Ισπανία: Από έναν φθαρμένο αρμό η τραγωδία στον σιδηρόδρομο

Στις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τα αίτια του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ισπανία αναφέρθηκε η Δέσποινα Μανδελενάκη από την αίθουσα διεθνών ειδήσεων του Star, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα.

Όπως επισήμανε, ένας φθαρμένος αρμός που ενώνει τις σιδηροτροχιές, φαίνεται πως άνοιξε την πόρτα στην τραγωδία.

Ισπανία: Προειδοποίηση από τον Αύγουστο για κακοτεχνίες

Σύμφωνα με το Reuters, το κενό που δημιουργήθηκε στον ελαττωματικό αρμό διευρυνόταν επικίνδυνα με κάθε δρομολόγιο, παρά τις προειδοποιήσεις των μηχανοδηγών που από τον περασμένο Αύγουστο έκαναν λόγο για λακκούβες και εξογκώματα στις γραμμές.

Ελλατωματικός αρμός πιθανό αίτιο του δυστυχήματος

Παράλληλα, οι ανισορροπίες στην ηλεκτροδότηση που προκαλούσαν συνεχείς βλάβες.

Οι έρευνες στο σημείο της σύγκρουσης αποκαλύπτουν ένα συγκλονιστικό εύρημα: Tο τρένο της εταιρείας IRIO φαίνεται να έχασε έναν τροχό λίγο πριν τον εκτροχιασμό, ο οποίος δεν έχει ακόμη εντοπιστεί!

Ισπανία: Δεν έχει βρεθεί ακόμα ο τροχός που χάθηκε

Μέχρι τη σύγκρουση μεσολάβησαν μόλις 20 δευτερόλεπτα, χρόνος που αποδείχθηκε ανεπαρκής για την ενεργοποίηση οποιουδήποτε συστήματος φρεναρίσματος. Η σύγκρουση ήταν τόσο βίαιη που τα πρώτα βαγόνια κατέληξαν σε χαντάκι βάθους 4 μέτρων. Παρά τις ταχύτητες των 205 - 210 χιλιομέτρων την ώρα, οι αμαξοστοιχίες κινούνταν εντός ορίων, γεγονός που ενισχύει το σενάριο έλλειψης συντήρησης του δικτύου.

Η ταχύτητα των τρένων τη στιγμή του δυστυχήματος

Καθώς η Ισπανία βυθίζεται σε τριήμερο εθνικό πένθος, οι διασώστες δίνουν μάχη με τον χρόνο κάτω από τις παραμορφωμένες λαμαρίνες. Η αστυνομία έχει ανοίξει ειδικά γραφεία στην Κόρδοβα για τη συλλογή δειγμάτων DNA από συγγενείς, καθώς η σφοδρότητα της σύγκρουσης εκτόξευσε σώματα σε απόσταση εκατοντάδων μέτρων.

