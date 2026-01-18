Ισπανία: Εκτροχιασμός τρένων υψηλής ταχύτητας

Τουλάχιστον 10 νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Πρώτη Δημοσίευση: 18.01.26, 23:08
Ισπανία: Εκτροχιασμός τρένων υψηλής ταχύτητας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σοκ έχει προκαλέσει στην Ισπανία ο εκτροχιασμός δύο τρένων υψηλής ταχύτητας το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή της Κόρδοβα, με τραγικό απολογισμό τουλάχιστον δέκα νεκρούς και αρκετούς τραυματίες.

Στα δύο τρένα επέβαιναν συνολικά 317 άνθρωποι, ενώ οι εικόνες από το σημείο θυμίζουν πολεμικό τοπίο!

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο δυστύχημα ενεπλάκησαν τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Μάλαγα – Μαδρίτη και δεύτερος συρμός που κατευθυνόταν από τη Μαδρίτη προς την Ουέλβα. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν άμεσα στο σημείο, επιχειρώντας τον απεγκλωβισμό επιβατών που είχαν παγιδευτεί στα παραμορφωμένα βαγόνια.

Όπως μεταδίδουν ισπανικά μέσα ενημέρωσης, το τρένο που αναχώρησε από τη Μάλαγα εκτροχιάστηκε μόλις δέκα λεπτά μετά την έναρξη του ταξιδιού του, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Ο συρμός, κινούμενος με μεγάλη ταχύτητα, χτύπησε δύο βαγόνια του δεύτερου τρένου, το οποίο βρισκόταν σε παράπλευρη γραμμή με προορισμό την Ουέλβα.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης είχε ως αποτέλεσμα να εκτροχιαστούν βαγόνια και των δύο τρένων, προκαλώντας χάος και πανικό στους επιβάτες.

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές τρόμου, με πολλούς να κάνουν λόγο για αίσθηση σεισμού. «Ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος, τα πάντα τραντάχτηκαν. Έμοιαζε με σεισμό», ανέφεραν χαρακτηριστικά επιβάτες που επέζησαν.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και του ΕΚΑΒ της Ισπανίας, ενώ στήθηκε επιχείρηση μεγάλης κλίμακας για τη διάσωση και μεταφορά των τραυματιών σε κοντινά νοσοκομεία. Ορισμένοι από τους τραυματίες φέρουν σοβαρά τραύματα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει δοθεί επίσημος αριθμός.

Οι ισπανικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα, από τεχνική βλάβη έως ανθρώπινο λάθος. Παράλληλα, διακόπηκε η κυκλοφορία των τρένων στην ευρύτερη περιοχή, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις.

Το πολύνεκρο αυτό δυστύχημα επαναφέρει στο προσκήνιο τα ζητήματα ασφάλειας στα δίκτυα υψηλής ταχύτητας, ενώ η χώρα παραμένει σε κατάσταση σοκ.

Πολλοί από τους επιβάτες αναγκάστηκαν να ανέβουν στην οροφή ενός από τα βαγόνια για να μπορέσουν να βγουν ενώ άλλοι έσπασαν τα παράθυρα με τα σφυριά έκτακτης ανάγκης.

