Τραγωδία στην Ισπανία: «Ήταν σαν σεισμός να χτύπησε το τρένο»

Στους 39 οι νεκροί απο το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ανδαλουσία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.01.26 , 10:21 Δήμητρα Ματσούκα: Συγκινήθηκε με την έκπληξη στο θέατρο για τα γενέθλιά της
19.01.26 , 10:07 Eurovision: Τα φαβορί του Εθνικού τελικού - Ποιο τραγούδι είναι πρώτο;
19.01.26 , 09:53 Καιρός: Χειμώνας από σήμερα – Βροχές και χιόνια – Δείτε πού
19.01.26 , 09:16 Ιωάννα Τούνη: Πάρτι - υπερπαραγωγή για τα γενέθλια του Πάρη
19.01.26 , 09:09 Γεωργίου - Χριστοδούλου: Αναβάλλεται η βάπτιση της κόρης τους
19.01.26 , 09:05 Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Volvo EX60: Μπορείτε να μιλάτε μαζί του
19.01.26 , 09:04 Πριγκίπισσα Ειρήνη: Στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών η σορός της
19.01.26 , 09:03 Έλενα Ναθαναήλ: Οι τολμηρές σκηνές, το παιδί εκτός γάμου & το πρόωρο τέλος
19.01.26 , 08:42 Αθηνά Οικονομάκου – Μαίρη Συνατσάκη: Ταξίδι στο Παρίσι
19.01.26 , 08:42 Τραγωδία στην Ισπανία: «Ήταν σαν σεισμός να χτύπησε το τρένο»
19.01.26 , 08:28 Τόνια Σωτηροπούλου: Πέθανε ο πατέρας της την ημέρα της γιορτής της
19.01.26 , 08:00 «Η μνήμη του δολοφόνου»: Διαθέσιμη On Demand έως και την Κυριακή 1/2
19.01.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 19 Ιανουαρίου
18.01.26 , 23:56 Γρίπη: Ανησυχητική έξαρση στην Ελλάδα – Γεμάτα τα νοσοκομεία
18.01.26 , 23:51 Ισπανία: Εκτροχιασμός τρένων υψηλής ταχύτητας
Παραίτηση με αιχμές από «Καλημέρα Είπαμε;» - «Κάποια αντίο επιβάλλονται»
Ανθή Βούλγαρη: Πήγε με τον γιο της στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου
Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
Δολοφονία Αγρίνιο: Έφυγε από το χωριό η σύζυγος του θύματος
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Περήφανη για την κόρη της - «Η μικρή μου σεφ, Νάγια»
«Με πόνεσε που ο πατέρας μου με αποδέχτηκε εκ των υστέρων»
Ιωάννα Τούνη: Πάρτι - υπερπαραγωγή για τα γενέθλια του Πάρη
MasterChef: Ο Μοχάμεντ συγκίνησε τους κριτές - Πήρε τη λευκή ποδιά;
Ιωάννα Τούνη: Ο μικρός Πάρης ξανά στον γιατρό - «Το γενναίο μου μωράκι»
Τραγωδία στην Ισπανία: «Ήταν σαν σεισμός να χτύπησε το τρένο»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πρώτη Δημοσίευση: 19.01.26, 08:20
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Βαρύς είναι ο απολογισμός της σιδηροδρομικής τραγωδίας που σημειώθηκε στην Ισπανία, όταν δύο τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον 39 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους ο μηχανοδηγός του ενός τρένου, 170 έχουν τραυματιστεί ελαφρά και 73 άτομα νοσηλεύονται, από τα οποία τα 24 σε κρίσιμη κατάσταση. 

Ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, Όσκαρ Πουέντε, με ανάρτησή του στο Χ προειδοποίησε πως η σύγκρουση των τρένων ήταν τρομερή και ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να γίνει ακόμα βαρύτερος. 

 

 

Το τρομερό δυστύχημα σημειώθηκε στις 19:40 το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή Ανταμούθ, στην επαρχία της Κόρδοβα, σε απόσταση 37 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της πόλης. 

Σε αυτό ενεπλάκησαν δύο τρένα, ένα που εκτελούσε το δρομολόγιο Μάλαγα – Μαδρίτη κι ένα που κινούταν από Μαδρίτη προς Ουέλβα. 

 

 

Μόλις δέκα λεπτά μετά την έναρξη του ταξιδιού, το τρένο που είχε ξεκινήσει από τη Μάλαγα εκτροχιάστηκε από άγνωστη ακόμα αιτία και συγκρούστηκε με το δεύτερο τρένο που βρισκόταν σε παράπλευρη γραμμή, με αποτέλεσμα να εκτροχιαστεί και αυτό. 

Σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ, πάνω από 300 άνθρωποι επέβαιναν στον συρμό της Iryo που ξεκίνησε από Μάλαγα και πάνω από 100 στον άλλο, που ανήκε στην εθνική σιδηροδρομική εταιρεία της Ισπανίας Renfe.

Σιδηροδρομική τραγωδία Ισπανία: «Σαν να χτύπησε σεισμός το τρένο»

Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες επιβατών που επέζησαν της σύγκρουσης.

