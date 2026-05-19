Πύργος: Ακλάδευτα καλάμια «μαστιγώνουν» τα βαγόνια

Εικόνα εγκατάλειψης παρουσιάζουν ορισμένα σημεία στο σιδηρόδρομο. Στη γραμμή Πύργος – Κατάκολο – Ολυμπία τα καλάμια είναι ακλάδευτα και χτυπάνε τις διερχόμενες αμαξοστοιχίες με κίνδυνο ατυχήματος, ενώ σε πολλές περιοχές της χώρας τα φυλάκια στις διαβάσεις δείχνουν ετοιμόρροπα.

Είναι λες και κάποιος πετάει πέτρες στο τρένο. Ο ήχος, όμως, προέρχεται από τις ακλάδευτες καλαμιές που χτυπάνε τα βαγόνια. Το τρένο σφυρίζει. Πλησιάζει τη διάβαση. Ο μηχανοδηγός δεν έχει ούτε ορατότητα, ούτε τον απαραίτητο χρόνο αντίδρασης αν συμβεί κάτι. Το μόνο ορατό είναι ο κίνδυνος ατυχήματος.

«Βλέπουν οι τουρίστες τα καλάμια να χτυπάνε το βαγόνι»

«Να σπάσουν τζάμια, περνάνε μέσα στις μηχανές, είναι μεγάλη η αγωνία μας στην περιοχή εκεί, γιατί είναι και μια πύλη εισόδου στη χώρα. Μπαίνουν τουρίστες στο τρένο και βλέπουν αυτή την κατάσταση», λέει ο Κώστας Γενηδούνιας, Πρόεδρος του Σωματείου Μηχανοδηγών.

Το δρομολόγιο εξυπηρετεί τη γραμμή Πύργος – Κατάκολο – Ολυμπία. Σύμφωνα με πηγές του ΟΣΕ, τα επόμενα 24ωρα αναμένεται να πάνε στο σημείο ομάδες γραμμής για να καθαρίσουν.

Καταγγελία: «Ερείπια» σε σιδηροδρομικές διαβάσεις

Στις εικόνες που εξασφάλισε το STAR φαίνεται το κουβούκλιο του φύλακα στη σιδηροδρομική διάβαση της Αλιάρτου. Φαίνεται πως οι σοβάδες έχουν πέσει από το ταβάνι και φαίνονται τα σίδερα.

Παρόμοια εικόνα και στο φυλάκιο της Αυλίδας στη Βοιωτία. Ραγισμένα τζάμια, φθορές και πατέντες στην τουαλέτα. Τουλάχιστον εκεί δεν έχει τρυπήσει το δάπεδο, όπως έχει γίνει σε φυλάκιο του Πειραιά.

Στην Αττική υπάρχουν περίπου 40 φυλάκια σε σιδηροδρομικές διαβάσεις. Αρκετά από αυτά εμφανίζουν σημάδια εγκατάλειψης, με τους εργαζόμενους να καταγγέλλουν τριτοκοσμικές συνθήκες.

Η διοίκηση του ΟΣΕ, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει δεσμευτεί για την αποκατάσταση των ζημιών στα προβληματικά φυλάκια.