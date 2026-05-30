«Γολγοθάς» είναι η μετακίνηση με τον σιδηρόδρομο για τους επιβάτες, καθώς πολύ συχνά ομάδες Ρομά βάζουν φωτιά κοντά στις γραμμές, με αποτέλεσμα να διακόπτονται και να καθυστερούν τα δρομολόγια. Μέσα στον Μάιο τα περιστατικά ήταν συνεχή σε Θήβα και Ασπρόπυργο. Το υπουργείο Μεταφορών σκοπεύει να κατασκευάσει φράχτη για να προστατεύονται οι γραμμές, αλλά το έργο έχει μπλοκάρει πάλι, στο Ελεγκτικό Συνέδριο αυτή τη φορά.

Στον καταυλισμό της Θήβας άνδρας έχει βάλει φωτιά για να κάψει σκουπίδια, μια ανάσα από τις γραμμές, όπως φαίνεται σε αποκλειστικό βίντεο που εξασφάλισε το Star.

Λίγες μέρες νωρίτερα, στον καταυλισμό του Ασπροπύργου, Ρομά είχαν βάλει δύο φωτιές για να κάψουν καλώδια δίπλα στις γραμμές και να αποσπάσουν τον χαλκό για να τον πουλήσουν.

Στην περιοχή της Νέας Ζωής στον Ασπρόπυργο, υπάρχουν παντού μπάζα, δεν υπάρχει κάποια περίφραξη, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που φωτιές που έχουν μπει στις άκρες των γραμμών έχουν σταματήσει τους συρμούς.

Μόνο μέσα στον Μάιο καταγράφηκαν τρία περιστατικά πυρκαγιάς στον καταυλισμό της Θήβας και άλλα δύο στον Ασπρόπυργο, δίπλα στη σιδηροδρομική υποδομή.

Κάθε τέτοιο περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξουν καθυστερήσεις δρομολογίων, ενώ σε μια περίπτωση χρειάστηκε να μπουν λεωφορεία για να μπορέσει ο κόσμος να φτάσει στον προορισμό του.

Για να λυθεί το πρόβλημα, το υπουργείο Μεταφορών έχει προγραμματίσει να κατασκευαστούν φράχτες, ώστε να προστατεύονται οι γραμμές που περνούν από τους καταυλισμούς του Ασπροπύργου, της Θήβας και του Ζευγολατιού στην Κορινθία. Ωστόσο, το Ελεγκτικό Συνέδριο «φρενάρει» τη διαδικασία λόγω ζητημάτων στους όρους του διαγωνισμού.