.

Οι δυο τους έχουν μια εξαιρετικά δεμένη σχέση. Η Μαριτίνα συνοδεύει συχνά τη μητέρα της σε πρεμιέρες και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, στηρίζοντάς την ενεργά στο έργο της.

Μιμή Ντενίση: «Με ερωτεύτηκαν πολλοί πλούσιοι, δε βρήκα κάποιον ενδιαφέρων»

Έχει σπουδάσει Business of Fashion (Διοίκηση Επιχειρήσεων στον τομέα της Μόδας) στην Κύπρο, συνδυάζοντας την αγάπη της για το στυλ με τις επιχειρηματικές γνώσεις. Πέρα από τη μόδα, έχει δείξει ενδιαφέρον για τον τομέα του τουρισμού και των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

