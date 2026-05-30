Βίντεο ντοκουμέντο: Βάζουν φωτιές δίπλα στις γραμμές του σιδηρόδρομου

«Γολγοθάς» τα δρομολόγια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.05.26 , 23:49 Βίντεο ντοκουμέντο: Βάζουν φωτιές δίπλα στις γραμμές του σιδηρόδρομου
30.05.26 , 23:16 Ψηφιακές κλήσεις: Ποιες παραβάσεις καταγράφονται
30.05.26 , 22:52 Ελευσίνα: Σύλληψη 22χρονου για διακίνηση κάνναβης
30.05.26 , 22:05 Η Παρί Σεν Ζερμέν ξανά πρωταθλήτρια Ευρώπης, δεύτερο συνεχόμενο τρόπαιο!
30.05.26 , 21:25 Συγκλονιστική υπόθεση στον Βόλο: Μητέρα εγκατέλειψε βρέφος στο νοσοκομείο
30.05.26 , 20:33 Κρήτη: Τι υποστήριξε η 25χρονη μητέρα της 3χρονης που νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ
30.05.26 , 20:10 «Επιχείρηση Θερισμός»: Πώς «ξηλώνεται» η μαφία των αγροτικών επιδοτήσεων
30.05.26 , 18:40 «Τριγμοί» στο πολιτικό σκηνικό - Σε τροχιά διάλυσης η ΚΟ της Νέας Αριστεράς
30.05.26 , 18:22 MINI Aceman SE: Στην χώρα των καγκουρώ
30.05.26 , 17:44 Κακοποίηση 3χρονης Χανιά: Προφυλακιστέα η 25χρονη μητέρα κι ο σύντροφός της
30.05.26 , 16:35 Ανακοίνωση Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου
30.05.26 , 16:33 Panathenea 2026: Τριήμερο τεχνολογίας και καινοτομίας στο Ζάππειο
30.05.26 , 16:18 Χρηστίδου για γάμο Δανάης Μπάρκα: «Δεν είμαστε φίλες, γιατί να με καλέσει;»
30.05.26 , 16:08 Θεσσαλονίκη: Πανικός Από Δυνατό Ανεμοστρόβιλο Σε Πίστα Καρτ
30.05.26 , 16:00 Τα looks που ορίζουν το καλοκαιρινό επίσημο dress code
«Άγιος Έρωτας» στην Καστοριά: Άφησε το Άγιο Όρος, όταν γνώρισε τη Μαρίνα
Συντάξεις Ιουλίου 2026: Πότε πληρώνονται - Αυτές είναι οι ημερομηνίες
Σαββατοκύριακο Παρέα: Εκτός εκπομπής ο Πέτρος Κωστόπουλος - Πού βρίσκεται;
Μάρκος Σεφερλής - Έλενα Τσαβαλιά: Ο γιος τους Χάρης έγινε 22 - Οι ευχές!
Γωγώ Μαστροκώστα: To τραγούδι που έγραψε για τον Τραϊανό και τον γάμο τους
«Ο Τραϊανός Δέλλας είναι σε τραγική κατάσταση. Δεν ξέρω αν θα το ξεπεράσει»
Κηδεία Μαστροκώστα: Η άγνωστη ιστορία στο εκκλησάκι πριν την ταφή
Λένα Μποζάκη: Από το τμήμα Φυσικής... στο νηπιαγωγείο του «Μπαμπά σ' αγαπώ»
Σοφία Μουτίδου για Real View: «Δεν πέρασα καλά ανακουφίζομαι που τελειώνει»
«Θα ζεις πάντα μέσα μου»: Συγκινεί ο Μαυρίδης απ' το μνήμα της αδερφής του
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (30/5/2026)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google

«Γολγοθάς» είναι η μετακίνηση με τον σιδηρόδρομο για τους επιβάτες, καθώς πολύ συχνά ομάδες Ρομά βάζουν φωτιά κοντά στις γραμμές, με αποτέλεσμα να διακόπτονται και να καθυστερούν τα δρομολόγια. Μέσα στον Μάιο τα περιστατικά ήταν συνεχή σε Θήβα και Ασπρόπυργο. Το υπουργείο Μεταφορών σκοπεύει να κατασκευάσει φράχτη για να προστατεύονται οι γραμμές, αλλά το έργο έχει μπλοκάρει πάλι, στο Ελεγκτικό Συνέδριο αυτή τη φορά.

Πύργος: Ακλάδευτα καλάμια «μαστιγώνουν» τα βαγόνια

Στον καταυλισμό της Θήβας άνδρας έχει βάλει φωτιά για να κάψει σκουπίδια, μια ανάσα από τις γραμμές, όπως φαίνεται σε αποκλειστικό βίντεο που εξασφάλισε το Star.

Γολγοθάς είναι η μετακίνηση με το σιδηρόδρομο για τους επιβάτες, καθώς πολύ συχνά ομάδες Ρομά βάζουν φωτιά κοντά στις γραμμές,

Λίγες μέρες νωρίτερα, στον καταυλισμό του Ασπροπύργου, Ρομά είχαν βάλει δύο φωτιές για να κάψουν καλώδια δίπλα στις γραμμές και να αποσπάσουν τον χαλκό για να τον πουλήσουν.

Γολγοθάς είναι η μετακίνηση με το σιδηρόδρομο για τους επιβάτες, καθώς πολύ συχνά ομάδες Ρομά βάζουν φωτιά κοντά στις γραμμές

Στην περιοχή της Νέας Ζωής στον Ασπρόπυργο, υπάρχουν παντού μπάζα, δεν υπάρχει κάποια περίφραξη, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που φωτιές που έχουν μπει στις άκρες των γραμμών έχουν σταματήσει τους συρμούς.

Μόνο μέσα στον Μάιο καταγράφηκαν τρία περιστατικά πυρκαγιάς στον καταυλισμό της Θήβας και άλλα δύο στον Ασπρόπυργο, δίπλα στη σιδηροδρομική υποδομή.

Κάθε τέτοιο περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξουν καθυστερήσεις δρομολογίων, ενώ σε μια περίπτωση χρειάστηκε να μπουν λεωφορεία για να μπορέσει ο κόσμος να φτάσει στον προορισμό του.

Για να λυθεί το πρόβλημα, το υπουργείο Μεταφορών έχει προγραμματίσει να κατασκευαστούν φράχτες, ώστε να προστατεύονται οι γραμμές που περνούν από τους καταυλισμούς του Ασπροπύργου, της Θήβας και του Ζευγολατιού στην Κορινθία. Ωστόσο, το Ελεγκτικό Συνέδριο «φρενάρει» τη διαδικασία λόγω ζητημάτων στους όρους του διαγωνισμού.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ
 |
ΤΡΕΝΑ
 |
ΘΗΒΑ
 |
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top