Τραγωδία στην Ισπανία: «Ήταν σαν σεισμός να χτύπησε το τρένο»

Βαρύς είναι ο απολογισμός της σιδηροδρομικής τραγωδίας που σημειώθηκε στην Ισπανία, όταν δύο τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον 39 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους ο μηχανοδηγός του ενός τρένου, 170 έχουν τραυματιστεί ελαφρά και 73 άτομα νοσηλεύονται, από τα οποία τα 24 σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, Όσκαρ Πουέντε, με ανάρτησή του στο Χ προειδοποίησε πως η σύγκρουση των τρένων ήταν τρομερή και ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να γίνει ακόμα βαρύτερος.

ACTUALIZACIÓN | Algunos pasajeros están siendo desalojados en coche a una caseta municipal de Adamuzhttps://t.co/59e2luJGhW pic.twitter.com/LWZGuRdbMy — Telediarios de TVE (@telediario_tve) January 18, 2026

Το τρομερό δυστύχημα σημειώθηκε στις 19:40 το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή Ανταμούθ, στην επαρχία της Κόρδοβα, σε απόσταση 37 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της πόλης.

Σε αυτό ενεπλάκησαν δύο τρένα, ένα που εκτελούσε το δρομολόγιο Μάλαγα – Μαδρίτη κι ένα που κινούταν από Μαδρίτη προς Ουέλβα.

Todos los vídeos e imágenes que tenga estarán en este hilo. Si alguien tiene familiares y no puede contactar con ellos que me escriba por favor, aunque esto es una locura ahora mismo. pic.twitter.com/HyErECgYfj — Carmen (@eleanorinthesky) January 18, 2026

Μόλις δέκα λεπτά μετά την έναρξη του ταξιδιού, το τρένο που είχε ξεκινήσει από τη Μάλαγα εκτροχιάστηκε από άγνωστη ακόμα αιτία και συγκρούστηκε με το δεύτερο τρένο που βρισκόταν σε παράπλευρη γραμμή, με αποτέλεσμα να εκτροχιαστεί και αυτό.

Σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ, πάνω από 300 άνθρωποι επέβαιναν στον συρμό της Iryo που ξεκίνησε από Μάλαγα και πάνω από 100 στον άλλο, που ανήκε στην εθνική σιδηροδρομική εταιρεία της Ισπανίας Renfe.

Σιδηροδρομική τραγωδία Ισπανία: «Σαν να χτύπησε σεισμός το τρένο»

Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες επιβατών που επέζησαν της σύγκρουσης.

Tragedia ferroviaria en Córdoba (España) 😔 Al menos 10 personas han fallecido y 25 resultaron heridas graves (con un centenar de heridos en total) tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, provincia de Córdoba. Un tren Iryo (Málaga → Madrid-Puerta de… pic.twitter.com/WdAQVj3XUQ — Tendencia Noticias (@TNnoticiasMx) January 18, 2026

«Ήταν σαν σεισμός να χτύπησε το τρένο», ανέφερε στο TVE δημοσιογράφος της δημόσιας ραδιοφωνίας RNE που επέβαινε στο ένα από τα τρένα.

Άλλος επιβάτης περιέγραψε ότι το τρένο άρχισε να τραντάζεται έντονα λίγο πριν το δυστύχημα και στη συνέχεια εκτροχιάστηκαν τα βαγόνια από το έκτο και προς τα πίσω. Ακολούθησε διακοπή ρεύματος και σκηνές πανικού.

Imágenes del interior de uno de los trenes que ha descarrilado en Córdoba



Un trabajador se dirige a los pasajeros para pedir colaboración y tranquilidad tras el accidente pic.twitter.com/8NPsW3AOrx — EL MUNDO (@elmundoes) January 18, 2026

Το προσωπικό του τρένου ξεκίνησε αμέσως τις διαδικασίες για την αποβίβαση των επιβατών του πέμπτου βαγονιού με οργανωμένο και ήρεμο τρόπο.

Επιβάτης στο συγκεκριμένο βαγόνι δήλωσε πως όταν βγήκε έξω η εικόνα που αντίκρυσε ήταν πολύ χειρότερη από ό,τι φαινόταν από μέσα.

«Θα πίστευες πως ζεις ταινία φρίκης», είπεο Λούκας Μεριάκο, επιβάτης που επέβαινε στον συρμό της Iryo, στο δίκτυο La Sexta.

Descarrila en Córdoba un tren Iryo de larga distancia que circulaba desde Málaga hacia Madrid-Puerta de Atocha, colisionando con un AVE que circulaba en sentido contrario.



Dos víctimas mortales, varios heridos y atrapados.