 

 

«Ήταν σαν σεισμός να χτύπησε το τρένο», ανέφερε στο TVE δημοσιογράφος της δημόσιας ραδιοφωνίας RNE που επέβαινε στο ένα από τα τρένα.

Άλλος επιβάτης περιέγραψε ότι το τρένο άρχισε να τραντάζεται έντονα λίγο πριν το δυστύχημα και στη συνέχεια εκτροχιάστηκαν τα βαγόνια από το έκτο και προς τα πίσω. Ακολούθησε διακοπή ρεύματος και σκηνές πανικού. 

 

 

Το προσωπικό του τρένου ξεκίνησε αμέσως τις διαδικασίες για την αποβίβαση των επιβατών του πέμπτου βαγονιού με οργανωμένο και ήρεμο τρόπο. 

Επιβάτης στο συγκεκριμένο βαγόνι δήλωσε πως όταν βγήκε έξω η εικόνα που αντίκρυσε ήταν πολύ χειρότερη από ό,τι φαινόταν από μέσα. 

«Θα πίστευες πως ζεις ταινία φρίκης», είπεο Λούκας Μεριάκο, επιβάτης που επέβαινε στον συρμό της Iryo, στο δίκτυο La Sexta.

 

 

«Έγινε πολύ σφοδρή σύγκρουση στο πίσω μέρος και νόμιζα πως όλο το τρένο θα διαλυόταν (…) Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από θραύσματα γυαλιών», είπε.

«Επιβάτες πήραν τα σφυράκια έκτακτης ανάγκης για να σπάσουν τα παράθυρα και να αρχίσουν να βγαίνουν από τον συρμό», πρόσθεσε.

Πολλοί από τους επιβάτες αναγκάστηκαν να ανέβουν στην οροφή ενός από τα βαγόνια για να μπορέσουν να βγουν ενώ άλλοι έσπασαν τα παράθυρα με τα σφυριά έκτακτης ανάγκης.

 

 

Όλοι οι επιβάτες που απομακρύνθηκαν από το σημείο μεταφέρθηκαν στο αθλητικό κέντρο της περιοχής Adamuz.

«Στον σταθμό Ατότσα, αναπτύχθηκαν ομάδες ψυχολογικής υποστήριξης για να συνοδεύσουν τις οικογένειες των θυμάτων, στο σημείο του δυστυχήματος», ανέφερε η πρόεδρος της περιφέρειας της Μαδρίτης Ισαβέλ Ντίας Αγιούσο.

Σιδηροδρομική τραγωδία Ισπανία: Ανεστάλησαν δρομολόγια τρένων

Όλα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια μεταξύ Μαδρίτης και Ανδαλουσίας ανεστάλησαν, ενώ οι σταθμοί παραμένουν ανοιχτοί για τη φιλοξενία επιβατών και οικογενειών θυμάτων. 

 

 

Η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρμόδιες αρχές να εκτιμούν ότι τα πρώτα ασφαλή συμπεράσματα δεν αναμένονται πριν περάσει τουλάχιστον ένας μήνας.

Πηγές του σιδηροδρομικού τομέα εξέφρασαν στην εκπομπή «20minutos» την έκπληξή τους για το δυστύχημα, που συνέβη σε απόλυτα ευθύγραμμο τμήμα της γραμμής, κάτι που κανονικά θα μείωνε την πιθανότητα ενός τέτοιου συμβάντος.

 

 

«Είναι πολύ περίεργο και δεν γνωρίζουμε ακόμη τι θα μπορούσε να έχει συμβεί», δήλωσαν οι ίδιες πηγές.

Σάντσεθ: «Νύχτα βαθιάς οδύνης»

Ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ έκανε λόγο για «νύχτα βαθιάς οδύνης» μετά το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Κόρδοβα.

 

 

«Καμιά λέξη δεν μπορεί να απαλύνει την τόσο μεγάλη δυστυχία, αλλά θέλω να ξέρετε πως όλη η χώρα στέκει στο πλευρό σας αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή», ανέφερε ο πρωθυπουργός των σοσιαλιστών μέσω X τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, εκφράζοντας τα «πιο ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους αγαπημένους των θυμάτων».

Από την πλευρά της η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας εξέφρασε τη «μεγάλη ανησυχία» της για το «σοβαρό ατύχημα» και εξέφρασε τα «πιο ειλικρινή συλλυπητήρια (της) στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων».

Μακρόν: «Σκεφτόμαστε τα θύματα»

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε πως «σκέφτεται» τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

«Σιδηροδρομική τραγωδία πλήττει την Ανδαλουσία. Σκεφτόμαστε τα θύματα, τις οικογένειές τους και όλο τον ισπανικό λαό. Η Γαλλία θα σταθεί στο πλευρό σας», ανέφερε ο πρόεδρος της Γαλλίας μέσω X—στα ισπανικά και στα γαλλικά—τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΣΠΑΝΙΑ
 |
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ
 |
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΡΕΝΩΝ
 |
ΤΡΕΝΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top