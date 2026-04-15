Μιμή Ντενίση: «Η κόρη μου είναι ο πιο μεγάλος σταθμός στη ζωή μου»

Η Μιμή Ντενίση, σε νέα της συνέντευξη στο περιοδικό HELLO!, μίλησε για τους άντρες-σταθμό στη ζωή της, Γιάννη Φέρτη και Αντώνη Τρίτση, αλλά και για την κόρη της, Μαριτίνα, την οποία λατρεύει.

«Σταθμοί στη ζωή μου υπήρξαν και οι πολύ μεγάλες μου σχέσεις, με τον Γιάννη Φέρτη και τον Αντώνη Τρίτση και δυστυχώς ο θάνατος των γονιών μου. Όταν χάσεις τους γονείς σου αισθάνεσαι ότι μεγάλωσες. Όσο τους έχεις, είσαι ακόμα το παιδί κάποιου. Μετά είσαι εσύ, σκέτα», ανέφερε.

«Η απόκτηση της Μαριτίνας ήταν σταθμός στη ζωή μου», πρόσθεσε σε άλλο σημείο η καταξιωμένη ηθοποιός και δημιουργός.

«Δε νομίζω ότι υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από το να έρθει στη ζωή σου ένα παιδί. Το θεωρώ πιο σπουδαίο και από τις επιτυχίες και από το θέατρο, απ’ όλα. Το να έχεις την ευθύνη και να διαμορφώνεις τη ζωή ενός καινούριου ανθρώπου είναι για μένα ό,τι σημαντικότερο. Θα έλεγα ότι η κόρη μου είναι ο πιο μεγάλος μου σταθμός», εξομολογήθηκε η Μιμή Ντενίση.

Θυμίζουμε ότι η Μιμή Ντενίση το 1981 παντρεύτηκε με τον Γιάννη Φέρτη, ενώ με τον Αντώνη Τρίτση είχαν αρραβωνιαστεί, ωστόσο ο γάμος τους δεν πραγματοποιήθηκε λόγω του αιφνίδιου θανάτου του.

Υιοθέτησε τη Μαριτίνα το 2000 όταν εκείνη ήταν βρέφος, μια κίνηση που η ηθοποιός έχει περιγράψει συχνά σε συνεντεύξεις της ως την πιο καθοριστική και ευτυχισμένη στιγμή της ζωής της.

Οι δυο τους έχουν μια εξαιρετικά δεμένη σχέση. Η Μαριτίνα συνοδεύει συχνά τη μητέρα της σε πρεμιέρες και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, στηρίζοντάς την ενεργά στο έργο της.

Έχει σπουδάσει Business of Fashion (Διοίκηση Επιχειρήσεων στον τομέα της Μόδας) στην Κύπρο, συνδυάζοντας την αγάπη της για το στυλ με τις επιχειρηματικές γνώσεις. Πέρα από τη μόδα, έχει δείξει ενδιαφέρον για τον τομέα του τουρισμού και των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.