Emergencias en el lugar. pic.twitter.com/AHt92RFsiO — Josema Vallejo (@JosemaVallejo) January 18, 2026

«Έγινε πολύ σφοδρή σύγκρουση στο πίσω μέρος και νόμιζα πως όλο το τρένο θα διαλυόταν (…) Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από θραύσματα γυαλιών», είπε.

«Επιβάτες πήραν τα σφυράκια έκτακτης ανάγκης για να σπάσουν τα παράθυρα και να αρχίσουν να βγαίνουν από τον συρμό», πρόσθεσε.

Πολλοί από τους επιβάτες αναγκάστηκαν να ανέβουν στην οροφή ενός από τα βαγόνια για να μπορέσουν να βγουν ενώ άλλοι έσπασαν τα παράθυρα με τα σφυριά έκτακτης ανάγκης.

Vamos en el Iryo de Córdoba a Madrid, y a unos 10 minutos de salir el tren ha empezado a temblar muchísimo, y ha descarrilado del coche 6 para atrás. Se ha ido la luz. Nosotros estamos en el vagón 5. Por suerte parece que todo el mundo está bien. pic.twitter.com/NbgYuaiigb — Carmen (@eleanorinthesky) January 18, 2026

Όλοι οι επιβάτες που απομακρύνθηκαν από το σημείο μεταφέρθηκαν στο αθλητικό κέντρο της περιοχής Adamuz.

«Στον σταθμό Ατότσα, αναπτύχθηκαν ομάδες ψυχολογικής υποστήριξης για να συνοδεύσουν τις οικογένειες των θυμάτων, στο σημείο του δυστυχήματος», ανέφερε η πρόεδρος της περιφέρειας της Μαδρίτης Ισαβέλ Ντίας Αγιούσο.

Σιδηροδρομική τραγωδία Ισπανία: Ανεστάλησαν δρομολόγια τρένων

Όλα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια μεταξύ Μαδρίτης και Ανδαλουσίας ανεστάλησαν, ενώ οι σταθμοί παραμένουν ανοιχτοί για τη φιλοξενία επιβατών και οικογενειών θυμάτων.

Η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρμόδιες αρχές να εκτιμούν ότι τα πρώτα ασφαλή συμπεράσματα δεν αναμένονται πριν περάσει τουλάχιστον ένας μήνας.

Πηγές του σιδηροδρομικού τομέα εξέφρασαν στην εκπομπή «20minutos» την έκπληξή τους για το δυστύχημα, που συνέβη σε απόλυτα ευθύγραμμο τμήμα της γραμμής, κάτι που κανονικά θα μείωνε την πιθανότητα ενός τέτοιου συμβάντος.

Tragedia en España. Un tren Iryo descarriló en Adamuz (Córdoba) y luego se fue a impactar con un Alvia, tras lo cual varios vagones fueron despedidos con gente adentro. Reportes indican que hay al menos 21 muertos, pero la cifra podría aumentar debido a que continúan las… pic.twitter.com/dV3T9V1daI — Sandra Romandía (@Sandra_Romandia) January 18, 2026

«Είναι πολύ περίεργο και δεν γνωρίζουμε ακόμη τι θα μπορούσε να έχει συμβεί», δήλωσαν οι ίδιες πηγές.

Σάντσεθ: «Νύχτα βαθιάς οδύνης»

Ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ έκανε λόγο για «νύχτα βαθιάς οδύνης» μετά το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Κόρδοβα.

#Internacional | Al menos 21 personas murieron y 30 resultaron gravemente heridas tras el descarrilamiento de un tren de alta velocidad Iryo que terminó chocando con un Alvia en Adamuz, Córdoba.



Entre las víctimas está el maquinista del segundo convoy. En total, 484 pasajeros… pic.twitter.com/QGVCwSnAw0 — Informatech (@Informatech_ec) January 19, 2026

«Καμιά λέξη δεν μπορεί να απαλύνει την τόσο μεγάλη δυστυχία, αλλά θέλω να ξέρετε πως όλη η χώρα στέκει στο πλευρό σας αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή», ανέφερε ο πρωθυπουργός των σοσιαλιστών μέσω X τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, εκφράζοντας τα «πιο ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους αγαπημένους των θυμάτων».

Από την πλευρά της η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας εξέφρασε τη «μεγάλη ανησυχία» της για το «σοβαρό ατύχημα» και εξέφρασε τα «πιο ειλικρινή συλλυπητήρια (της) στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων».

Μακρόν: «Σκεφτόμαστε τα θύματα»

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε πως «σκέφτεται» τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

«Σιδηροδρομική τραγωδία πλήττει την Ανδαλουσία. Σκεφτόμαστε τα θύματα, τις οικογένειές τους και όλο τον ισπανικό λαό. Η Γαλλία θα σταθεί στο πλευρό σας», ανέφερε ο πρόεδρος της Γαλλίας μέσω X—στα ισπανικά και στα γαλλικά—τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα.